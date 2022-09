Theater Konstanz: "Der zerbrochene Krug" mit Brachialkomik

Premiere Lustspiel mit Brachialkomik: Theater Konstanz zeigt Klassiker «Der zerbrochene Krug» Heinrich von Kleist hat mit «Der zerbrochene Krug» einen Bühnenklassiker geschaffen. Zum Spielzeitauftakt lässt es das Theater Konstanz im Lustspiel ordentlich knattern. Doch im Slapstick geht die Missbrauchsdramatik unter. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 25.09.2022, 12.00 Uhr

Klamauk im alten Kupferstich: Richter Adam (Ingo Biermann, links), Gerichtsrätin Walter (Jana Alexia Rödiger) und Schreiber Licht (Burkhard Wolf) nehmen Ruprecht (Julian Mantaj, Mitte) in die Mangel. Bild: PD/Ilja Mess

Am Anfang war das Bild. Ein Kupferstich von einer Dorfgerichtsszene. Dieser hatte Heinrich von Kleist und zwei Freunde zu einem Schreibwettbewerb angeregt. Heinrich von Kleist gewann. Und heute ist sein Lustspiel «Der zerbrochene Krug» ein Bühnenklassiker.

In Konstanz nehmen Regisseurin Schirin Khodadadian und Bühnenbildnerin Carolin Mittler genau den Kupferstich als Folie für ihre Inszenierung. Die gesamte Bühnenrückwand zeigt diesen Stich von Jean Jacques Le Veau, auf der Bühne Pappaufsteller der Bild-Figuren. Zu Beginn, im schwarzen Rahmen des Bühnenbildes, eine Vorrede. Sabine Martin erzählt zur Entstehung des Lustspiels. Die Konstanzer Regie benennt diese Person als «Eve, eine andere Tochter einer Mutter» – sie könnte als gealterte Eve verstanden werden, die im Rückblick von ihrem Lebenstrauma erzählt: Dem Gerichtsverfahren um den zerbrochenen Krug. Regisseurin Khodadadian lässt sie auch noch berichten, wie Richter Adam sie missbrauchte. Das Verbrechen scheint klar umrissen. Doch um Aufklärung geht es hier nicht.

Als würde der Kupferstich von Jean Jacques Le Veau lebendig. Sabine Martin (vorne) eröffnet die Konstanzer Inszenierung. Bild: PD/Ilja Mess

Kleist lässt in seinem Lustspiel den Dorfrichter Adam in einer Gerichtsverhandlung über den titelgebenden zerbrochenen Krug um die Wahrheit lavieren. Denn in Wahrheit ist ja Dorfrichter Adam der Schuldige. Die Vorgeschichte, über die er richten soll: Er missbrauchte Eve unter dem Vorwand, er werde ihr ein Attest für ihren Geliebten Ruprecht ausstellen, damit dieser nicht eingezogen und nach Asien geschickt werde. Eve liess sich auf den Tauschhandel ein. Da platzte der Geliebte hinein, Adam floh, der Krug ging zu Bruch, der Geliebte verletzte Adam, erkannte ihn jedoch nicht. Eves Mutter stiess dazu und sah in Ruprecht den vermeintlichen Zerstörer des Krugs. Eve schwieg, aus Angst um ihren Geliebten. Dies nun wird vor Gericht verhandelt - Dorfrichter Adam muss sich selbst entlarven.

Jeder darf mal seinen Finger in die Wunde legen - aua

Regisseurin Khodadadian lässt es in der Konstanzer Spielzeiteröffnung ordentlich knattern. Sie versucht, dem Lustspiel mit Brachialkomik beizukommen. Da wird gewiehert, hysterisch gelacht, gehampelt, gepoltert, holländische Protestlieder gesungen (Schauplatz ist laut Kleist ein niederländisches Dorf bei Utrecht). Oft wird überdeutlich der inszenatorische Zeigefinger ausgepackt. So darf jeder mal seinen Finger in die Wunde legen, sprich in Richter Adams riesige, kunstvoll blutrot klaffende Stirnwunde bohren. Das tut auch dem Zuschauer weh. Was bei all den Slapstickversuchen untergeht: Der tragische Machtmissbrauch.

Kunstvoll blutrot klafft Richter Adams (Ingo Biermann) Wunde: Da darf auch Gerichtsrätin Walter (Jana Alexia Rödiger) mal den Finger hineinbohren. Bild: PD/Ilja Mess

Da bei Khodadadian von vornherein klar ist, wer Täter, wer Opfer ist, geht es also nicht darum, den Fall zwischen all den Lügen aufzudröseln, sondern wie die Figuren mit den Lügen umgehen. In der Konstanzer Inszenierung wissen alle, was geschehen ist. Alle haben weggeschaut. Doch Dorfrichter Adam (siegesgewiss: Ingo Biermann) und sein Schreiber Licht wollen an ihren Machtstrukturen festhalten (Stichwort: weisse, alte Männer), Eves Mutter Marthe Rull will ihren Krug (und ihr Weltbild) ersetzt haben, und sei es auf Kosten ihrer Tochter, Gerichtsrätin Walter geht es um den eigenen Status. Einzig Eve (vom gelangweilten Teenager zur aufbegehrenden, verzweifelten Rebellin: Luise Harder) und Ruprecht (pur und ehrlich: Julian Mantaj) entziehen sich dem aufgesetzten, überkandideltem Getue. Sie müssen erkennen, dass es so etwas wie Gerechtigkeit und Wahrheit in diesem System nicht gibt.

Der Richter Adam flieht, doch mit Schreiber Licht wird das System am Leben erhalten. Dem fügen sich schliesslich auch Eve und Ruprecht, wenn sie sich am Schluss (wie alle anderen auch) rote Richterroben überziehen. Da entschwebt nun das Bild vom alten Kupferstich nach oben, die Pappaufsteller werden weggetragen. Übrig bleibt nur der schwarze Bilderrahmen, der das Bühnenportal einfasst. Und Marthe Rull, die ihren zerbrochenen Krug ersetzt haben möchte. Alles beim Alten. Alles wie es war.

Theater Konstanz: «Der zerbrochene Krug», Vorstellungen bis 15. Oktober. Infos unter www.theaterkonstanz.de

