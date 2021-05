Pro & Contra: Braucht es mehr Frauen in Strassennamen?

Pro & Contra Braucht es in der Stadt St.Gallen mehr Frauen in Strassenamen? Redaktorin Melissa Müller findet, man müsse die Umbenennung von Strassennamen ohne lokalen Bezug vorantreiben. Redaktorin Marlen Hämmerli hält dagegen. Erst müsse mehr in Sachen Gleichstellung passieren. Das Stadtparlament entscheidet am Dienstag über die Vorlage. 21.05.2021, 17.07 Uhr

Pro: «Auch Mädchen und Frauen brauchen Vorbilder»

Melissa Müller, Redaktorin Stadtredaktion. Bild: Ralph Ribi

Viele rümpfen nun vielleicht die Nase und finden, Strassennamen seien nebensächlich. Doch bedeutende Frauen sind im öffentlichen Raum zu wenig sichtbar. Die Stadt würde ein starkes Zeichen setzen, wenn sie ein paar Strassen umbenennen würde mit Frauennamen. So, wie dies Städte wie Mendrisio und Genf getan haben.

Es gibt in Rotmonten Strassen, die nach Dichtern benannt sind, die nichts mit der Stadt zu tun haben, wie die Goethe- oder die Rilkestrasse. Sie erhalten schon weltweit genug Applaus. Planetenwege wie die Merkurstrasse oder Blumenwege wie die Fliederstrasse sind belanglos und ohne lokalen Bezug.

Dabei lebten hier Politikerinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen, auf welche die Stadt stolz sein könnte. Persönlichkeiten, die in Vergessenheit geraten sind. Plätze und Strassen nach ihnen zu benennen, wäre identitätsstiftend und im Sinne einer geschichtlichen Aufarbeitung.

Es geht nicht darum, Helden wie Gallus und Vadian vom Sockel zu stossen. Doch auch Mädchen und Frauen brauchen Vorbilder. Zumal es ziemlich viele Frauen gibt, die an sich zweifeln, während nicht wenige Männer vor Selbstbewusstsein strotzen. Frauen brauchen Frauen, die Mut machen.

Contra: «Zuerst sollte die Gleichstellung im Beruf ernsthaft angegangen werden»

Marlen Hämmerli, Redaktorin Stadtredaktion. Bild: Urs Bucher

Frauen im öffentlichen Raum sichtbar machen, das ist ein wichtiges Anliegen. Keine Frage. Aber hat es tatsächlich hohe Dringlichkeit? Wenn es um die Gleichstellung von Frau und Mann geht, gibt es Punkte, wo die Politik heute ansetzen sollte. Nicht morgen.

In den meisten Fällen verdienen Frauen weniger als ihre männlichen Kollegen. Und noch immer sind Frauen in den Teppichetagen stark untervertreten – in Privatunternehmen wie auch bei der öffentlichen Hand. Das sollte sich ändern, auch wegen der Wahrnehmung.

Gegen aussen werden Frauen als Vertreterinnen ihres Unternehmens oder ihrer Stadt wahrgenommen. Gegen innen wird hoffentlich auch den konservativsten Männern klar: Frauen können etwas. Warum also auf verstorbene Wissenschafterinnen oder Pionierinnen setzten, wenn man in der Gegenwart Frauen die Gelegenheit geben kann, Geschichte zu schreiben?

Und ganz ehrlich: Viele wissen gar nicht, wie die Strassen heissen, die sie täglich durchqueren. Was nützt es da, wenn sie nach einer Frau benannt ist? Erst sollte also endlich die Gleichstellung im Beruf ernsthaft angegangen werden. Etwa mit bezahlbaren Kitaplätzen, Sensibilisierung und gezielter Frauenförderung.