Premiere 160 Stadt- und Gemeindepräsidentinnen sind für ein Spitzentreffen nach Bern gereist – die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa nimmt eine Hauptrolle ein Am Samstag hat das erste nationale Treffen von Stadt- und Gemeindepräsidentinnen stattgefunden. Auch Maria Pappa reiste als Vertreterin von St.Gallen nach Bern. Dabei zeigte sich ihre Bekanntheit. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 12.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stadt- und Gemeindepräsidentinnen-Treffen in Bern: Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa und Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bild: AZ / Roland Schmid

Es ist eine Szene, die ans Sammeln von Fussballerbildchen erinnert. Nur haben sich an diesem Samstag keine Fussballer im Gymnasium Neufeld in Bern versammelt, sondern Gemeindepräsidentinnen und Stadtpräsidentinnen aus der ganzen Schweiz. Der Anlass soll dem Erfahrungsaustausch und Netzwerken dienen. Es ist der allererste dieser Art, und eigentlich ist er fast schon vorbei, als es passiert.

Gerade geht Maria Pappa an einer Gruppe von Gemeindepräsidentinnen vorbei, da ruft eine von ihnen fröhlich aus: «Ah, St.Gallen! Können wir ein Foto machen?» Eine zweite Frau fragt ebenfalls nach einem Bild. Sie fotografieren und witzeln. Wer Pappa ist, wissen sie, weil die St.Galler Stadtpräsidentin ein paar Stunden zuvor auf einem Podium sass.

Ohne Pandemie wäre Maria Pappa nicht zu diesem Treffen gereist

Eigentlich ist es ein Zufall, denn ohne Pandemie hätte Pappa an diesem Treffen nicht teilnehmen können. Simonetta Sommaruga hatte es in ihrem Jahr als Bundespräsidentin angesetzt, 2020 für den Internationalen Frauentag am 8. März. Einem Zeitpunkt also, an dem Pappa noch nicht im Amt war. Sie wurde im Herbst 2020 zur Stadtpräsidentin gewählt.

Seither gehört St.Gallen zu einer Minderheit: Nur rund 16 Prozent aller Gemeinden steht eine Frau vor, wie eine Erhebung 2020 gezeigt hat. Das entspricht 350 von knapp 2150 Gemeinden. Rund 160 Gemeinden sind an diesem Samstag vertreten.

346 Frauen in 170 Räten Eine Statistik dazu, wie viele Gemeinden durch eine Frau präsidiert werden, gibt es nicht. Nur eine Erhebung von 2020. Der Schweizerische Städteverband führt aber eine Statistik zur Zusammensetzung der Stadtregierungen. In den 170 Städten regierten Stand 2021 346 Frauen und 770 Männer. Der Frauenanteil in den Regierungen liegt also bei insgesamt 31 Prozent. Betrachtet man die Verteilung innerhalb der wählerstärksten Parteien, zeigt sich: In der SP ist der Anteil der Frauen in einer Stadtregierung am höchsten (45 Prozent, 104 Frauen), gefolgt von den Grünen (40 Prozent, 36 Frauen). Tief ist er in der SVP (17 Prozent, 23 Frauen) und der FDP (25 Prozent, 70 Frauen). (mha)

Trotzdem ist es eine ordentliche Menge, die sich in der Aula zusammengefunden hat. Der Spezialchor des Gymnasiums stimmt die Zuhörerinnen auf den Anlass ein. Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt an den Rednerinnenpult. Jemand im Publikum zückt das Smartphone für ein Bild, andere sehen das und tun es nach. «Endlich», sagt Sommaruga. «Endlich ist es so weit.» Trotz der Verschiebungen habe sie nie daran gezweifelt, dass dieses Treffen stattfinden werde.

«Ich wusste, wir bleiben dran. Wir sind Frauen.»

Dann wirft sie die Frage in den Raum: «Wie sähe die Schweiz aus, wenn 84 Prozent der Gemeinden von Frauen geführt wären?» Wenn der Spiess also umgedreht wäre?

Bundesrätin Simonetta Sommaruga begrüsst Stadt- und Gemeindepräsidentinnen zum ersten nationalen Treffen dieser Art. Bild: Keystone / Peter Klaunzer

Männer reden auch viel und sagen nichts

Was können Frauen also besser? Diese Frage diskutieren nach der Begrüssung auf einem Podium fünf Stadt- und Gemeindepräsidentinnen. Vertreten sind Dörfer und Städte sowie alle Landesteile: St.Gallen (Bevölkerung 80’000), Spiez (BE, 13’000), Evolène (VS, 1700) sowie Muzzano (TI, 800).

«Reden», antwortet Muzzanos Gemeindepräsidentin Verena Hochstrasser auf die Frage von Moderatorin Sonja Hasler. «Gut, die Männer können auch sehr lange reden und nichts sagen.» Pappa findet, Frauen führen anders, was Sommaruga dann auf den Punkt bringt: «Wir nehmen mit und beziehen ein, um uns eine Meinung zu bilden und nicht eine zu haben. Da sind wir stark.»

Und wie können die 84 Prozent erreicht werden? Pappa sagt:

«Auch selbstbewusste Frauen trauen sich ein Exekutivamt nicht zu.»

Verena Hochstrasser (Sindaca di Muzzano, TI), Maria Pappa, Jolanda Brunner-Zwiebel (Gemeindepräsidentin Spiez). Roland Schmid

Sie spricht aus Erfahrung. Von sich aus hätte sie die Kandidatur für den Stadtrat nicht erwogen. Die Partei überzeugte sie, dass andere mögliche Kandidaten nicht besser oder schlechter aufgestellt sind und sie als Leiterin einer Tagesbetreuung und als Stadtparlamentarierin Erfahrung besitze. «Es braucht Motivation und Ermutigung, man muss junge Frauen auf ihre Fähigkeiten aufmerksam machen», sagt Pappa.

160 Stadt- und Gemeindepräsidentinnen: Oben in der Mitte steht Maria Pappa neben Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Bild: PD/Uvek

Eine Stunde für eine Strecke von 100 Metern

Etwas, das wohl alle Gemeindepräsidentinnen kennen und auch alle Gemeindepräsidenten: In Ruhe über den Marktplatz spazieren, das geht nicht. Hochstrasser erzählt, für die Strecke vom Parkplatz zum Gemeindehaus, für 100 Meter, benötige sie gerne mal eine Stunde. Alle paar Schritte wird sie von Bürgerinnen und Bürgern mit einem Anliegen angesprochen. Pappa lacht und scherzt: «Ich habe mich entschieden, nur noch das Velo zu nehmen.» Und dann im Ernst: In der Stadt könne sie nicht einfach sie selbst sein. «BHs kaufe ich nicht mehr in St.Gallen. Dann heisst es: ‹Grüezi Frau Pappa, welcher darf es sein?›, und ich weiss, danach bin ich Thema Nummer 1.»

Nach dem Podium steht ein Fototermin an. Nicht für Einzelporträts, ein Sammelheft der Stadt- und Gemeindepräsidentinnen ist nicht geplant. Nein, der Fototermin ist für ein Gruppenbild mit 160 Frauen. Ein Plan mit farbigen Punkten wird eingeblendet, der zeigt, wo sich die Frauen hinstellen sollen. Sie werde dann neben dem Fotografen stehen und mit einem Megafon Anweisungen geben, erklärt Moderatorin Hasler. Das Buffet werde danach eröffnet: «Also bitte nicht schon abbiegen.» Wobei, eine kurze Toilettenpause sei erlaubt.

Die Stimmung ist gelöst und fröhlich. Am frühen Nachmittag löst sich der Anlass langsam auf. Was bleibt? «Es war ein Krafttanken», sagt Pappa. Ein Treffen unter Gleichgesinnten, die dieselben Themen haben, obwohl sie kleinen und grossen Gemeinden vorstehen, aus verschiedenen Kantonen kommen und verschiedene Parteien vertreten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen