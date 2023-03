FDP lanciert Zusammenarbeitsoffensive an den Bürgerversammlungen

Qualitätssteigerung Mehr Effizienz: FDP fordert an allen Bürgerversammlungen in der Region Rorschach die Zusammenlegung von Gemeindeämtern Die FDP der Region Rorschach lädt Gemeinderäte und Stadtrat ein zu prüfen, welche Verwaltungsstrukturen zusammengeführt werden können. Ursprünglich wollten die Regionalparteien an den Bürgerversammlungen dazu gemeinsame Anträge stellen, sie haben aber keinen Konsens gefunden. Unterstützt wird der FDP-Antrag aber trotzdem. Rudolf Hirtl 21.03.2023, 05.00 Uhr

Das regionale Zivilstandsamt im Rathaus Rorschach erbringt seine Dienstleistungen auch für Berg, Goldach, Mörschwil, Rheineck, Rorschacherberg, St. Margrethen, Steinach, Thal, Tübach und Untereggen. Bild: Rudolf Hirtl

In der Region Rorschach sind in den vergangenen Jahren schon einige Verwaltungseinheiten zusammengeführt worden. Beispielsweise führen Rorschach und Rorschacherberg Betreibungsamt und Grundbuchamt gemeinsam. Goldach, Tübach, Untereggen und Berg SG haben ebenfalls ein gemeinsames Grundbuchamt. Die meisten Synergien nutzen Stadt und Gemeinden im Bereich Zivilstandsamt. Das regionale Zivilstandsamt in Rorschach erbringt seine Dienstleistungen auch für Berg, Goldach, Mörschwil, Rheineck, Rorschacherberg, St. Margrethen, Steinach, Thal, Tübach und Untereggen.

Die FDP will nun an den anstehenden Bürgerversammlungen mit Unterstützung der anderen Parteien in der Region Rorschach weitere Zusammenführungen von Verwaltungen einfordern. Die Anträge wurden von einer überparteilichen Arbeitsgruppe formuliert und sollten ursprünglich auch gemeinsam lanciert werden. Das hat sich laut FDP-Regionalpräsident Felix Kuster allerdings zerschlagen. «Zu Beginn waren alle Parteien angetan vom Vorstoss. Im Laufe der Gespräche hat sich aber herausgestellt, dass für die SP das Thema Fusion zu wenig Gewicht hat, der SVP geht das Ganze zu weit und die CVP sieht keinen Effizienzgewinn und will ihren beiden Gemeindepräsidenten in den Kerngemeinden nicht in die Quere kommen.»

Andere Parteien werden nicht opponieren

Der Antrag wird von der FDP lanciert, um eine Qualitätssteigerung, eine Kostensenkung und Effektivitätsgewinne zu erreichen und dem Fachkräftemangel bei Verwaltungsmitarbeitern entgegenzuwirken. «Aus unserer Sicht könnten folgende Bereiche überprüft werden: Betreibungsamt, Grundbuchamt, Bildungsbereich, Thema Alter, ÖV-Bereich, Kulturregion.»

FDP-Regionalpräsident Felix Kuster. Bild: PD

Wo Ämter bereits zusammengeführt wurden, wäre es laut FDP sinnvoll, wenn auch die übrigen Gemeinden daran partizipieren würden. Kuster sagt: «Wir würden die Ämterzusammenlegung am liebsten auf die ganze Region ausweiten. Einerseits wäre das eine Effizienzgewinnung, andererseits wäre es auch eine Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Momentan muss man an verschiedenen Orten warten, wenn die verantwortlichen Personen in den Ferien sind, grosse Ämter wären mit einer Stellvertreterlösung in dieser Hinsicht besser geregelt.»

Gemeinsam vorgetragene Anträge wird es wie erwähnt nicht geben, die FDP hat aber laut Felix Kuster die Zusage der anderen Parteien, dass diese nicht gegen die Anträge sprechen. An einzelnen Bürgerversammlungen würden zudem Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien oder Privatpersonen als Fürsprecher der Anträge auftreten. Die Anträge der FDP werden laut Kuster fairnesshalber bereits vor den Bürgerversammlungen eingereicht, damit sich die Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten auf diese vorbereiten können.

«Inhaltlich braucht es den Vorstoss nicht»

«Es ist schön, wenn sich die Regionalparteien mit der kommunalen Politik auseinandersetzen. Allerdings sind wir nicht untätig, sondern machen bereits das, was möglich ist», sagt Rorschach Stadtpräsident Röbi Raths. Er verweist darauf, dass mittelfristig Goldach und Tübach das Betreibungsamt zusammen mit Rorschach und Rorschacherberg betreiben werden. Ein gemeinsames Grundbuchamt für die ganze Region Rorschach kann er sich vorstellen, wenn dieses mit genügend Fachpersonal besetzt werde. Solchen Überlegungen verschliesse er sich nicht grundsätzlich.

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. Bild: Rudolf Hirtl

«Ich schätze die Partizipation der Parteien sehr und finde es gut, dass Überlegungen angestellt werden, wie die Zusammenarbeit verbessert werden kann», sagt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Inhaltlich brauche es den Vorstoss nicht, da die Räte permanent damit befasst seien, die Zusammenarbeit zu stärken. «Die Beurteilung, wo eine intensivierte Zusammenarbeit Sinn ergibt, sollte den politischen Entscheidträgern überlassen werden. Pauschale Aussagen zu Zusammenführungen werden der Komplexität, die der Thematik innewohnt, nicht gerecht.»

Unüberlegte Schnellschüsse vermeiden

Ist denn ein einziges Grundbuchamt für die ganze Region Rorschach, wie es der FDP vorschwebt, sinnvoll? «Grosse Ämter sind nicht per se effizienter. Das Grundbuchamt Goldach wird bereits für die Region geführt und hat einen super Ruf. Fragen einer möglichen Zusammenlegung können vor diesem Hintergrund in erster Linie aufgrund eines Fachkräftemangels Sinn ergeben, weniger aufgrund von Synergieeffekten. Das mögliche Szenario einer Zusammenlegung müsste sehr sorgfältig evaluiert werden, ein Schnellschuss wäre fatal und ergibt keinen Sinn», sagt Gemperli.

Der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Tobias Garcia

«Welche Zusammenarbeit kann im Bereich Sport, Freizeit und Kultur und auch Alter regional gefördert werden?», will die FDP wissen. Gemperli sagt dazu: «Abklärungen zu einem möglichen Kulturraum sollen regional stattfinden, genauso wie die Etablierung einer Altersstrategie. Ferner wurde die Zusammenlegung der Technischen Betriebe und Werke in der Region bereits geprüft, allerdings aufgrund eines fehlenden Nutzens verworfen. Diese Beispiele zeigen, wir sind permanent damit befasst, die Zusammenarbeit zu optimieren.» Kuster von der FDP sagt dazu: «Rorschach ist nun mal das kulturelle und touristische Zentrum unserer Region. Dort laufen die Fäden zusammen, da muss nicht jeder sein eigenes Brötchen backen, besser man backt zusammen einen anständigen Silserkranz.»

«Aktuell wäre die Fusionsfrage eine Zwängerei »

Er betont, dass regional zusammengearbeitet werden soll, aber unter Beibehaltung der Gemeindeautonomie. «Jetzt schon wieder mit dem Thema Fusion zu kommen, wäre für uns reine Zwängerei. Ob man dann in zehn Jahren feststellt, wir sind nun so nahe zusammen, lasst uns nochmals über eine eventuelle Fusion reden, ist momentan reine Zukunftsmusik.»

«Die Fragestellung der FDP ist sicher erlaubt», sagt Tübach Gemeindepräsident Michael Götte. Auch wenn in der Region schon in diversen Bereichen Ämterzusammenlegungen umgesetzt worden seien. Im Bereich Betreibungsamt wäre es seiner Meinung nach überlegenswert, die Diskretion zu verbessern, weshalb Tübach und Goldach mittelfristig mit Rorschach und Rorschacherberg eine gemeinsame Anlaufstelle planten, ausserhalb von Rat- und Gemeindehäusern. Grundsätzlich halte Tübach an seiner grosszügigen Einstellung punkto regionale Zusammenarbeit fest.

Für Felix Kuster ist klar: «Wir wollen den Verantwortlichen in den Gemeinden und in der Stadt nicht ans Bein treten, sondern ihnen Rückenwind und Unterstützung geben. Sie sollen die regionale Zusammenarbeit im Bewusstsein vorantreiben können, dass die Parteien diese Bemühungen unterstützen.»

Synergien würden, wo sinnvoll, bereits angestrebt

Soweit er das bis überblicken könne, so Rorschacherbergs neuer Gemeindepräsident Patrick Trochsler, funktioniere die Zusammenarbeit in der Region gut. «Ich habe am vergangenen Montag die Vertreter der Ortsparteien bei mir zu einem Austausch empfangen. Dabei sind wir auch auf das Thema der Zusammenarbeit eingegangen. Ich habe die Parteivertreter orientiert, dass wir gerne mehr Transparenz diesbezüglich schaffen möchten und wir deshalb daran sind, die verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit aufzulisten. »

Patrick Trochsler, Gemeindepräsident Rorschacherberg. Bild: PD

Wo sinnvoll und nötig bestünden bereits Kooperationen, jüngstes Beispiel sei die regionale Lösung Integrationsklassen. «Ich bin deshalb der Ansicht, dass es keinen Anstoss braucht, weil es schon passiert. Es ist für uns selbstverständlich und anzustreben, dort Synergien zu nutzen, wo sie sich bieten und dies auch immer wieder zu überprüfen.»

Beim Grundbuchamt haben die Gemeinden Goldach und Rorschacherberglaut Patrick Trochsler aufgrund der anstehenden Pensionierung von Markus Benz eine Zusammenlegung geprüft. Diesbezüglich sei wichtig festzuhalten, dass sowohl das Grundbuchamt Goldach-Tübach-Untereggen-Berg wie auch das Grundbuchamt Rorschach-Rorschacherberg im kantonalen Vergleich relativ grosse Amtsstellen, gemessen an den Anzahl Belegen, seien. In beiden Ämtern sei eine funktionierende Stellvertretung möglich. Ebenso verfügten beide Ämter über je einen Ausbildungsplatz, um neue Grundbuchverwalter auszubilden.

Gössere Distanzen und fehlende Ortskenntnisse

Dies sei sehr wichtig, da Grundbuchverwalter äusserst gesuchte Fachkräfte seien. Bei einer Zusammenlegung hätte das neue Amt die gleiche Anzahl Belege, wie das GBA St. Gallen. Regionalisierungen könnten Vor- aber auch Nachteile mit sich bringen. Diese seien einander gegenübergestellt worden. Trochsler sagt: «Wir kamen zum Schluss, dass das Grundbuchamt Rorschach-Rorschacherberg derzeit eine ideale Grösse hat und bei einer weiteren Vergrösserung die Nachteile, etwa grössere Distanzen für Kunden und Mitarbeitende, fehlende Ortskenntnisse, zusätzlich nötige Büroräumlichkeiten, oder fehlende Kundennähe überwiegen würden. R’berg und Goldach haben sich deshalb bewusst für die Weiterführung der bestehenden Ämter entschieden.»

Gibt es Argumente, die gegen solche «Grossämter» sprechen, etwa Gemeindeautonomie? «Nicht die Gemeindeautonomie, aber aus meiner Sicht gibt es andere Punkte. Vorteile können sein: kurze Entscheidungswege, Flexibilität, schnellerer Informationsfluss, Bürgernähe, Dienstleistungsbereitschaft, interessantere Arbeitsstellen. Ich kann auch aus meiner über 30-jährigen Berufserfahrung und den langjährigen Kontakten mit den Ämtern, insbesondere den Grundbuchämtern in der Region, versichern, dass die Zusammenarbeit mit den lokalen Grundbuchämtern hervorragend geklappt hat und diese Amtsstellen sehr dienstfertig und speditiv sind», so Patrick Trochsler.

Dominik Gemperli sagt dazu: «Wahrscheinlich gibt es eine geeignete Grösse und geeignete Strukturen, um effizient zu arbeiten. Dabei muss die Fachlichkeit und die Stellvertretung immer gegeben sein. Zu grosse Amtsstellen zeichnen sich oft auch durch Effizienzverluste aus.»