Pro und Kontra Der Baum des Anstosses: An der St.Galler Abstimmung zum Baumschutz scheiden sich die Meinungen Am 12.März entscheiden die St.Galler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob die Baumschutzgebiete auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Es gibt sowohl für ein Ja wie auch für ein Nein stichhaltige Argumente, wie unser Pro und Kontra zeigt. Sandro Büchler und Stefan Schmid Jetzt kommentieren 27.02.2023, 05.00 Uhr

Die rund 35 Meter hohe und fast ebenso breite Winterlinde beim Schlössli in St. Gallen-Haggen. Bild: Urs Bucher

Pro: Sandro Büchler – «Private untergraben die Bemühungen der Stadt auf dem Weg zu Netto-Null-CO 2 »

Sandro Büchler, Redaktor Ressort Stadt St.Gallen beim «St. Galler Tagblatt». Bild: Ralph Ribi

Bäume sind eigentlich nicht zu übersehen, in der Realität werden sie aber oft ausser Acht gelassen – vor allem deren Wert wird oft verkannt. Bäume spenden Schatten, filtern die Luft und produzieren Sauerstoff. Wie alle Pflanzen bilden Bäume aus Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht für sie wichtige Nährstoffe. Bei der Fotosynthese entsteht als «Nebenprodukt» Sauerstoff – die Grundlage des menschlichen Lebens. Wir brauchen Bäume, aber die Bäume uns nicht.

St. Gallen hat sich Klimaziele gesetzt: Netto-Null-CO 2 -Ausstoss bis 2050. Das gilt nicht nur hier, rund um den Erdball will man die Erwärmung stoppen. Die Uhr im Kampf gegen die Klimaerwärmung tickt: Dürre, Flutkatastrophen, zerstörte Ernten. Da haben wir es gut – noch. Aber auch in St. Gallen sind die Auswirkungen spürbar. Wir lechzen bei Hitze nach Schatten und kühlen uns in den Weieren ab.

Das beste Mittel zur Kühlung der Stadt und um Hitzeinseln zu verhindern, sind Bäume. Während die Stadt diese auf ihrem Boden pflegt, schützt und stetig zusätzliche pflanzt, geht es auf Privatgrundstücken anders zu und her. Steht der Ahorn der künftigen Tiefgarageneinfahrt im Weg, muss er weg. Ist die Tanne zu gross geworden und der Schattenwurf dem Nachbarn ein Dorn im Auge, muss sie weg. Da rattert die Baufirma mit ihren Maschinen rücksichtslos über die Wurzeln von altehrwürdigen Buchen, dort lassen Gewerbetreibende Pappeln umhacken und merken erst im Nachhinein, dass diese geschützt gewesen wären.

Vieles passiert, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfährt – und ohne dass die Stadt dem entgegenwirken kann. Es sind nicht die Einfamilienhausbesitzer, die hier angesprochen sind. Sie hegen und pflegen ihren Garten meist mit viel Hingabe. Angesprochen sind vielmehr die gesichtslosen Bauunternehmen, die um jeden Preis bauen wollen und sich einen Deut um Bäume scheren. Gemeint sind Liegenschaftsbesitzerinnen wie Pensionskassen und Versicherungen, die Profitstreben vor Ökologie setzen oder Unterhaltsfirmen, denen die Baumpflege zu kostspielig scheint und stattdessen Rasen, Steingärten oder schlicht gar nichts bevorzugen. Sie alle untergraben mit ihrem Handeln die Bemühungen der Behörden auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt.

Ihnen will die Stadt auf die Finger schauen können – auch sie sollen sich minimal am Klimaschutz beteiligen. Und ein einziges Formular mehr ausfüllen, wenn sie denn einen Baum fällen wollen. Die Erweiterung der Baumschutzgebiete ist deshalb prinzipiell ein Wink mit dem Zaunpfahl an alle Bauhaie, Achtlosen und Profitgierigen. So müssen sie den Griff zur Kettensäge begründen – und nötigenfalls kann man ihnen so auch die Säge aus der Hand nehmen.

Kontra: Stefan Schmid – «Wir müssen nicht alles dem Staat delegieren»

Stefan Schmid, Chefredaktor «St. Galler Tagblatt». Bild: Hanspeter Schiess

Ein hehres Anliegen, gewiss. Wer ist schon gegen Bäume, ausser profitgierige Kapitalisten? Auch ich nicht. Im Gegenteil. Ich mag Bäume sehr. Sie spenden Schatten, sie filtern die Luft, Vögel hocken auf ihren Ästen und singen Lieder. Bäume duften gut, sie sehen schön aus, vor allem die grossen, mächtigen.

Und trotzdem halte ich die Ausdehnung des Baumschutzes auf das ganze Gebiet der Stadt für überflüssig. Warum?

St. Gallen ist heute schon eine grüne Stadt. Wo man hinschaut, sieht man Bäume, Sträucher, Wiesen, Wälder gar. Von einer dicht bebauten Stadt mit Tausenden von Einwohnern pro Quadratkilometer keine Spur. Fahren Sie sonst einmal nach Kleinbasel. Oder nach Genf. Oder nach Paris. Das sind Städte, die auf jeden Baum angewiesen sind. Aber nicht St. Gallen. Unsere Stadt gleicht eher einer Parklandschaft, in welche man ein paar Häuser hineingebaut hat. Die Stadt im grünen Ring eben, wahrlich keine hohle Phrase.

Umso übertriebener scheint es mir, staatlich vorschreiben zu wollen, welcher Baum gefällt werden darf. Das wäre ein unberechtigtes Misstrauensvotum all jenen Grundbesitzern und Bauherren gegenüber, die sich heute schon Mühe geben, jeden Ast umzudrehen, bevor sie die Kettensäge ansetzen.

Ja, es ist bloss ein Formular, sagen die Befürworter. Und ja, die Stadt werde kulant und mit dem Blick fürs Ganze mit den Anträgen umgehen. Das zeigten ja schliesslich die städtischen Antworten auf jene Gesuche, die heute schon eingereicht werden müssen. Das ist sicher alles wahr.

Dennoch stelle ich fest: Wir haben in dieser Stadt wirklich kein Problem mit Baumfällungen. Es gibt viele Bäume, zum Glück. Und es ist auch keine Tendenz auszumachen, dass Private liederlich mit Bäumen umgingen. Es gibt daher schlicht keine Notwendigkeit, die Freiheit der Privaten zusätzlich einzuschränken und die Verantwortung dem Staat zu delegieren. Wenn es nicht notwendig ist, ein Reglement zu machen, dann ist es notwendig, keines zu machen.

Zum Schluss noch zwei Sätze zum Klimaschutz. Dieser ist wichtig. Städte werden immer heisser, es bilden sich in den Betonwüsten Hitzeinseln, die für Mensch und Tier zur Gefahr werden. Aber auch hier gilt es, das Augenmass nicht zu verlieren. St. Gallen ist eine gut durchlüftete, grüne Kleinstadt, die auf rund 700 Metern über Meer liegt. Temperaturen über 30 Grad sind selten. Die Lage ist auch diesbezüglich nicht so dramatisch, dass wir bald jeden Baum unter Schutz stellen müssten.

