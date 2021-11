Winterthur: Ginzburg-Erzählung als Hörspiel im Theater

Premiere Das glückliche Leben führen die anderen: Theater Ariane Winterthur zeigt ein berührendes Live-Hörspiel Natalia Ginzburg gilt als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Italiens. Das Zimmer-Theater Ariane Winterthur bringt ihre fast vergessene Erzählung «Valentino» in einer klugen Fassung erstmals auf die Bühne. Der als Live-Hörspiel konzipierte Abend entfaltet grosse Kraft. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 21.11.2021, 17.00 Uhr

Mona Petri (Caterina) und Antonio da Silva (Kit) in «Valentino» von Natalia Ginzburg am Theater Ariane Winterthur. Bild: PD/Theater Ariane

Noch einmal so ein Glück zu erleben wie auf dem Ausflug aufs Land. Als sie ein Dienstmädchen für Maddalena suchten, auf einer steinernen Bank Birnen assen, gemeinsam durchs Dorf schlenderten, frech in die Höfe schauten, bis eine Alte ihnen einen Schuh hinterherwarf. Unbeschwert sein, frei sein. Noch einmal so einen Ausflug machen, mit Kit, dem Cousin von Maddalena, und warum ihn nicht heiraten, auch wenn beide nicht verliebt sind.

Die junge Frau, deren Namen Caterina man erst gegen Ende der Erzählung erfährt, sie erzählt dies alles völlig unsentimental. Von ihrem Leben in Armut, wie ihre Eltern an ihren Bruder Valentino glauben, er soll studieren dürfen, ihm wird jeder Wunsch erfüllt, während die Schwestern sich abrackern. Der Bruder heiratet die reiche, hässliche Maddalena. Und obwohl sich durch Maddalenas Geld das Leben der Familie bessern könnte, bricht nach und nach alles auseinander.

Das kleine Theater Ariane in Winterthur hat die Erzählung «Valentino» der italienischen Schriftstellerin Natalia Ginzburg (1916 - 1991) erstmals auf die Bühne gebracht. Ein «Live-Hörspiel» nennt Regisseur und künstlerischer Theaterleiter Jordi Viladarga die Uraufführung. Doch der Abend ist mehr.

Charmantes Kleintheater

Das Zimmer-Theater Ariane wurde vor 11 Jahren gegründet. Viladarga und Dramaturgin Marie-Louise Michel leiteten zuvor das Theater Kanton Zürich in Winterthur. «Valentino» ist die 23. Premiere des Kleintheaters. Seit 2014 hat es eine eigene Spielstätte. Klein, charmant, ein schlichter Raum, zwei Stuhlreihen sind der Zuschauerraum, der Regisseur ist zugleich Licht- und Tontechniker und kontrolliert die 3G-Zertifikate, die Dramaturgin macht die Abendkasse. Coronabedingt spielen sie nur für rund 26 Zuschauerinnen und Zuschauer anstatt wie sonst für 40. Das Team hat sich einen Namen gemacht mit literarisch-musikalischen Produktionen. Und zeigt auf engstem Raum grosses Theater.

So auch in «Valentino». Die kurze Erzählung von Natalia Ginzburg wird in Winterthur ins nostalgisch-nüchterne Setting eines Tonstudios verlegt. Eine schöne Doppelbödigkeit: Der Abend oszilliert zwischen purem Erzählen und Eintauchen in die Geschichte, spielt so mit Fiktion und Wirklichkeit. Musiker Murat Parlak untermalt die Erzählung, die immer lebendiger wird, mit fliegenden Klavierklängen, Windhauch, Vogelzwitschern. Regisseur Viladarga hat Ginzburgs Vorlage klug gekürzt, und in wenige Dialogszenen aufgeteilt.

Natalia Ginzburgs Erzählung ist eine Art feministische Schrift

Eine Frau tritt auf, knetet ihre Hände, und beginnt leise zu erzählen. Mona Petri trifft den nüchternen Ton der Erzählerin Ginzburg. Etwas verkrampft zu Beginn, findet sie später zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Einfühlsamkeit. Ihre unsentimentale, lakonische Erzählweise berührt. Ihre Caterina würde so gerne frei sein, doch sie fügt sich, nimmt die Entscheidungen anderer hin. Pflegt die Mutter, unterrichtet, schickt Geld an ihre Schwester, kümmert sich um die Kinder von Valentino und Maddalena. Ihre eigenen Wünsche lässt sie nicht zu, wenn sie doch einmal wagt zu träumen, wird sie bitter enttäuscht.

Ginzburgs Erzählung ist eine Art feministische Schrift, ohne anzuklagen enthüllt sie Caterinas Einsamkeit, ihr tristes, fügsames Leben. Mona Petri zeigt dies eindringlich und schnörkellos. In zwei kurzen Dialogszenen mit Kit (Antonio da Silva) blüht sie auf - und verwelkt, als Kit seinen Heiratsantrag zurückzieht. Freiheit durch Heirat, ohne Liebe, auch dieses minimale Glück bleibt Caterina verwehrt.

Die Geschichte wurde ausgerollt, da schlüpfen Mona Petri und Antonio da Silva in die Rolle von Schauspielerin und Schauspieler. Sie stellen sich ans Mikrofon, die Textbücher auf Notenständern vor sich. Das Schild «Ruhe Aufnahme» leuchtet rot, der Musiker gibt das Zeichen, Petri spricht den ersten Satz der Erzählung ins Mikrofon. Das Leben ihrer Caterina war nur ein Traum. Vielleicht darf sie diesmal frei sein.

Zimmer-Theater Ariane Winterthur, «Valentino» von Natalia Ginzburg, weitere Spieldaten: 20.11. 18:00 Uhr; 25.11. 20:00 Uhr; 26.11. 20:00 Uhr; 27.11. 18:00 Uhr; 28.11. 17:00 Uhr und 19:30 Uhr; 29.11. 20:00 Uhr