Auf dem Marktplatz St.Gallen findet der Markterlebnistag statt

Premiere Der St.Galler Marktplatz lebt: Am Samstag überraschen die Markthändlerinnen und -händler ihre Kunden Am ersten Markterlebnistag zeigen die Händlerinnen und Händler, was sie alles zu bieten haben. Auch der Verein Marktfrisch stellt sich am Anlass vor. Tobias Haag Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Samstag organisieren die Markthändlerinnen und -händler einen Markt der anderen Art. Bild: Arthur Gamsa

Besucher, die am Samstag den Marktplatz betreten, werden überrascht sein. Die Standbetreiber werden mit Überraschungen aufwarten, es gibt Musik und der Verein Marktfrisch stellt sich vor. «Mit unserem Aktionstag möchten wir zeigen, dass der Marktplatz in St.Gallen lebt», erklärt Peter Wetli vom Verein Marktfrisch. Wetli, Markthändler und vor fünf Jahren ein Quereinsteiger ins Geschäft, gehört zum Vorstand des Vereins, den es seit Juni 2020 gibt.

Der Verein wurde in erster Linie gegründet, um die Interessen der Markthändlerinnen und Markthändler bei der Neugestaltung des Marktplatzes zu vertreten. Die meisten Anbieter des täglichen Marktes und des Wochenmarktes sind Mitglied im Verein. Der Vorstand besteht aus fünf Personen, von denen Wetli für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Auch im Jahre 2022 bleibt eines der Hauptanliegen der Gruppe, ihre Wünsche und Anliegen bei der Neugestaltung einzubringen. Ein weiterer Schwerpunkt des Vereins in diesem Jahr ist die Öffentlichkeitsarbeit. Der Markterlebnistag bietet die Möglichkeit, sich als Verein vorzustellen und die Stärken des Marktes aufzuzeigen.

Reichhaltiges Angebot

«Wir sind die einzige Stadt in der Schweiz mit einem täglichen Markt», sagt Wetli im Gespräch auf der Terrasse des Restaurant Marktplatz, vis-à-vis von seinem Gemüse- und Früchtestand. Auch das Restaurant wird am Aktionstag ins Marktgeschehen integriert. Von Dienstag bis Freitag bedienen sieben Händler die Kundschaft täglich mit frischem Gemüse, Früchten, Käse, Brot und Blumen. Am Mittwoch und Samstag, wenn Wochenmarkt ist, kommen fast 20 weitere Händlerinnen und Händler hinzu. Wetli vergleicht den Markt mit einem Diamanten, der wieder mal etwas geschliffen werden sollte und der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht oder eher wieder ins Bewusstsein gerufen werden soll.

Auch für die Händlerinnen und Händler auf und um den Marktplatz war die Coronazeit schwierig. Während des Lockdowns durften nur die Lebensmittelstände offen haben. Aber sie hatten viel weniger Kundschaft, weil weniger Menschen in der Stadt unterwegs waren. Nach dem Lockdown kam die Homeofficepflicht hinzu, die das «Verkehrsaufkommen» auf dem Markt auch nicht grösser machte. «Es gab aber nicht nur negative Aspekte in dieser schwierigen Zeit. So gab es Kunden, die es schätzten, nicht in den Supermarkt gehen zu müssen und an den Marktständen an der frischen Luft die Einkäufe erledigen konnten. Langsam, aber sicher kehrt wieder Normalität ein», sagt Wetli, der viele seiner Kunden persönlich kennt.

Sich mit Freude präsentieren

Wetli und die anderen Markthändlerinnen und -händler freuen sich auf den kommenden Samstag, den 30. April. Auch am Aktionstag öffnet der Markt wie üblich um 7. 30 Uhr. Neben der erwähnten Möglichkeit, sich zu verpflegen, gibt es einen Infostand des Vereins Marktfrisch. Auch musikalisch bietet der erste Markterlebnistag den Besuchern etwas. Von 10 bis 16.30 Uhr finden auf einer Bühne verschiedene musikalische Darbietungen statt. Der Schülerchor Speicher ist vertreten, das Alphorntrio Egnach-Appenzell spielt auf und auch der Jodlerclub Neukirch-Egnach unterhält die Marktbesucher. Zusätzlich warten die verschiedenen Marktbetreiber mit Überraschungen auf, von denen selbst Wetli nichts Genaues weiss.

Auch wie die Zukunft des Marktes genau aussehen wird, ist noch offen. Bezüglich des Projekts «Neugestaltung Marktplatz und Bohl» informiert der Stadtrat über das weitere Vorgehen und den vorgesehenen Zeitplan an einer Medienkonferenz am 5. Mai 2022. Unter den Markthändlerinnen und Markthändlern herrscht eine gewisse Unsicherheit, insbesondere darüber, wie das Marktleben in der Umbauphase weiter gehen soll. Aber auch für die Zeit danach gibt es noch einige Fragezeichen.

Peter Wetli ist für die Öffentlichkeitsarbeit von Marktfrisch verantwortlich. Bild: Reto Voneschen

Zuerst aber steht jetzt der erste Markterlebnistag auf dem Programm. Wetli sagt: «Der Verein Marktfrisch wünscht sich für den Aktionstag ganz viele altbekannte Gesichter, aber natürlich auch Personen, die sich von den verschiedenen Angeboten, musikalischen Darbietungen und Überraschungen anlocken lassen und in Zukunft zu den regelmässigen Kunden des Marktes gehören. Der Markt soll pulsieren, denn die Hauptaufgabe eines Marktes ist es doch einfach, Leben in die Stadt zu bringen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen