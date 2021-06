Pro und Contra Sollen Velos in der ganzen St.Galler Altstadt freie Fahrt haben? Velofahrer und Fussgänger gehen sich auf die Nerven. Zu Stosszeiten kommen sie sich in den engen Gassen der St.Galler Altstadt in die Quere. Dann kann es auch einmal ruppig und unhöflich zugehen. Wie soll man die schwierige Situation lösen? Melissa Müller und Reto Voneschen 02.06.2021, 05.00 Uhr

Pro: «Ein Verbot würde Aggressionen fördern»

Melissa Müller, Redaktorin Bild: Ralph Ribi

Schon ein zeitweises Velofahrverbot in der Altstadt wäre zu einschneidend. Dann müsste man ja bei einer anderen Gasse ein Fussgängerverbot verhängen, um quitt zu sein. Mit solchen Machtspielchen kommen wir aber nicht vom Fleck. Die meisten Fussgänger sind auch Velofahrer und umgekehrt. Alle sollen sich frei bewegen können.

In der Multer- und Spisergasse kommt man meistens problemlos aneinander vorbei. Nur am Samstag wird es eng. Die meisten Velofahrerinnen steigen dann ab und schieben das Velo durch die Menge. Oder sie weichen in weniger volle Nebengassen aus. Knatsch gibts’ trotzdem hin und wieder: Wenn Velorowdys auf E-Bikes ältere Leute von hinten erschrecken, weil sie zu nahe an ihnen vorbeifahren.

Die Situation ist nicht einfach. Doch der Stadtrat begegnet ihr klug und charmant: Mit einem blauen Herzen. Die neue Bodenmarkierung trifft man etwa vor dem «Globus»: Ein Kreis mit einem Herzen, in dem sich ein Velofahrer und ein Fussgänger begegnen.

In der Mitte steht das Zauberwort: Rücksicht. So weiss jede und jeder: Hier bin ich willkommen. Es heisst ja Begegnungszone und nicht Velofahrer-Mobbingzone.

Zur Kampagne gehört auch, dass die Stadtpolizei in den Gassen das Gespräch mit Velofahrerinnen und Velofahrern sucht und sie mit Flyern für die Bedürfnisse von Fussgängern sensibilisiert. So löst man Konflikte: Indem man miteinander redet. Dann wird das Velo eher einmal Schritttempo fahren, bremsen und galant ausweichen. Und die Fussgänger werden eher einmal lächeln, statt «Hau ab!» zu brüllen. Mit einem Verbot würde man solche Gehässigkeiten nur noch fördern. Die Stadt liegt mit ihrem sanften Weg goldrichtig.

Contra: «Weil nicht alle nett und vernünftig sind, braucht’s Regeln»

Reto Voneschen, Redaktor Bild: Hanspeter Schiess

Die ganze Altstadt für Velos zu öffnen, ist doch eine wunderbare und voll im Zeitgeist liegende Idee. Das St.Galler Stadtzentrum bekommt so ein einheitliches Verkehrsregime. Fussgängerinnen und Velofahrer zählen zum Langsamverkehr. Die müssen in der Begegnungszone miteinander klar kommen. Auf dem Bohl und in der südlichen Altstadt klappt das ja auch schon.

Wer so argumentiert, outet sich als Theoretiker, der wenig Ahnung hat, was sich Tag für Tag auf Strassen (oder in Begegnungszonen) abspielt.

Das Mischen von Fuss- und Veloverkehr klappt dort, wo dafür genügend Platz vorhanden ist. Der ist aber zu Stosszeiten in der Multer-, Spiser- und Neugasse Mangelware. Fussgänger und Velofahrer kommen sich so zwangsläufig in die Quere, und zwar nicht nur am Samstagmittag. Was Ärger, Frust und Vorurteile auslöst. Und gerade letztere machen Debatten um Verkehrsfragen so emotional und schwierig.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Velofahrerinnen und Velofahrer die Haupteinkaufsgassen zu bestimmten Zeiten, und zwar nicht nur am Samstag, meiden. Was kein Problem ist: Die Alternativroute durch die südliche Altstadt ist kein Umweg. Aber so vernünftig sind nicht alle auf zwei Rädern: Schliesslich hat man das Recht, mit E-Bike oder Velo am Samstagmittag durch die ehemalige Fussgängerzone zu kurven. Egal, wie böse Fussgängerinnen und Fussgänger schauen, weil sie sich bedrängt fühlen.

Genau dort, wo es Friktionen gibt im Verkehr, weil nicht alle nett und vernünftig sind, braucht’s Regeln. Für Multer-, Spiser- und Neugasse wäre das ein zeitweiliges Fahrverbot für Velos, wie es eine Petition verlangt. Damit würde Velofahrern nichts genommen, die Situation aber entkrampft.