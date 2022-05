Rückkehr der Gastrogebühren: Ein Pro und Contra

Pro & Contra «Wirte brauchen unternehmerische Freiheit» – «Der öffentliche Grund gehört allen»: Kontroverse zu St.Galler Aussenbeiz-Gebühren Der St.Galler Stadtrat verlangt im Gegensatz zu Zürich seit April wieder Baugesuch und Gebühren für Aussenbeizen. Die Jungfreisinnigen setzen zum Frontalangriff gegen das «Bünzlitum» des Stadtrats an. Ist er wirklich zu bieder? Oder handelt er vorausschauend? Zwei Meinungen aus der «Tagblatt»-Stadtredaktion Daniel Wirth und Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 18.05.2022, 17.00 Uhr

PRO: Daniel Wirth: Mehr Toleranz gegenüber Gartenwirtschaften!

Von der Rückkehr zum Courant normal spricht Stadträtin Sonja Lüthi. Dadurch erhielten die Wirte wieder eine gesetzliche Grundlage. Das heisst: Wenn die Beizer ihre Wirtschaften draussen in den Gassen mit ein paar Tischchen und Stühlen vergrössern wollen, müssen sie seit Anfang Mai wie vor der Pandemie wieder ein Baugesuch einreichen und dafür bezahlen.

Daniel Wirth, Leiter Ressort Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Was die Wirte nach zwei Jahren des Darbens brauchen, ist keine gesetzliche Grundlage, sondern unternehmerische Freiheit. Sie müssen Umsatzeinbussen wettmachen. Klar: Ihnen wurde in den zwei Coronajahren von Kanton und Stadt St.Gallen geholfen. Über dem Berg sind aber nicht alle. Weil sich St.Gallen nicht gleich grosszügig verhält gegenüber der Gastronomie wie die Städte Zürich und Luzern, holen die Jungfreisinnigen den verbalen Zweihänder hervor: St.Gallen sei die Bünzli-Hauptstadt.

Das ist sie freilich nicht. Allerdings: Mit mehr Toleranz gegenüber Gartenwirtschaften könnte die Mehrheit der Einwohner gut leben. Allein: Nach zwei Jahren Masken im Gesicht und Desinfektionsmittel an den Pfoten haben viele Menschen Nachholbedarf. Sie wollen sich treffen. Sie wollen flirten. Das Leben ist endlich wieder sexy! Und hallo, Frau Lüthi: Auch in St.Gallen.

CONTRA: Luca Ghiselli: Es gibt nicht nur gastronomische Interessen!

Das Feierabendbier im Freien in allen Ehren - es gibt auch noch andere Standortfaktoren. Natürlich ist es schön, an einem sonnigen Sommerabend draussen in der Beiz zu sitzen. Man kann der Stadt aber nicht vorwerfen, dass sie nichts dafür tue: Das Pilotprojekt mit den mediterranen Nächten zum Beispiel geht bereits in die zweite Runde.

Luca Ghiselli, stellvertretender Leiter Ressort Stadt St.Gallen Bild: Hanspeter Schiess

Wäre den Gästen überhaupt aufgefallen, dass die Aussenbestuhlung wieder nach dem regulären behördlichen Verfahren bewilligt werden muss? Kaum. Die Gartenbeizen sind allenthalben gut besucht, die Stimmung prächtig. Es läuft gut, sehr gut sogar. Und das ist ja auch schön nach diesen zwei harten Coronajahren für die Gastronomie. Aber warum muss man dann in der aktuell «normalen» Situation weiterhin ein Auge zudrücken?

Es kann einem gefallen oder nicht: Aber es gibt in einer Stadt nicht nur gastronomische Interessen. Es gibt Anwohnerinnen und Anwohner, die irgendwann gerne ins Bett würden. Und es gibt Menschen, für die regelmässige Restaurantbesuche zu teuer sind. Wer draussen Gasthaustische aufstellt, nutzt öffentlichen Grund zu kommerziellen Zwecken. Und es ist nichts weiter als recht, dass er dafür der Allgemeinheit auch etwas zurückgibt.

