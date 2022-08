Sand aus dem Toggenburg für die Sandskulpturen in Rorschach

Publikumsattraktion Skulpturen-Festival Rorschach: Der Sand-Transportwahnsinn hat ein Ende – keine russischen Künstler mit dabei Am Samstag startet das Sandskulpturen-Festival in Rorschach. Die 350 Tonnen spezieller Schwemmsand kommen erneut aus dem Toggenburg. Die 18 Lastwagenfahrten können künftig vermieden werden, denn Festivalleiter Urs Koller hat eine Lösung in Rorschach gefunden. Ein Damoklesschwert hängt dennoch über dem Anlass: Die hohen Transportkosten reissen ein Loch in die Festivalkasse. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

18 Lastwagen bringen die 350 Tonnen Festivalsand vom Toggenburg auf die Arionwiese am Seeufer in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Lastwagen von verschiedenen Transportunternehmen zirkeln ihre tonnenschweren 5-Achser zentimetergenau über die westliche Seeuferpromenade in Rorschach und kippen dann Sand in grossen Haufen auf das bereitgelegte Flies. Touristen beobachten das Treiben staunend, Einheimische nehmen es eher gelassen zu Kenntnis. Sie wissen nach bisher 22 durchgeführten Festivals längst, was hier läuft. Am Freitagabend werden die Sandhaufen verlost und am Samstag beginnt das 23. Internationale Sandskulpturen-Festival.

Vorletztes Jahr konnte das Festival wegen Corona nicht stattfinden und vergangenes Jahr dann der Schock für Festivalleiter Urs Koller. Dem Festival drohte nämlich der «Sandkollaps», da die neue Kiesgewinnungsanlage von Walo in Goldach zu sauberen Sand produziert, der für den Bau der Skulpturen nicht mehr geeignet ist. Hilfe kam aber von der Grob Kies AG in Lichtensteig. Dort wird der Schwemmsand noch produziert. Reinhard Brändle, Leiter Verkauf der Grob Kies AG, brachte eine Sandprobe höchstpersönlich ins Atelier des Festivalleiters. Nach einigen Tests war klar, der neue Festivalsand ist gefunden.

Festivalsand wird in der Feldmühle gelagert

Auch dieses Mal kommt der Sand also aus dem Toggenburg. Eine grosse Sorge bleibt aber trotzdem, die Finanzierung der Lastwagenfahrten reisst nämlich ein grosses Loch in der Festivalkasse. Die 350 Tonnen Sand werden zwar grosszügigerweise von der Grob Kies AG gesponsert, doch es braucht 18 Lastwagenfahrten, um diesen nach Rorschach zu bringen. Der Sand kommt aus Lichtensteig, Lütisburg und Degersheim, also ein weiter Weg und Diesel ist ja aus den bekannten Gründen nicht billiger geworden.

Wenn Lastwagen vorsichtig am Seeufer entlang fahren, steht das Sandskulpturen-Festival in Rorschach kurz bevor. Bild: Rudolf Hirtl

«Das ökologische und ökonomische Gewissen in mir sagt ganz klar, es kann keine dauerhafte Lösung sein, den Sand jedes Jahr hierher zu fahren. Ich habe also nach einer Lösung gesucht, wie der Sand gelagert werden kann bis zum nächsten Festival», sagt Koller. Deckt man den Sand draussen mit einer Blache zu, wird er grünfaul, lässt man ihn offen liegen, bewachsen ihn Pflanzen und ein Teil geht verloren, deshalb bekommt der Sand laut Festivalleiter eine Halle, vorläufig im ehemaligen Feldmühle-Areal in Rorschach. Koller betont:

«Dies ist nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes sinnvoll, die Lastwagenfahrten sind für das Festival schlicht nicht finanzierbar.»

Keine russischen Künstler am Festival

Auch weil er ein Team aus Holland bei sich zu Hause aufnimmt, ist es Koller gelungen, für die Künstlerinnen und Künstler genügend Unterkünfte zu finden. Es wird aber Jahr für Jahr schwieriger und er ist dankbar, wenn sich Leute schon jetzt melden, die nächstes Jahr Teams beherbergen können. Die acht Künstlerteams kommen dieses Mal aus Holland, Spanien, Litauen und Lettland. Viele sind in Rorschach bestens bekannte, «alte Hasen» in teilweise neuen Formationen. So bauen beispielsweise die Festival-Siegerinnen Helen Bangert und Ludo Roders erstmals zusammen eine Skulptur.

Sie sind ein beliebtes Fotomotiv, die Sandskulpturen-Bauer in Rorschach. Bild: Urs Bucher (August 2017)

Ein Team aus Russland fehlt diesmal. «Aufgrund des Ukraine-Konflikts hatten wir nur sehr wenige Anmeldungen aus Russland. Jene Teams, die Interesse zeigten, entsprechen aber nicht dem hohen Level, das wir hier in Rorschach gewohnt sind. Deshalb haben wir diesmal auf ein russisches Team verzichtet», so Urs Koller.

Programm Sandskulpturen-Festival Rorschach What goes up must come down Das 23. Internationale Sandskulpturen-Festival Rorschach beginnt am Samstag, 13. August. Ab dann bis Samstag, 20. August, können Besucher den Künstlern beim Stampfen und Carven zusehen. Gebaut wird nach dem Motto «What goes up must come down», also «Was hoch steigt, wird tief fallen». Die Skulpturenausstellung dauert bis 11. September. Öffnungszeiten sind täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr (ausser bei Unwetter). Die Speedcarving-Anlässe sind vom 17. bis 19. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Die Siegerehrung findet am Samstag, 20. August, um 17.30 Uhr statt. (rtl)

Festivalleiter Urs Koller. Bild: Rudolf Hirtl

Nun sitzt Urs Koller im Pneulader und bringt die von den Lastwagen abgeladenen Haufen in Form oder schleppt die Bauwagen an ihren Standort. Stets mit einem Lächeln im Gesicht. «Für mich ist es der Beginn eines grossen Festes. Der Platz beginnt zu leben. Es ist mittlerweile eine wunderbare Tradition, die mir tiefe Befriedigung gibt», so der 53-Jährige.

