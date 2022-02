Quartierleben Areal Bach in St.Fiden zieht positive Bilanz aus dem ersten Jahr – für die neue Saison lautet das Motto: «Mehr Quartier, mehr Grün» Im Frühling 2021 eröffnete die Zwischennutzung auf dem Areal Bach. Bis Mitte Februar läuft die Wintersaison noch. Der Aufwand habe sich gelohnt, sagt die Vereinspräsidentin und zieht für das erste Jahr eine gute Bilanz. Im April soll der nächste Saisonauftakt erfolgen. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kulturgarten treffen sich Menschen verschiedener Generationen und Kulturen. Bild: Michel Canonica (13. Mai 2021)

Eine naturnahe Begegnungszone mit einem Treffpunkt für Jung und Alt jeglicher Kulturen. Das sollte das Areal Bach in St.Fiden werden beim Start der Zwischennutzung. Und das wurde es auch. Nach der Sommer- ist nun auch die Wintersaison bald vorbei.

Vereinspräsidentin Melanie Diem ist im Gespräch selbst erstaunt, wie viel seit der Eröffnung Mitte Mai gegangen ist – zu viel, um es an zwei Händen abzuzählen. Da waren etwa die beliebten Flohmärkte, verschiedene kleinere Anlässe oder auch der Kulturgarten. Hier können sich Jung und Alt aus verschiedenen Kulturen treffen und sich über Gartenthemen austauschen. Diem sagt:

«Die Menschen konnten sich vernetzen, haben sich auch über Gartenthemen hinaus ausgetauscht und wir hielten schon eritreische Kaffeezeremonien ab.»

In ihrer Stimme liegt Freude, denn genau das war eines der Ziele: Menschen im Quartier zusammenzubringen. «Auch die Kinderbaustelle entspricht einem grossen Bedürfnis im Quartier», sagt Diem. Das konnte man einerseits am Eröffnungstag beobachten – Familien standen Schlange bis über die Passerelle –, andererseits hätten sich samstags viele Kinder zusammengefunden, die sich unter Anleitung handwerklich betätigen wollten.

So auch im Lerngarten «Garten am Bach». Dieser ruht zwar grade in der Winterpause wie auch die Baustelle, sei aber ebenfalls gut besucht gewesen von Kindern, die mittwochs mehr über Gartenthemen erfahren wollten. Auch die erste Ernte konnte bereits eingebracht werden.

Melanie Diem, Vereinspräsidentin Areal Bach. Bild: Arthur Gamsa

«Und beim Wildobstnaschweg hoffen wir, dass bald die ersten Früchte an den Sträuchern hängen.» Nach der Einpflanzung dauere es ein bis zwei Jahre, bis die Pflanzen Früchte tragen. Als Highlight des ersten Jahres bezeichnet Diem das Bach-Open-Air im Sommer, an dem nur Bands aus der Ostschweiz auftraten. Aber auch die Freiluftkinoabende hätten eine schöne Atmosphäre gegeben. Als zweites Highlight führt Diem die Quartierweihnachten und den Winterzaubermarkt an.

Aufwand hat sich gelohnt

Welche Schlüsse zieht der Verein aus dem ersten Jahr? «Der Aufwand hat sich gelohnt», sagt Diem. Die Verantwortlichen sehen nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung endlich die Früchte ihrer Arbeit. Das Areal Bach gegenüber der Migros St.Fiden wird derzeit zwischengenutzt, bis die Bagger für eine zukünftige Überbauung auffahren. Diem sagt aber auch: «Viele Anlässe sind wetterabhängig, das hat uns gezeigt, dass wir flexibel bleiben müssen.»

Aber auch die sich ständig ändernden Pandemieregeln seien eine Herausforderung gewesen. Die Eröffnung etwa war verregnet und wegen Corona gab es Führungen statt einer grossen Feier. Auch bezeichnet Diem das erste Jahr als Lernjahr. So habe sie viel gelernt über Organisation und Koordination mit der Nachbarschaft, mit Veranstalterinnen und Helfern wie auch über Kommunikation intern und extern. Und sie hat nun den Überblick über das Bewilligungsprozedere von Veranstaltungen und anderen Prozessen. Was sie besonders freut:

«Das ganze Quartier zieht mit. Das Areal Bach soll ja auch ein Ort von der Bevölkerung für die Bevölkerung sein.»

Der Verein zählt mittlerweile rund 200 Mitglieder inklusive Gönnerinnen und Unterstützer. «Es wurde nicht nur Geld gespendet, sondern auch Material und Arbeitsstunden. Da sind wir den beteiligten Unternehmen und Personen sehr dankbar.»

Der Stadtrat sprach 2020 einen einmaligen Beitrag von 150’000 Franken. So sind mittlerweile 10’000 der 18’500 Quadratmeter durch die Zwischennutzung bespielt. «Wir sind erfreut über den Beitrag und dass wir das Areal nutzen können», sagt Diem und blickt in die Zukunft. Käme genügend Geld zusammen, könnte in einem zweiten Schritt die brachliegende Hälfte ennet der Passerelle auch noch begrünt und genutzt werden. «Es würde dem Klima und dem Quartier guttun», sagt Diem, die für die GLP im Stadtparlament sitzt.

Vision für neue Saison: Mehr Quartier, mehr Grün

Doch bis dahin stehen noch andere Programmpunkte an. Bis Mitte Februar ist das Areal Bach im Winterlook unterwegs, bei Gustav Gleis gibt es Fondue und Raclette in Gondeln. Die Vision für die nächste Saison ist klar: «Mehr Quartier, mehr Grün». Das Areal Bach soll als Quartiertreffpunkt gestärkt werden.

«Geplant ist, dass wir die neue Saison ab dem Wochenende vom 9. und 10. April starten», sagt Diem. Die Flohmärkte sollen zurückkehren sowie die Aktivitäten im Lerngarten und auf der Kinderbaustelle. Auch die beliebten Treffs im Kulturgarten und das Projekt «Generationen in Bewegung» sollen fortgesetzt werden. Als Highlight nennt Diem das Festival der Natur. «Ein schweizweites Projekt, in dessen Rahmen es Ende Mai auch im Areal Bach verschiedene Angebote für Familie und Natur gibt.»

www.areal-bach.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen