Preisanstieg Noch nie war das Gas so teuer: Die Stadtwerke Gossau erhöhen die Gaspreise – auch die Stromtarife steigen Die geopolitische Lage lässt den Gaspreis weiter ansteigen. Dies zwingt die Stadtwerke Gossau während des Jahres zu einer Erhöhung der Gastarife. Die Preiserhöhung hat für manche Kunden Mehrkosten von 1200 Franken jährlich zur Folge. Auch die Stromtarife werden auf Januar 2023 erhöht. Perrine Woodtli 29.08.2022, 18.00 Uhr

Gas wird unter anderem fürs Heizen gebraucht. Bild: Christian Beutler/Keystone

Fürs Heizen mit Gas muss man in manchen Regionen derzeit tief – oder zumindest tiefer – in die Tasche greifen. Zu spüren bekommen das nun auch die Kundinnen und Kunden – insgesamt rund 1200 Haushalte und Firmen – der Stadtwerke Gossau. Diese haben am Montag mitgeteilt, dass sie die Gaspreise per Anfang September erhöhen. Seit Sommer 2021 steigen die Beschaffungspreise für Erdgas stetig an, schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung. Mit dem Krieg in der Ukraine habe sich die Lage weiter angespannt. Dies habe zu rekordhohen Gaspreisen geführt.

Der ausserordentlich starke Anstieg der Gaspreise zwinge den Gossauer Stadtrat nun, die Gastarife unter dem Jahr zu erhöhen. Am 1. September steigen die Tarife je nach Tarifgruppe um rund sechs Rappen pro Kilowattstunde. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines durchschnittlichen Einfamilienhauses verbrauchen pro Jahr ungefähr 20’000 Kilowattstunden Gas. Die Preiserhöhung hat für sie nun also Mehrkosten von rund 1200 Franken jährlich zur Folge. «Aufgrund der historisch einmaligen Marktentwicklung sind die Preise der Stadtwerke Gossau bisher noch nie so hoch gewesen», sagt Cornelia Büchi, Leiterin Markt und Energie, auf Anfrage.

Stadtrat weicht von Empfehlung des Preisüberwachers ab

Ganz eigenmächtig und unkontrolliert können die Gasversorger die Preise nicht festlegen, sie müssen diese jeweils dem Preisüberwacher vorlegen und begründen. Diese Preiserhöhung sei im Frühsommer vorschriftsgemäss dem Preisüberwacher vorgelegt worden, schreiben die Stadtwerke. Seither seien die Beschaffungspreise aber nochmals massiv gestiegen – und die Empfehlung des Preisüberwachers sei bereits wieder überholt gewesen, sagt Cornelia Büchi.

Im Hinblick auf den künftigen Umbau des Energiesystems vom Gas- zum Wärmeversorger sollen die Aufwertungsreserven für Wertberichtigungen auf dem Erdgasnetz verwendet werden, schreiben die Stadtwerke. Und weiter:

«Deshalb weicht der Stadtrat von der Empfehlung des Preisüberwachers ab und verzichtet darauf, mittels Bezug aus der Reserve die Tarife zu glätten.»

Sollten die Preise in naher Zukunft wieder sinken, würden die Stadtwerke ihre Tarife entsprechend nach unten korrigieren. Im Standardgasprodukt sei weiterhin ein Anteil von zehn Prozent Biogas enthalten.

Auch der Strom wird ab 2023 teurer

Nicht nur bei den Gas-, sondern auch bei den Stromtarifen werden Anpassungen nötig. Dort aber erst per Anfang 2023. Denn seit mehr als einem Jahr steigen auch die Strompreise stark an. Verursacht werde dieser Preisanstieg ebenfalls durch Unsicherheiten bezüglich der Versorgungssicherheit sowie der Verteuerung der CO 2 -Zertifikate aus energiepolitischen Gründen, schreiben die Stadtwerke Gossau. «Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke diese Mehrkosten übernommen und nicht an die Kundschaft abgewälzt.»

Nun aber sehen sich die Stadtwerke gezwungen, die Energiepreise anzupassen. Betroffen sind insgesamt rund 10'500 Kundinnen und Kunden. Sie bezahlen ab dem 1. Januar 2023 rund 14 Rappen mehr pro Kilowattstunde. So bezahlt beispielsweise ein Haushalt mit bis zu 50'000 Kilowattstunden pro Jahr heute 19.36 Rappen pro Kilowattstunde, ab 2023 dann 33,86 pro Kilowattstunde. Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr durchschnittlich 4500 Kilowattstunden. Der neue Stromtarif hat also Mehrkosten von rund 652 Franken pro Jahr zur Folge.

Angepasst werden gemäss Mitteilung auch die Einspeisevergütungen an Besitzer von Fotovoltaikanlagen. Sie erhalten für den Solarstrom im neuen Jahr einen Vergütungsbeitrag von 17 Rappen pro Kilowattstunde für die Energie und 1,5 Rappen pro Kilowattstunde für den Herkunftsnachweis. Heute liegt der Vergütungsansatz für Fotovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von 30 Kilovoltampere bei 7 Rappen pro Kilowattstunde für die Energie und 2 Rappen pro Kilowattstunde für den Herkunftsnachweis.

Weitere Informationen zu den Gas- und Stromtarifen unter www.stadtwerke-gossau.ch.