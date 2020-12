St.Gallen Wenn Hunde den Weihnachtsbaum auswählen und die Tanne plötzlich im Cabrio steckt: 12 Episoden zum Christbaumkauf 500 Christbäume verkauft der Häggenschwiler Philipp Angehrn auf dem St.Galler Gallusplatz in neun Tagen. Und der Engelburger Richard Osterwalder bietet auf dem Vadianplatz Tannen an. Beide erzählen Fakten und Episoden, die im Streben nach dem perfekten Weihnachtsbaum unterzugehen drohen. Diana Hagmann-Bula 24.12.2020, 05.00 Uhr

Die Auswahl des Christbaums fällt nicht allen gleich leicht. Manche verlieben sich auf den ersten Blick in einen Baum, andere kommen an mehreren Tagen vorbei, um einen Baum auszuwählen. Bild: Tobias Garcia

Der Gallusplatz ist momentan grün und stachelig. Wie ein Ballett recken Weihnachtsbäume ihre Äste gegen den Himmel. Männer in Arbeitshosen zerren Neuankömmlinge von der Ladefläche eines Transporters. Zehn Frauen und Männer sind kurz nach 9 Uhr schon auf weihnachtlicher Mission: Sie wollen den Tannenbaum finden, der am besten in ihre Wohnung passt. Oder zur Familie. Oder zum Schmuck, der daheim bereitliegt. Die Kriterien sind vielfältig, Vorgehensweise und Zeitbudget ebenso.

Auf dem Gallusplatz steht seit gut einer Woche ein kleiner Wald. Bild: Tobias Garcia

Auf dem Vadianplatz wählt ein Mann mit einem dreieinhalbjährigen Buben den Christbaum aus, der die Stube schmücken soll. «Wir sollen einen nehmen, der sich bei uns wohl fühlt, hat meine Frau gemeint. Einen der nicht ganz dicht ist», scherzt der Mann. Ein Vater-Sohn-Ritual sei das, gemeinsam stimme man sich so auf die Festtage ein. Die beiden entscheiden sich für eine mittelgrosse Tanne. Auch Miniexemplare stehen bereit. 20 Zentimeter gross nur, niedlich bis zerbrechlich. Eine feine Kugel mag er vielleicht stemmen. Ob der Tannenwinzling aber die Weihnachtsemotionen aushält?

Die Bäume auf dem Gallusplatz stammen aus der Plantage von Philipp Angehrn aus Häggenschwil, jene auf dem Vadianplatz von Richard Osterwalder aus Engelsburg. Beide kennen sie das Geschäft seit Jahren, haben als Kind schon dem Vater ausgeholfen. Sie erinnern sich an Episoden und nennen Fakten, die bei der andächtigen bis ehrgeizigen Suche nach dem richtigen Christbaum schnell untergehen.

Dicht und regelmässig, nur ein Spitz, dazu ein schönes Krönchen (so heisst der Kranz unter der Spitze): So sieht der perfekte Tannenbaum aus. Zumindest, wenn es nach Philipp Angehrn geht. 95 Prozent seiner Kundinnen und Kunden suchen genau danach.

5 Prozent, schätzt er, hätten unterdessen aber ein Herz für unperfekte Weihnachtsbäume. Für solche mit krummen Stamm und krummen Ästen, mit Lücken oder zwei Spitzen. Vielleicht nehmen sie es an Weihnachten mit der Nächstenliebe besonders ernst, vielleicht respektieren sie einfach die Launen der Natur. «Vielleicht wollen sie aber auch nur einen Christbaum, den nicht jeder hat», sagt Angehrn. Ein älteres Paar, das innerhalb weniger Minuten ein Exemplar ausgewählt hat, meint: «Am Ende sieht doch jede Tanne schön aus, mit all dem Schmuck.»

95 Prozent der Christbaumkäuferinnen und -käufer suchen einen Baum mit einer Spitze und einer schönen Krone. Bild: Tobias Garcia

Statt mit einem Becher Glühwein bedankt sich Philipp Angehrn dieses Jahr mit einem Biber bei der Kundschaft. «Für uns gilt wie für die Märkte ein Ausschankverbot wegen Corona», sagt er. In Glühwein-Jahren sei die Rollenverteilung jeweils klar gewesen. Er nippt am Getränk, sie verschwindet zwischen all den Gewächsen und wählt ihren Favoriten aus.

«Viele Frauen wissen schon bei uns, welche Kugel sie wo platzieren werden.»

Hat sie sich entschieden, kommt er zum Einsatz. Und schleppt die auserwählte Tanne zum Auto.

Leben jüngere Paare die Gleichberechtigung auch beim Weihnachtsbaumkauf? Fragen an einen Mann mit Hipsterrucksack und Hipsterbart, der ohne weibliche Begleitung aufkreuzt. Eine schöne Aufgabe sei es, die Tanne auszuwählen. «Ich habe sie dieses Jahr zum ersten Mal zu meiner gemacht.»

«Dieses Jahr kaufen viele Menschen ihren Christbaum früher als üblich», stellen sowohl Philipp Angehrn als auch Richard Osterwalder fest. Mögliche Gründe: Corona trübt die Reiselust. Man verzichtet deshalb auf vorweihnachtliche Kurztrips, bleibt lieber daheim. Und dann natürlich: Homeoffice. Wenn man schon den ganzen Tag zu Hause sitzt, kann man es sich ja wenigstens schön machen.

Statt am 24. wird der Weihnachtsbaum schon Mitte Dezember geschmückt. Der Blick bleibt zwischen Telefonkonferenzen und Videositzungen an sattem Grün und kitschigem Glitzer hängen. Eine willkommene Abwechslung zum kühlen, blauen PC-Licht. In anderen Jahren haben Kunden schon privat bei Angehrn geklingelt. Am 24., kurz vor Eindunkeln. «Sie waren gerade erst aus den Ferien zurückgekehrt und hatten den Weihnachtsbaum fast vergessen.»

Für einige ist es eine halbe Wissenschaft, für andere reines Bauchgefühl. Entsprechend fällt das Zeitbudget aus. Von Liebe auf den ersten Blick nach ein paar Sekunden bis zu mehrmaligen Recherchebesuchen auf drei, vier Tage verteilt sei alles möglich, sagt Philipp Angehrn. Er erinnert sich an eine ältere Dame, die die Auswahl jeweils an ihren Hund delegiert hat.

«Sie nahm stets jene Tanne mit nach Hause, bei welcher das Tier das Bein gehoben hatte, um Pippi zu machen.»

Noch immer gibt es jene, die vor allem auf Wuchs und Preis achten beim Christbaumkauf. Aber es gibt eben auch immer mehr andere. Jene, bei denen ökologischer Lebensstil nicht beim Essen und schon gar nicht an Heiligabend aufhört. Sie wollen einen Baum aus dem Topf. Einen, der mehr als ein paar Tage hält. Am liebsten ein Leben lang.

Wenn «O du Fröhliche» ertönt, steht er dekoriert im Wohnzimmer, wenn alle mehr als satt von den Festessen sind, gedeiht er auf dem Balkon weiter. Oder wird im Garten eingepflanzt. «Diese Gruppe ist in den letzten vier Jahren immer grösser geworden. Sie glaubt, dass ein Baum nicht mehr lebt, kaum ist er geschnitten», sagt Angehrn. Unterdessen verkauft er pro Saison rund 20 Bäume im Topf.

«95 Prozent unserer Kundinnen und Kunden wünschen eine Nordmannstanne. Sie ist der unbestrittene Liebling», sagt Richard Osterwalder. Bei Philipp Angehrn sieht es gleich aus. Die Nordmannstanne halte sich eben gut, «auch mal bis Ostern, wenn man sie richtig pflegt», sagt er. Sie verliert kaum Nadeln, diese sind weich, nicht angriffig-pieksig. Das passt symbolisch gut zu Weihnachten, dem Familienfest. Die qualitätsbewussten Schweizerinnen und Schweizer haben deshalb nicht nur ein Herz für Cousin Thomas, sondern auch für die Nordmannstanne mit ihren löblichen Eigenschaften.

Nur: Die Nordmannstanne kommt in den Wäldern der Region nicht vor wie einst die Fichte, unter der Oma Weihnachten feierte. Sie wächst in Kulturen. Menschen, die beklagen, dass der Hund vergangenes Jahr den Baum zerstört hat, bevor die ersten Gäste eingetroffen sind, denen empfiehlt Angehrn die stachelige Blautanne. «An ihr wird sich das Tier nur einmal versuchen.»

Weihnachtsbaumkaufen ist Beziehungspflege. Oder Beziehungsprobe. Der Vater, der sich mit seinem Sohn auf die Festtage einstimmt. Die Tochter, die mit ihrer betagten Mutter ein Exemplar auswählt, unter dem sie später gemeinsam feiern. Der Besuch am Weihnachtsbaumstand schweisst zusammen, ist Zeichen für die gemeinsame Vorfreude, weckt Erinnerungen. An Zeiten, als alle noch bei Oma zusammenkamen und nicht bei der jüngeren Generation.

«Bei uns haben sich aber auch schon Ehepaare gezankt, weil ihnen nicht die gleiche Tanne gefiel», erzählt Philipp Angehrn. Beide stapften sie dann in verschiedene Richtungen davon. Und kehrten später getrennt zurück.

«Jeder kaufte seinen Favoriten. Sie feierten mit zwei Bäumen Weihnachten.»

Philipp Angehrn aus Häggenschwil. Bild: Arthur Gamsa

Kinder und kindgebliebene Erwachsene beobachten fasziniert, wie der Verkäufer die wildesten Tannen in wenigen Sekunden bändigt. So dass sie unter zierliche Arme und in kleine Kofferräume passen. Das Gerät, dass das möglich macht: die Netzguuge. So jedenfalls nennt Richard Osterwalder den silbernen Apparat, durch das jedes verkaufte Gewächs geschleust wird.

Jede verkaufte Tanne muss durch die Netzgugge, den Apparat mit dem die Bäume verpackt werden. Bild: Tobias Garcia

«Guuge, weil es uns von der Form her an das Cornett erinnert», sagt er. Töne bringt der Apparat zwar keine hervor, dafür Netz in Unmengen. «In den Wochen vor Weihnachten verbrauche ich mehrere Kilometer davon», sagt Osterwalder.

Einige trauen ihren Armmuskeln viel zu und schleppen den Weihnachtsbaum durch die ganze Innenstadt, andere fahren mit dem Velo oder dem Auto vor. Richard Osterwalder erzählt von einem Kunden, der das Cabrio einsetzt, auch bei Minusgraden. «Er steckt die Tanne einfach oben rein. Für dieses Fahrzeug ist kein Baum zu gross. Dafür steigt die Versuchung, es zu übertreiben und ein Exemplar mitzunehmen, das gar nicht ins Wohnzimmer passt.»

Heimschleppen oder heimfahren: Dieses Pärchen hat sich klar für erstere Variante entschieden. Bild: Tobias Garcia

Osterwalder vergisst auch den Senioren mit Elektromobil nie: Der Rentner packte die Tanne in den Anhänger, fuhr sie im Schrittempo nach Hause und prüfte mit Blicken nach hinten immer wieder, ob sie noch an Bord ist und es ihr gut geht.

Frische Luft bekommt dem Weihnachtsbaum besser als Zimmertemperatur, vor allem wenn die Restwärme aus dem Backofen (in diesen Wochen hat er viel zu leisten) sie noch nach oben treibt. Die Tanne deshalb draussen lagern, am besten im Netz, bis der grosse Moment kommt. Sie dann in die gute Stube holen und täglich das Wasser im Ständer nachfüllen.

«Irgendwann trinkt der Weihnachtsbaum nichts mehr. Das ist das Zeichen dafür, dass seine Speicher gefüllt sind», sagt Philipp Angehrn. Der Giessende kann sich nun endlich zurücklehnen. Und den Baum in seiner besten Form bestaunen. «Denn jetzt geht es abwärts mit ihm und der Schönheit.» Ein Abschied immerhin, bei dem man sich Zeit lassen kann. Oft halte er noch einen Monat durch, so Angehrn.

Dieses Jahr ist auch für Weihnachtsbäume und ihre Lieferanten ein anderes Jahr. Gefragt sind laut Richard Osterwalder kleinere Exemplare. Das wohl niedlichste, bei ihm erhältliche Tännchen löst fast Beschützerinstinkte aus. 20 Zentimeter gross ist es und so zierlich, dass man ihm keine Weihnachtskugel aufzubürden wagt.

«In der Stadt gibt es immer mehr Single-Haushalte», erklärt sich Osterwalder die steigende Nachfrage nach Miniaturversionen. Andererseits verunsichere Corona viele. Wie lässt sich das Christusfest feiern? Lässt es sich überhaupt feiern? «Ich verbringe Weihnachten dieses Jahr wegen Covid-19 alleine. Wie viele andere wohl auch», sagt eine Pensionärin. In der Hand hält sie einen grünen Winzling. Und auch ausliefern musste Osterwalder schon. Weil der Kunde in Quarantäne sitzt.

Andrea und Richard Osterwalder aus Engelburg verkaufen in der Stadt St.Gallen unter anderem auf dem Vadianplatz Christbäume. Bild: Ralph Ribi (16. Dezember 2019)

Wer die Hände der Verkäufer genauer betrachtet, denkt: Die Nadeln der Nordmanntanne mögen zwar sanft und gutmütig sein, irgendwie leidet die Haut bis am Abend aber doch.

Richard Osterwalder: «Nicht alle arbeiten gerne mit Handschuhen.» So bleibt das Harz halt an den Fingern haften. Wie bekommt man es am besten wieder weg, fragen sich auch jene, die beim Schmücken in zu klebrigen Kontakt mit dem Gewächs kommen. Es braucht kein Lösungsmittel und keine andere Chemikalie, am meisten Erfolg verspricht ein Hausmittel, das in jedem Kühlschrank zu finden ist. Butter drauf, einreiben, mit Seifenwasser abwaschen. Oh du fröhliche Hände.