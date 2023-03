Quartierleben Gesamter Vorstand hat Rücktritt angekündigt: Verliert das St. Galler Quartier St. Otmar seinen Quartierverein? Der Vorstand des Quartiervereins St. Otmar hat angekündigt, an der Hauptversammlung 2024 geschlossen zurückzutreten. Nun hoffen sie, dass sich rechtzeitig Nachfolgerinnen und Nachfolger melden. Auch andere Quartiervereine haben Mühe, neue Vorstandsmitglieder zu finden. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 08.03.2023, 12.00 Uhr

Fredi Spieler, Präsident des Quartiervereins St. Otmar, sagt: «Ich hatte mir erhofft, dass sich eine Dynamik entwickelt.» Bild: Benjamin Manser

Sie traten gemeinsam an, nun wollen sie gemeinsam aufhören: Die Vorstandsmitglieder des Quartiervereins St. Otmar planen, an der Hauptversammlung 2024 zurückzutreten. Finden sich keine Nachfolgerinnen und Nachfolger, wird sich der Verein mit einem anderen Quartierverein zusammenschliessen oder auflösen müssen. Hört man aber Präsident Fredi Spieler und Vorstandsmitglied Barbara Spieler zu, ist weder das eine noch das andere eine gute Lösung.

Durch einen Zusammenschluss vergrössert sich das Vereinsgebiet. «Dann wird das Ganze noch unpersönlicher.» Das habe Peter Bischof, Quartierbeauftragter der Stadt St. Gallen, an der HV klargemacht, sagt Fredi Spieler. An derselben HV, an der der Vorstand seinen Rücktritt ankündigte. Und löst sich der Verein auf, bezweifelt Fredi Spieler, dass sich ein neuer Verein gründen wird, nach einer Pause von allenfalls einigen Jahren.

2017 trat der vorherige Vorstand geschlossen ab

Damit wiederholt sich die Geschichte: Die Vorgängerinnen und Vorgänger des heutigen Vorstands hatten 2015 den Rücktritt angekündigt. Damals entwarfen sie ein Zukunftsszenario: Sollte sich niemand Neues finden, würde das Vereinskapital bei der Stadt deponiert. Das wurde aber nicht nötig: An der HV 2017 trat ein neuer Vorstand an: Hanna Koch, Charlotte Kehl, Moni Riemensberger, Barbara und Fredi Spieler sowie Adrian Thomann.

Sie kündigten an, die digitalen Kanäle stärker zu nutzen und das Veranstaltungsangebot auszubauen. Das geschah auch, wie Fredi Spieler heute sagt. Doch: «Ich hatte mir erhofft, dass sich eine Dynamik entwickelt, dass sich Einzelne mit Ideen einbringen. Dass mehr Leute und auch Jüngere die Anlässe besuchen.» Das ist nicht eingetreten. Gescheitert seien die Ideen nicht, sagt seine Frau Barbara Spieler. «Aber es kam kein neuer Schwung rein, es dümpelte vor sich hin.» 2022 kam der Vorstand daher gemeinsam zum Schluss: «Jetzt reicht es.»

Nun braucht es nicht ein oder zwei Neue für den Vorstand, sondern auf einen Schlag fünf oder mehr Personen. Macht das die Nachfolgesuche nicht unnötig schwierig? «Wir hätten uns das vielleicht nicht getraut, wenn unsere Vorgängerinnen und Vorgänger nicht dasselbe getan hätten», sagt Fredi Spieler. Der gemeinsame Rücktritt könne auch eine Chance sein, sagt Barbara Spieler: «Wir schätzten es damals, dass wir loslegen konnten, ohne dass uns jemand Vorgaben machte.»

Der Respekt vor dem Aufwand schrecke vielleicht ab, sagt Fredi Spieler. «Auch ich wollte nie in einen Verein, geschweige denn einen präsidieren.» Trotzdem sprang er vor sechs Jahren mit fünf Weiteren in die Bresche. Teil einer Gruppe zu sein, habe es einfacher gemacht. Die Vorstandsmitglieder hatten sich bereits zuvor gekannt.

Alle berufstätig, zwischen 40 und 50 Jahre alt, organisierten sie Stammtische, Ping-Pong-Turniere, Anlässe mit dem Solarkino und im Advent einen Höck. Rund 180 Personen sind heute Mitglied im Verein. «Wir versuchten, den Aufwand gering zu halten», sagt Fredi Spieler. Das habe auch geklappt.

Braucht es Quartiervereine noch?

Die Verjüngung des Quartiervereins ist nicht im gewünschten Ausmass gelungen. Barbara Spieler sagt: «Die Frage ist, ob Quartiervereine etwas sind, das junge Leute in der Stadt heute noch anspricht.»

Dazu sagt der städtische Quartierbeauftragte Peter Bischof, oft würden Leute erst dann einem Quartierverein beitreten, wenn sie für eine längere Zeit in ein Viertel gezogen sind, also etwa in der Familienphase. «Quartiervereine sind immer noch wichtig für das Leben in den Quartieren. Sie helfen etwa mit ihren Quartierzeitschriften, dass Informationen fliessen.»

Peter Bischof, Quartierbeauftragter der Stadt St. Gallen. Bild: Sandro Büchler

Die Situation in den 21 Quartier- und Anwohnervereinen sei sehr unterschiedlich. «Manche finden einfacher neue Mitglieder, andere haben mehr Schwierigkeiten.» Peter Bischof war selbst Vorstandsmitglied im Quartierverein Gallusplatz. Seine Erfahrung: Oft findet man über Anlässe des Vereins neue Personen für den Vorstand.

Das hat sich jüngst beim Quartierverein Rosenberg bestätigt. Präsident Martin Schregenberger, Kassierin Susanne Looser-Rohner sowie Beisitzer Niklaus Maeder kündigten im Herbst den Rücktritt an. Inzwischen fehle nur noch eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident, sagt Schregenberger auf Nachfrage. Eine Flyerkampagne, die auf die HV aufmerksam machte, half. «Und an Anlässen kommt man auch ins Gespräch. So ergibt sich plötzlich etwas.» Jüngst suchten auch die Quartiervereine Schoren und Rotmonten nach neuen Vorstandsmitgliedern.

Quartiervereine, die ein sehr grosses Gebiet abdecken, haben laut Peter Bischof tendenziell mehr Mühe, Vorstandsmitglieder zu finden, da es schwieriger sei, mit Mitgliedern in direkten Kontakt zu treten. Auch Gebiete, wo Leute im Vergleich weniger lang wohnen und sich daher weniger zugehörig fühlen, haben mehr Mühe.

Einen weissen Fleck, ohne Quartierverein, gab es in St. Gallen laut Bischof in den letzten 30 Jahren nie. Wenn sich aber im St. Otmar-Quartier keine Neuen finden und kein benachbarter Quartierverein das Gebiet übernimmt, dann könnte ein weisser Fleck auf der Karte entstehen.

Hinweis Personen, die sich die Mitarbeit im Vorstand des Quartiervereins St. Otmar vorstellen können oder Fragen haben, können sich unter vorstand@qv-otmar.ch melden.

