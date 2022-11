Public Viewing Im Kino mit Popcorn oder im Winterdorf mit Glühwein: So kann man in St.Gallen und Umgebung die Fussball-WM in Katar schauen In St.Gallen und Region finden kaum Public Viewings statt. Doch es gibt ein paar neue Angebote, um gemeinsam die WM zu schauen: mit Glühwein und Weihnachtsdeko. Oder mit einer Konfettikanone, die bei jedem Tor zum Einsatz kommt. Ein Überblick. Christina Weder und Alexandra Pavlović Jetzt kommentieren 16.11.2022, 19.00 Uhr

Fussballbegeisterte müssen die WM nicht alleine zu Hause schauen, sondern können dank einiger Public-Viewing-Angebote das Spektakel mit Freunden geniessen. Symbolbild: Michel Canonica

An dieser Fussballweltmeisterschaft gibt es weniger Gelegenheiten als in früheren Jahren, um gemeinsam mit anderen Fans Fussball zu schauen – auch in St.Gallen und Umgebung. Am Sonntag ist Anpfiff. Doch die Stimmung ist unterkühlt. Das liegt nicht nur an der Jahreszeit, sondern auch am Austragungsort Katar, der umstritten ist. Viele Veranstalter, Beizen und Clubs sind zurückhaltend, was die Übertragung der Spiele angeht. Manche lassen den Bildschirm laufen, andere verzichten darauf.

Bei der Stadt St.Gallen sind lediglich zwei Gesuche eingegangen, um die WM im Aussenraum zu übertragen – eines von einem Gastrobetrieb und eines von einem Club. Beide wurden laut Polizeisprecher Dionys Widmer bewilligt. Zum Vergleich: An der WM 2018 hat die Stadtpolizei 24 Gesuche und drei grosse Public Viewings bewilligt.

Dieses Jahr findet in der St.Galler Innenstadt kein einziges grösseres Public Viewing statt. Wer das Bad in der Menge sucht, muss in die Region ausweichen: nach Gossau oder Rorschach, wo das laut Veranstaltern grösste Public Viewing der Ostschweiz organisiert wird.

Bieten in der WM-Factory mehr als nur ein gewöhnliches Public Viewing: Hallenchef Marco Longerich und die Initiatoren Nemanja Babic (vorne) und Silvio Hitz. Bild: Benjamin Manser

Glühwein, Fondue und dazu ein Spiel der Schweizer Nationalmannschaft: Wer in die WM-Factory nach Rorschach kommt, kann genau das erleben. In der ehemaligen Industriehalle bieten die drei Freunde Nemanja Babic, Silvio Hitz und Yves Baumann ein Public Viewing «der Extraklasse». Sie haben sich bewusst für den Standort entschieden. «Wir wollen dieser fussballbegeisterten Region etwas bieten und die Freude am Fussball nicht trüben», sagt Silvio Hitz. Für das Trio steht der Sport klar im Vordergrund. Ein Boykott der WM kam für sie daher nicht in Frage.

Bilder: Marius Eckert Fussballfeeling pur: Auf zwei Etagen bietet die WM-Factory alles, was zu einer WM dazu gehört. Bilder: Marius Eckert

Auf zwei Grossleinwänden sowie zehn TV-Bildschirmen zeigt die Factory alle WM-Spiele. Der Eintritt ist frei. Platz finden hier bis zu 800 Besucher. Vor Ort gibt es zudem einen Fancorner, eine Smoking-Lounge und eine VIP-Lounge.

Auch in Sachen Kulinarik trumpft das Trio auf. An der Bar gibt es Drinks, am Grill Würste aus der Region, abgerundet wird das Angebot mit einem Foodtruck – der je nach spielenden Nationen ein passendes Menu anbietet. «Bei uns soll sich jeder wohlfühlen und mit einer positiven Erinnerung an einen tollen Fussballabend nach Hause gehen», sagt Nemanja Babic. Und wer den Sieg seiner Mannschaft bis in den späten Abend feiern will, kann dies am Wochenende tun. Dann wird die Factory in einen Clubbetrieb umfunktioniert.

Auch die Fussballprominenz darf an so einem Ort nicht fehlen. Während der Hauptspiele geben Fussballprofis ihre Einschätzung zum jeweiligen Spiel ab. Der Prominenteste von ihnen wird der Deutsche Ex-Fussballprofi Mario Basler sein, der am 8. Dezember zu Gast in der WM-Factory ist.

In der Markthalle Gossau wird erstmals ein «Fussballzauber» organisiert. Die Halle öffnet an jenen Spieltagen, an denen die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz steht: am 24., 28. November und 2. Dezember. Sollte sich die Schweizer Nati für die K.-o.-Phase qualifizieren, bleibt der «Fussballzauber» bis zu deren Ausscheiden geöffnet, wie Remo Schönenberger, einer der Organisatoren und Präsident des Gewerbevereins Gossau, sagt.

Remo Schönenberger organisiert in Gossau den «Fussballzauber». Bild: PD

Die beheizte Halle bietet Platz für 500 bis 600 Personen, der Eintritt ist frei. Schönenberger ist überzeugt: «Eine Winter-WM wird anders. Aber die Stimmung bringen wir hin!» Dabei setzt er auf Altbewährtes: Bar, Bier, Grill und Deko mit Fussbällen und Kunstrasen – nur nichts Weihnächtliches. Ein Boykott kommt für ihn nicht in Frage: «Das bringt nichts. Am Schluss würde man nur die Schweizer Nati abstrafen.» Unter www.fussballzauber.ch finden sich weitere Infos.

Im BBC-Palmengarten können Fussballbegeisterte die WM unter freiem Himmel mitverfolgen. Die Spiele werden auf einer fix installierten LED-Wand übertragen. Damit das Publikum im Trockenen steht, wurde extra ein Unterstand gebaut. Medienverantwortliche Rita Bolt sagt: «Ich weiss nicht, wie lustig es bei diesen Temperaturen draussen wird. Es wird jedenfalls ein anderes Feeling zu dieser Jahreszeit.»

Während der gesamten WM-Zeit wird im BBC Palmengarten Glühwein angeboten, damit die Hände warm bleiben. Wer dennoch kalte Füsse bekommt, kann sich in die Innenräume zurückziehen und ist dort gut bedient mit zwei grossen TV-Wänden und 21 Fernsehgeräten. Die WM-Öffnungszeiten im BBC sind unter www.bbcgossau.ch abrufbar.

Sicher nicht frieren müssen jene Fans, die im beheizten Kinosaal Platz nehmen. Das Cinedome in Abtwil verspricht, die Fussballstars im XXL-Format auf die Leinwand zu bringen. Übertragen werden das Eröffnungsspiel, alle Schweizer Begegnungen, die Achtelfinalspiele um 20 Uhr und alle Viertel-, Halb- und Finalpartien. Im Angebot inbegriffen ist eine Tüte Popcorn.

Das grösste überdachte Public Viewing in der Ostschweiz fand vor vier Jahren im Kybunpark statt: Es bot Platz für 6000 Personen. Doch in diesen Tagen herrscht auf dem Vorplatz des Kybunparks gähnende Leere. Remo Blumenthal, Leiter Medien und Kommunikation bei der FC St.Gallen Event AG, bestätigt: Man organisiere weder ein Public Viewing noch andere Events. «Der Faktor Winter-WM war ausschlaggebend für diesen Entscheid», sagt er. «Unsere Infrastruktur ist bei Anlässen im Sommer besser nutzbar.»

Im Restaurant Arena in der St.Galler Shopping-Arena rollt der Ball auf insgesamt sechs Bildschirmen. Bild: Michel Canonica

Dennoch müssen Besucherinnen und Besucher der Shopping-Arena im Westen der Stadt nicht ganz auf die WM verzichten. Anfang Monat hat Gastronom Oliver Scheuber das Restaurant Arena neu eröffnet. Auf sechs grossen Bildschirmen werden alle WM-Spiele übertragen. Die Plätze für die Spiele der Schweiz seien schon fast ausgebucht, sagt Scheuber. Bei den anderen Spielen sei die Nachfrage dagegen gering.

Oliver Scheuber, Gastronom im Restaurant Arena. Bild: Michel Canonica

«Mein Eindruck ist: Die Leute haben nicht so Lust auf die WM.» Es fehle, was sonst die Stimmung ausmache: Sonne, Garten, Grill und Draussensitzen. Hinzu kämen die Umstände, unter denen die WM 2022 ausgetragen wird. «Unverständlich, dass wir in der heutigen Welt Stadien klimatisieren müssen, wo wir schon genug Klimaprobleme haben», sagt Scheuber. Deshalb will er keinen besonderen Aufwand für die WM betreiben. «Wir übertragen die WM so, wie wir auch viele andere Fussballspiele übertragen.»

In der Innenstadt von St.Gallen werden Lokale wie die Südbar oder das Hotel Weisses Kreuz an der Engelgasse die Spiele übertragen. Das Kollektiv des Bierhofs, des ehrenamtlich geführten Fanlokals an der Rorschacher Strasse, sagte schon im Oktober: «Wir führen aufgrund der anstehenden WM keinen Sondereffort im Sinne von zusätzlichen Öffnungszeiten oder ein Public Viewing durch.» Man behalte sich vor, die K.-o.-Spiele der Schweiz zu übertragen.

Auch Samuel Tanner von der Affekt-Bar an der Brühlgasse gibt sich nachdenklich. An früheren WMs lief das TV-Gerät in seiner Bar auf Hochtouren. Bei dieser Austragung ist es anders. «Aus ethischen und moralischen Gründen können wir nicht hinter dieser WM stehen», sagt Tanner. Von einem Boykott will er zwar nicht sprechen. Ein solcher geht ihm zu weit. Die Affekt-Bar werde nicht zu 100 Prozent auf eine Übertragung verzichten: «Wenn ein Gast ein Spiel schauen will, schalten wir das Gerät schon ein.» Auch das Vorrundenspiel der Schweizer Nationalmannschaft vom 2. Dezember wird gezeigt. Tanner sagt: «Wir schenken dieser WM einfach keine grosse Beachtung.»

Am Freitag ist endlich Eröffnung: Beim Nachtclub Trischli wird ein Winterdorf mit grosser Leinwand aufgebaut. Fans geniessen hier die WM-Spiele bei Glühwein und Weihnachtsdeko. Bild: Marius Eckert

Nur ein paar Schritte weiter werden sechs Holzhüttchen und ein Container beim Nachtclub Trischli aufgebaut. Im Hinterhof auf der Seite zum Kantipark hin entsteht ein kleines Winterdorf; am Freitag ist Eröffnung. In den Markthäuschen wird es Raclette, Suppe, Curry- und Bratwurst, Donuts, Glühwein und Punsch geben. Die Initiatoren sind Luca Frisulli vom «Trischli» und Michael Frommenwiler, der im Sommer das Public Viewing des Cupfinals im St.Galler Waaghaus organisiert hat.

Michael Frommenwiler initiiert ein Winterdorf mit grosser Leinwand. Bild: Ralph Ribi

Die Idee eines Winterdorfs trage er schon lange mit sich herum, sagt Frommenwiler. Er will eine weihnachtliche Stimmung zaubern. Und: In diesem Weihnachtsdorf muss niemand auf Fussball verzichten. Zwischen den Häuschen steht eine Leinwand, auf der die WM läuft – ob mit oder ohne Ton, ist noch offen. Hier wird man bei Raclette, Glühwein und Weihnachtsdeko zusammen Fussball schauen können. Unter www.winterdorfsg.ch gibt es die Infos dazu.

