Theatertanzschule St.Gallen zeigt "Sandkorn" auf grosser Bühne

Premiere Premiere mit zweijähriger Verspätung: 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene tanzen im Theater St.Gallen Die Aufführungen der Theatertanzschule St.Gallen sind Tradition: Alle Schülerinnen und Schüler tanzen gemeinsam auf der Bühne. Die letzten zwei Jahre musste die jährliche Grossproduktion coronabedingt ausfallen. Jetzt kommt «Sandkorn» endlich auf die Bühne – und zwar im Theaterprovisorium. Julia Nehmiz 25.05.2022, 05.00 Uhr

Die Sandkörner halten zusammen: Die Theatertanzschule St.Gallen bringt ein Umweltthema tänzerisch-kreativ auf die Bühne. Bild: Belinda Schmid

Es war alles bereit. Das Konzept stand, die Musik war komponiert, die Schülerinnen und Schüler der Theatertanzschule hatten ihre Choreografien geprobt. Dann die erste Absage. «Sandkorn», die Produktion der Theatertanzschule, hätte im Mai 2020 Premiere gefeiert. Doch Corona funkte dazwischen.

Es folgten Zoom-Tanzlektionen, irgendwann wieder live Unterricht, dann starteten die Proben für die zweite «Sandkorn»-Premiere. Doch auch 2021 musste abgesagt werden. Immer noch Pandemie. Immer noch keine Grossveranstaltung mit über 100 Personen auf der Bühne möglich.

Robina Steyer, Choreografin. Bild: Belinda Schmid

Jetzt aber. Jetzt ist es soweit. An Auffahrt dürfen nun 130 Schülerinnen und Schüler der Theatertanzschule ihre Produktion endlich vor Publikum aufführen. Fast alle Tanzschulklassen wirken mit, erzählt Robina Steyer. Sie arbeitet seit 2014, seit sie als Tänzerin nach St.Gallen kam, als Dozentin auch an der Theatertanzschule. Als Kinsun Chan 2019 die Tanzcompagnie übernahm, wurde ihr Vertrag am Theater nicht verlängert – wohl aber ihre Tätigkeit als Tanzlehrerin. Steyer arbeitet zudem als Choreografin, hat mehrere Stücke entwickelt, für Opern- und Theaterproduktionen choreografiert. Für «Sandkorn» hat Steyer das Konzept entwickelt.

Umweltthemen tanzen und kindgerecht erzählen

Sie wollte eine Geschichte zum Thema Nachhaltigkeit und den Umgang mit Ressourcen tänzerisch erzählen. «Es war eine Herausforderung, dieses Thema kindgerecht zu verpacken», sagt Robina Steyer. Dazu ein Stück zu kreieren, das alle Mitwirkenden anspricht. Die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer sind vier Jahre alt, die ältesten 50+.

Auftritt mit Jööh-Faktor: Die Kleinsten tanzen als Bienchen über die Bühne. Bild: Belinda Schmid

Es geht um Sand, ein wertvoller Rohstoff für die Baubranche, der sogar illegal abgebaut wird, über Nacht verschwinden ganze Strände. Und das soll nun getanzt werden? Ja, sagt Robina Steyer. Ihr ist es ein Anliegen, Tanz und Theater zu Themen zu erschaffen, welche Kinder und Jugendliche umtreiben, die mit ihren Lebenswelten zu tun haben.

Steyer lässt die 130 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Geschichte eines Sandkorns erzählen, eine Art Heldenreise, vom Sandkasten in Holland durch Nordsee, Rhein, Bodensee, zurück ins felsige Gebirge, da wo das Sandkorn ursprünglich herkommt. Tiere und Sandkorn verbünden sich unterwegs - das Stück endet versöhnlich.

Zum ersten Mal im Theaterprovisorium

Nicht nur das Stück ist neu - auch der Auftrittsort. Zum ersten Mal tanzt die Theatertanzschule im Theaterprovisorium. «Die Schülerinnen und Schüler freuen sich riesig, auf der grossen Bühne auftreten zu können», sagt Robina Steyer. Sie sitzt am Montagabend im Saal hinterm Regiepult, Laptop und Monitore vor sich, über Mikrofon gibt sie letzte Anweisungen hinter die Bühne durch. Erklärt einer Tanzlehrerin, wie die Kinder einen Übergang zwischen zwei Szenen gestalten sollen. Letzte Abklärungen mit dem Beleuchter. Dann öffnet sich der samtrote Vorhang zur Generalprobe.

Tänzerinnen und Tänzer wirbeln wie Sandkörner über die Bühne, auf der Videoprojektion greift eine Baggerschaufel unbarmherzig in den Sandhaufen. Doch ein Sandkorn kann sich befreien – und die lange Reise antreten. Herzig, wie die ganz Kleinen als Bienchen über die Bühne hüpfen. Die coolen Jungs der Hip-Hop-Klasse treten in einem Grossstadt-Battle gegeneinander an. Unterwasserwelten tun sich auf. Robina Steyer und die Tanzlehrerinnen und -lehrer haben eine fantasievolle Geschichte choreografiert, in der jede und jeder glänzen darf.

«Sandkorn»: Premiere am 26.5., 17 Uhr. Weitere Vorstellung am 31.5., 19 Uhr; im Theaterprovisorium