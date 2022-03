Theaterstück: Gestrandet auf der Gefängnisinsel

Premiere Gestrandet auf der Gefängnisinsel: Theater Ariane Winterthur bringt den Roman «Über Meereshöhe» auf die Bühne Ein Sturm bringt vier Menschen zufällig auf einer Gefängnisinsel zusammen. Und sie beginnen miteinander zu sprechen. In Francesca Melandris Roman «Über Meereshöhe» kommen die Angehörigen von Mördern und Terroristen zu Wort. Das Winterthurer Zimmer-Theater Ariane macht daraus ein intimes Hörspiel. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 14.03.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als wären sie selber im Verhör: Stefano Wenk, Antonio da Silva und Mona Petri in der Winterthurer Inszenierung «Über Meereshöhe». Bild: Mark Schulze Steinen

Die Ehefrau eines Schlägers und zweifachen Mörders. Der Vater eines Terroristen. Der Gefängniswärter und seine Ehefrau. Diese vier Protagonisten werden vom Schicksal 1979 auf einer italienischen Gefängnisinsel zusammengeworfen. Ein Sturm zieht auf, die beiden Besucher können die Insel nicht mehr verlassen, sie müssen eine Nacht mit dem Wärter und seiner Frau verbringen. Und alle vier dürfen so etwas wie Erlösung finden. Was kitschig klingt, hat die italienische Schriftstellerin Francesca Melandri in einem feingliedrigen Roman «Über Meereshöhe» verarbeitet (erschienen 2012). Das kleine Zimmer-Theater Ariane Winterthur hat jetzt diesen über 200 Seiten starken Roman als Kammerspiel auf die Bühne gebracht.

Melandri konzentriert sich auf die Angehörigen und die Gefängniswärter, legt den Fokus darauf, wie sie mit der Schuld der Täter und deren Verwahrung umgehen, wie die Gewalt sich in den Alltag hineinschleicht oder brutal hineinhämmert. Die Täter im Hochsicherheitsgefängnis bleiben namenlos. Immer wieder wechselt Melandri von der einen zur anderen Person, lässt sie in Erinnerungen nach Gründen für die Taten von Ehemann und Sohn suchen. Bruchstückhaft setzt sich das Bild nach und nach zusammen. Im Kleinen zeichnet Melandri ein grosses Gesellschaftsbild aus dem Italien der «bleiernen Jahre».

Leiden unter der Sprachlosigkeit und Verrohung

Regisseur Jordi Vilardaga und Schauspielerin Mona Petri schälen aus dem Roman klug die Leitmotive der vier Hauptpersonen heraus: Luisa, Bäuerin, Mutter von fünf Kindern, die ihren brutalen Ehemann besucht. Paolo, Lehrer für Philosophie und Geschichte, der seinen Sohn besucht – dieser hat als Mitglied einer terroristischen Vereinigung drei Menschen ermordet wie Hinrichtungen ausgeführt. Pierfrancesco Nitti, Wärter im Hochsicherheitsgefängnis auf der Insel, der dort schon sein ganzes Berufsleben arbeitet und selber immer brutaler wird. Seine Frau Maria Caterina, Lehrerin der Wärterkinder auf der Insel, die unter der Sprachlosigkeit und der Verrohung ihres Mannes leidet.

Gefangen in der Sprachlosigkeit, gezwungenermassen vereint für eine Nacht: Doris Schefer, Mona Petri, Stefano Wenk und Antonio da Silva in «Über Meereshöhe». Bild: Mark Schulze Steinen

Petri und Vilardaga haben keine neuen Passagen hinzugeschrieben, sie fügen originale Textausschnitte zusammen. Francesca Melandri hat «Über Meereshöhe» in der dritten Person aus der allwissenden Autorinnenperspektive geschrieben. Direkte Rede (oft nur ein einzelner Satz) ist sparsam eingesetzt. Regisseur Vilardaga übernimmt diesen Erzählduktus. Ein Verfremdungseffekt, der berührt, wenn man den Figuren zuhören kann, wie sie über sich selbst sinnieren. Diese Art des Erzählens verstärkt auf der Bühne die Vereinzelung der Figuren. Lässt sie, selbst wenn die vier einmal zusammensitzen, einsam wirken.

Mehr Hörspiel als Inszenierung

Trotz der klug und genau geführten Monologe vermisst man eine verspieltere Erzählweise. Der Abend ist mehr Hörspiel als Inszenierung. Szenische Momente, in denen sich die Figuren anschauen, begegnen, berühren, werden nur reduziert genutzt. Das verstärkt die Intimität und Eindringlichkeit der Erzählung, nutzt sich aber als Grundanlage bald ab. Und lässt zugleich die Leichtigkeit, die im Roman immer wieder aufblitzt, etwas untergehen.

Auch wenn sie miteinander sprechen, bleiben sie doch vereinzelt: Szene aus der Winterthurer Inszenierung «Über Meereshöhe». Bild: Mark Schulze Steinen

Vilardaga und sein Ensemble konzentrieren sich ganz auf die Sprache. Mona Petri, Antonio da Silva, Stefano Wenk und Doris Schefer gelingt es, in der reduzierten Spielweise genaue Figuren zu zeichnen. Zu Beginn sitzt jeder auf einem schwarzen Hocker, aufgereiht an der Wand. Wie bei einem Verhör wird derjenige, der erzählt, angeleuchtet. Es endet versöhnlich. Maria Caterina steht neben ihrem Mann, der endlich von der Insel versetzt wurde. Luisa und Paolo sitzen wie zu Beginn auf ihren Hockern. Doch sie haben zurück ins Leben gefunden. Bäuerin Luisa hält keine Tiere mehr – sie baut Äpfel an.

Weitere Vorstellungen bis 20. März, Infos unter theaterariane.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen