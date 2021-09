Die Clowns Pepita und Estelle führen Stücke für Kinder auf

Premiere «Wir entführen die Kinder in eine Zauberwelt»: Zwei Clowninnen zeigen ihr erstes Stück Die zwei Clowninnen Brigitte Senn und Tanja Dörig haben ihr erstes Kinder-Clowntheater entwickelt. Dieses hat jetzt in Mörschwil Premiere gefeiert. Mit einer spannenden Geschichte brachten die beiden Frauen die Kleinen zum Staunen und Lachen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Die Clowninnen Estella (links) und Pepita haben ein eigenes Stück entwickelt. Bild: Tobias Garcia

«Ii und du, du und ii, mir wönd immer zäme sii»: «Die Kinder lieben dieses Lied und schicken uns Videos, wenn sie es singen», erzählen die beiden Clowns Pepita und Estella. Mit diesen Videobotschaften bringen für einmal die Kinder die Clowns zum Staunen und nicht umgekehrt. Das «Zäme»-Lied haben die Mädchen und Buben im Clowntheater in der Geschichte «Futsch» gehört.

Alle sind glücklich: Die Clowns Pepita und Estella über die geglückte Premiere auf der Straussenfarm in Mörschwil und die Kinder über das Happy End der Geschichte. Bis es zu einem glücklichen Ende kommt, müssen die beiden Clowns aber einige Hindernisse überwinden und am gleichen Strick ziehen, sonst ist alles «Futsch».

Ein seltsames Wesen in einer neuen Welt



Estella und Pepita necken sich gerne. Gemeinsam erleben sie Abenteuer und entdecken eine neue Welt. Dabei treffen sie auf ein seltsames Wesen, das sie lehrt, dass man Schwierigkeiten am besten lösen kann, wenn man zusammenhält. «Das ist der pädagogische Hintergrund der Geschichte», erklären Pepita und Estella, die ihr Alter nicht verraten wollen. «Clowns sind alterslos», sagen die beiden und kichern wie Kinder.

Aber ihre Namen verraten sie: Pepita ist Brigitte Senn Strübi aus Gossau, Estella ist Tanja Dörig aus Herisau. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie 2014 an der Erzählnacht in Steinach. Seit dieser Nacht wurden viele Lachtränen vergossen.

Die Geschichte muss stimmig ein

Pepita und Estella nennen sich Noi Due, treten aber auch solo nicht nur im Duo auf. Nicht selten in Alters- und Pflegeheimen oder an privaten und öffentlichen Feiern. «Auftritte waren im vergangenen Jahr wegen Corona leider fast nicht möglich», sagt Brigitte Senn. Die Clown-Freundinnen haben das Jahr genutzt, um gemeinsam ihr erstes selbstentwickeltes und mit Hilfe der Regisseurin Sigrid Karnath einstudiertes Kinder-Clowntheater auf die Beine zu stellen.

«Wir haben zuerst über Skype kommuniziert», erzählt Brigitte Senn. Im Sommer seien sie dann zu Sigrid Karnath nach Deutschland gefahren. «Wir hatten zwar die Geschichte und den roten Faden, wir mussten diese aber auch auf die Bühne bringen», sagt Tanja Dörig. Dass dies nicht ganz einfach wird, erfuhren sie während der Proben. Es entstanden viele Improvisationsszenen. Sie stellten fest, dass die Geschichte noch nicht richtig stimmig ist. So feilten sie an der Story und jetzt ist sie stimmig: Die Clowns bringen die Kinder zum Lachen und zum Staunen.

Das Clown-Duo Noi Due zeigt ihr neues Stück für Kinder auf der Straussenfarm in Mörschwil. Bild: Tobias Garcia

Auch ein Clowntheater benötigt einen Spannungsbogen

Brigitte Senn und Tanja Dörig hatten sich, bevor sie die Geschichte «Futsch» schrieben, gut vorbereitet. «Wir haben viele Kinderbücher gelesen, uns Kindertheaterstücke angesehen, recherchiert, was Kinder lustig finden und, und, und», erklären die Frauen. Denn wie andere Bühnenstücke braucht ein Clowntheater einen Spannungsbogen. Das heisst, die Geschichte muss nicht nur lustig sein, sondern auch spannend, dramatisch, poetisch, fröhlich und traurig.

Kinder müssen staunen und sich freuen können. «Es braucht einen Höhepunkt und im besten Fall schliesst sich am Schluss der Kreis.» In «Futsch» schliesst sich der Kreis, nachdem die Mädchen und Buben in der Spinnen-Szene den Atem angehalten und gestaunt haben, weil die Clowns zaubern können. «Wir beziehen die Kinder mit ein und entführen sie in eine Zauberwelt», sagt Clownin Estella. Apropos zaubern: Im Stück zaubert Estella mit mässigem Erfolg, Pepita ist die bessere Magierin. «Mir hilft allerdings noch ein Zauberring», verrät Pepita. «Aber mehr wird nicht verraten.»

Pepita und Estella haben den gleichen Traum

In den kommenden Monaten wird das Clowntheater an Schulen, in Kindergärten, beim Muki-Turnen, an Eltern-Treffs und an vielen anderen Orten zu sehen sein. Bezüglich Auftrittsorten sind die zwei Frauen flexibel. Die Clowns wollen nicht nur Kinder von drei bis elf verzaubern, sondern alle, die Freude an lustigen, neckischen Geschichten haben.

Pepita und Estella haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind von Beruf Oberstufenlehrerinnen, sie können beide «handörgele» – Estella etwas besser als Pepita. Beide haben sich als Kinder an der Fasnacht als Clown verkleidet. Und sie haben beide den gleichen, grossen Traum: Einmal im Circus Knie in der Manege stehen.

