Stadt St.Gallen verleiht Kulturauszeichnungen

Preisverleihung Der längste Applaus und der hellste Augenblick: Die Stadt St.Gallen hat die Kulturauszeichnungen 2020 und 2021 verliehen Die Stadt St.Gallen hat am Montagabend gleich 23 Kulturauszeichnungen verliehen. Neben den Preisträgerinnen und Preisträgern von 2021 wurden auch jene von 2020 geehrt. Marlen Hämmerli 16.11.2021, 15.04 Uhr

Gedränge auf der Bühne: Stadtpräsidentin Maria Pappa (ganz links), die Träger von Förderungspreisen 2021 der Stadt St.Gallen sowie Mitglieder der Kommission für Kulturförderung. Bild: Marlen Hämmerli

Auf dem Trottoir vor dem Palace drängen sich Menschen, notabene an einem Montagabend. Wenig verwunderlich, schauen die Passantinnen und Passanten, die sich an der Schlange vorbeizwängen, wahlweise verwirrt oder neugierig. An diesem Abend werden im ehemaligen Kino die Kulturauszeichnungen der Stadt St.Gallen verliehen: Der Anerkennungspreis, die Förderpreise sowie die Werkbeiträge 2020 und 2021.

Nur schon die Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihre Begleitungen würden das Palace gut füllen. Zusätzlich zu den Kinosesseln wurden Holzstühle aufgestellt. Trotzdem sind alle Sitze besetzt. An den Wänden lehnen und sitzen Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles scheint parat zu sein, doch der Start verzögert sich.

Der Abend startet mit Nebel

Die Zertifikatskontrolle dauert an. Dann aber öffnet sich der senfgelbe Vorhang, Kunstnebel quillt hervor. Das laut schnatternde Publikum verstummt. Die Band Dachs, eine der Preisträgerinnen, singt «Pflumebaum». Anschliessend betritt Rebecca C. Schnyder die Bühne. Die Autorin moderiert den Abend, sie tut das mit viel Witz und Gelassenheit. «Heute feiern wir gleich doppelt, nicht nur die Empfänger der Werkbeiträge 2021, sondern wegen Corona auch jene von 2020», eröffnet Schnyder die Verleihung. «Aber keine Angst, die Ausgezeichneten mussten nicht ein Jahr auf das Geld warten, nur auf den heutigen Abend.»

Ernster wird es bei der Rede von Stadtpräsidentin Maria Pappa. Sie freut sich, dass die Feier möglich ist und die Empfänger der Werkbeiträge 2020 gewürdigt werden können. Gleichzeitig gibt sie zu Bedenken: «Schon in zwei, drei Wochen könnte die Situation wieder eine andere sein.» Die Stimmung kippt bei diesen Worten spürbar von Freude in eine Mischung aus Sorge und Resignation.

Es wird der einzige sorgenvolle Moment bleiben. Was folgt, ist ein Abend voller Reden und Laudationen. Und irgendwann beginnt man, im Kopf neue Ranglisten zu bilden und zusätzliche Preisträger zu krönen: die beste Rede, die kürzeste, die originellste, die längste, die langweiligste, die am freiesten gehaltene. Die Person mit den meisten Auftritten auf der Bühne, den meisten Auszeichnungen, dem originellsten Künstlernamen.

Der längste Applaus und der hellste Augenblick

Den anhaltendsten Applaus erhält Comedia. Zu Recht: Die Genossenschaftsbuchhandlung wird mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet, der mit 20'000 Franken am höchsten dotiert ist. Mitgründer Pius Frey erhält die Möglichkeit, ans Mikrofon zu treten. Bedankt sich etwas verlegen und gerät dann in Fahrt. Die Comedia habe auch «struubi Ziite» erlebt. Am Anfang wurde die 1982 gegründete Buchhandlung boykottiert. Später stand sie einige Male vor dem Aus.

Die Comedia erhält den Anerkennungspreis, in der Mitte Mitgründer Pius Frey. Bild: Marlen Hämmerli

Der hellste Augenblick ist jener, als Theatermacher Oliver Kühn, ausgezeichnet mit einem Förderungspreis, nach vorne tritt. Applaus erklingt schon vor der Lobrede. Sein ganzes Gesicht leuchtet vor Freude, das Lachen reicht von Ohr zu Ohr, während er der Laudatio zu seinen Ehren lauscht. Eine gut gehaltene Ansprache, voller Witz («Nomen est Omen: Kühn ist kühn»), die aber definitiv zu den längeren des Abends gehört.

Das denkt sich auch die nachfolgende Laudatorin, beginnt sie doch mit den Worten: «Meine Laudatio ist um einiges kürzer, aber die Chornacht ist auch wesentlich jünger.»

Die kürzeste Ansprache folgt zum Schluss

Von den Ausgezeichneten steht Basil Kehl am häufigsten auf der Bühne. Kunststück, tritt er doch zu Beginn als Teil von Dachs auf und erhält gleich zwei Preise. Einmal einen Förderpreis mit Bandkollege Lukas Senn. Einmal einen Werkbeitrag 2020 als Wassily.

Irgendwann sind dann aber alle Reden gehalten, alle 23 Kulturschaffende, Gruppierungen und Formationen waren auf der Bühne. Es folgt die kürzeste Ansprache, die eher eine Ankündigung ist. Barbara Affolter, Co-Leiterin der städtischen Kulturförderung erklärt den Apéro für eröffnet.

Die Kulturauszeichnungen der Stadt St.Gallen 2020 und 2021

Anerkennungspreis 2021 Genossenschaftsbuchhandlung Comedia



Förderungspreise 2021 Chornacht St.Gallen (Chor Vokal und Tablater

Konzertchor St.Gallen)

Dachs (Basil Kehl und Lukas Senn)

Jungle Books

Oliver Kühn

Werkbeiträge 2021 Bill Bühler vom Duo Mischgewebe

Marc Jenny

Rita Kappenthuler und Nathan Federer

Jiří Makovec

Karsten Redmann

Nora Rekade

Juliette Rosset

Linus Stiefel und Mindaugas Matuli