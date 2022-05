St.Galler Stadtwerke erhöhen schon wieder den Gaspreis

PREISANSTIEG «Unser Spielraum ist klein»: Zum dritten Mal seit November 2021 erhöhen die St.Galler Stadtwerke die Gaspreise Die Gaskosten für St.Galler Haushalte steigen ab 1. Juni erneut markant an. Rund 30 Prozent mehr müssen Kundinnen und Kunden berappen. Die Stadtwerke führen die erneute Preiserhöhung auf die geopolitische Lage und den Ukraine-Krieg zurück. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Erd- und Biogas wird in der Stadt St.Gallen vor allem noch fürs Heizen gebraucht. Das wird jetzt teurer. Bild: Fotolgart / iStockphoto

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich weiter auf die Gaspreise aus. Die Stadt St.Gallen ist da keine Ausnahme. Wie die Stadtwerke diese Woche in einer Mitteilung angekündigt haben, heben sie die Preise pro Kilowattstunde Gas um 4,3 Rappen an. Was nach Kleingeld klingt, kann übers Jahr gesehen ans Portemonnaie gehen. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines durchschnittlichen Einfamilienhauses verbrauchen pro Jahr ungefähr 20'000 Kilowattstunden Gas. Die jüngste Preiserhöhung per 1. Juni hat für sie demzufolge Mehrkosten von rund 860 Franken jährlich zur Folge.

Es ist bereits das dritte Mal seit November 2021, dass die Stadtwerke die Gaspreise angehoben haben. Von Januar bis Oktober 2021 betrug der Preis pro Kilowattstunde Gas noch 8,1 Rappen, ab Anfang Juni sind es nun 17,1 Rappen. Im Vergleich zu vor einem Jahr hat sich der Preis also mehr als verdoppelt.

Die Beschaffungskosten sind stark angestiegen

Worauf ist diese dritte Preiserhöhung innerhalb einiger Monate zurückzuführen? Auf den Ukrainekrieg und die damit verbundene geopolitisch heikle Lage, so viel ist klar. Aber wie wirkt sich das genau aus? Peter Graf, Bereichsleiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken, präzisiert: «Es handelt sich primär um zwei Herausforderungen.»

Peter Graf, Leiter Marketing und Verkauf bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Einerseits hätten sich die Gasbeschaffungskosten sehr stark verteuert. Daraus resultiere ein erhöhter Liquiditätsbedarf, damit die monatlich erstellten Gasrechnungen beglichen werden können. «Die Rechnungsstellung an die Kundschaft erfolgt jeweils mit einer zeitlichen Verzögerung von rund drei Monaten, weshalb sich die höheren Einnahmen für die Stadtwerke auch erst später auswirken.»

Die andere Herausforderung betrifft die gesamte europäische Gasbranche: Nämlich, dass Europa auch bei einem Embargo gegen russisches Gas jederzeit die Lieferfähigkeit gewährleisten könne.

Wie viel russisches Gas in der Schweiz, aber auch in St.Gallen durch die Leitungen fliesst, lässt sich nur annähernd berechnen. Der Schweizerische Verband der Gasindustrie geht von rund 43 Prozent aus. Weil das Gas laut Peter Graf aber an den europäischen Handelsplätzen aus einem «Gas-See» heraus gekauft werden, wo unterschiedliche Leitungen aus verschiedenen Richtungen zusammenfliessen, lässt sich der Anteil für einzelne Gasversorgungsunternehmen wie die St.Galler Stadtwerke nicht individuell berechnen.

Inwiefern können die Stadtwerke auf den Gaspreis überhaupt Einfluss nehmen? «Unser Spielraum ist sehr klein», sagt Peter Graf. Die Preisbildung erfolge an den europäischen Gashandelsplätzen.

«Die Stadtwerke bestimmen lediglich den Zeitpunkt der Beschaffungstranchen.»

Über eine strukturierte Beschaffung – also über Beschaffungszeitpunkte, die über das ganze Jahr verteilt werden – werde aber das Risiko, dass sich kurzfristige Preisausschläge stark auf die gesamten Kosten auswirken, gemindert.

Gas deckt heute 15 Prozent des städtischen Energiebedarfs ab

Gas als Energieträger ist für die Stadt St.Gallen nach wie vor von Bedeutung. Rund 15 Prozent des gesamtstädtischen Energiebedarfs wird damit abgedeckt. Und es wird wichtig bleiben – trotz Klimaartikel in der Gemeindeordnung und Netto-Null-Ziel bis 2050. Peter Graf sagt: «Gas wird längerfristig für industrielle Anwendungen, für die Ergänzungswärme in der Fernwärmeversorgung und für die Wärme- und Stromproduktion in Nahwärmeverbünden mittels Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen wichtig bleiben.» Der Gasbedarf insgesamt wird in der Stadt gemäss Prognosen jedoch Schritt für Schritt sinken – von derzeit 380 Gigawattstunden auf rund 210 Gigawattstunden pro Jahr.

«Und bis spätestens zum Jahr 2050 wird das eingesetzte Gas nur noch erneuerbar sein.»

Produktion von erneuerbarem Gas steckt in den Kinderschuhen

Bis es so weit ist, werde der Anteil an fossilem Gas kontinuierlich vermindert. Heute ist im Gas-Standardpaket 20 Prozent Biogas enthalten, 80 Prozent ist Erdgas. Wie sicher ist diese Versorgung? «Die Strom-, Gas- und Wärmenetze bilden zusammen die Grundlage für ein resilientes Energieversorgungssystem», sagt Graf. Mit dem Energiekonzept 2050 verfüge die Stadt über das notwendige Instrument, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen.

Luft nach oben gibt es noch bei der Produktion von erneuerbarem Gas im Inland. Auch Biogas wird nämlich grossmehrheitlich aus dem Ausland importiert. Graf dazu:

«In den vergangenen Jahren verfügte die Schweiz nicht über geeignete Rahmenbedingungen, um in grösserem Ausmass in Produktionsanlagen für Biogas zu investieren.»

Deshalb sei das Wachstum bescheiden gewesen. «Bis ins Jahr 2050 könnten gemäss Prognosen knapp neun Terawattstunden erneuerbares Gas in der Schweiz produziert und ins Gasnetz eingespeist werden.» Das ist 20 Mal mehr als heute. «Wir stehen also erst am Beginn dieses Ausbaus für die Produktion erneuerbarer Gase», sagt Graf.

