Rorschacher Lokalhistoriker Otmar Elsener erhält Preis vom Kanton

Preis «Ich freue mich ungemein»: Der Rorschacher Lokalhistoriker Otmar Elsener erhält einen Anerkennungspreis der St.Gallischen Kulturstiftung Otmar Elsener erzählt grosse und kleine Geschichten aus und über Rorschach. Dafür zeichnet die St.Gallische Kulturstiftung den Lokalhistoriker nun mit einem Anerkennungspreis aus – und lobt seine Liebe zum Detail sowie die literarische Qualität seines Werks. Michel Burtscher 07.12.2021, 15.40 Uhr

Zeigt, dass die Stadt Rorschach mehr ist als nur die Endstation in Mani Matters Eisenbahn-Lied: Lokalhistoriker Otmar Elsener. Bild: Tobias Garcia

Nein, erwartet habe er diese Auszeichnung nicht, immerhin sei sie eine mit kantonaler Ausstrahlung, sagt Otmar Elsener am Telefon. «Ich bin überrascht, freue mich aber ungemein darüber.» Die St.Gallische Kulturstiftung zeichnet den Rorschacher Lokalhistoriker mit einem Anerkennungspreis in der Höhe von 15'000 Franken aus.

Mit seinen Büchern und Beiträgen im «St.Galler Tagblatt» oder in den Jahresheften des Kulturhistorischen Vereins Rorschach zeige Elsener, heisst es in der Medienmitteilung vom Dienstag, dass die Stadt Rorschach mehr sei als die Endstation in Mani Matters Eisenbahn-Lied.

Kleine Erinnerungen aus dem Alltag der Leute

Elsener, ein pensionierter Stickereifachmann, Jahrgang 1934, ist in der Hafenstadt aufgewachsen. «Er schildert, was Rorschach mit Bundesräten und Päpsten, englischen und amerikanischen Armeefliegern und New Yorker Stickereibaronen am Hut hatte; er berichtet von einer kleinen Staatsaffäre, welche in Bern durch einen mutigen Brief von Rorschacher Sekundarschülerinnen ausgelöst wurde.» Da sei stets viel grosse Welt in der kleinen Stadt gewesen.

Bild: Rudolf Hirtl

Mindestens so wichtig wie solch glorreiche Geschichten seien dem Autor die kleinen Erinnerungen aus dem Alltag der Leute. Er schreibt über Arbeiterkinder, die für die Roco-Konserven in Heimarbeit Bohnen fädelten, und vom Brüllen des Viehs in den Metzgereien, das dank eines Schlachthofs an den Stadtrand verschwand.

Preisverleihung im Palace in St.Gallen

Elsener erzähle die Geschichte des 20. Jahrhunderts in dieser alten Industriestadt in einer Art, welche über normale Lokalhistorie hinausgehe, heisst es in der Mitteilung weiter. Und:

«Wegen seiner Liebe zum Detail und der literarischen Qualität ist Elseners Werk exemplarisch: Baustein einer Geschichte des Schweizer Alltags.»

Elsener sagt, er erhalte immer wieder Rückmeldungen zu seinen Artikeln und Beiträgen – per E-Mail oder auf der Strasse. Auch über diese Form der Wertschätzung freue er sich. «Die Reaktionen zeigen, dass die Leute gerne zurückschauen. Darauf, was Rorschach einmal war. Um so auch zu sehen, was Rorschach vielleicht wieder sein könnte.»

Die St.Gallische Kulturstiftung vergibt Förder-, Anerkennungs- und Kulturpreise für besondere Leistungen. Neben Elsener werden zwei weitere Kunst- und Kulturschaffende ausgezeichnet: Einen Förderpreis in der Höhe von 10’000 Franken erhält der St.Galler Figurenspieler und Regisseur Sebastian Ryser. Der zweite Anerkennungspreis geht an die bildende Künstlerin Harlis Schweizer Hadjidj. Die Preisverleihung findet am 25. Mai 2022 im Palace in St.Gallen statt.