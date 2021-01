Prayerbox «Lieber Gott, mach, dass mein Grossmami gesund bleibt»: In der Kathedrale St.Gallen werden gerade in der Coronakrise Tausende Anliegen zu Papier gebracht Anliegen, Bitten und Sorgen können in der Kathedrale St.Gallen auf Zettelchen notiert und in einer Box deponiert werden. Davon wird während der Coronakrise noch mehr Gebrauch gemacht als unter normalen Umständen. Christina Weder 21.01.2021, 05.00 Uhr

«Es ist existenzieller geworden, was aufgeschrieben wird»: Dompfarrer Beat Grögli zeigt in der Kathedrale die gläserne Box, in die Besucherinnen und Besucher Zettel mit ihren Sorgen und Anliegen werfen können. Bild: Ralph Ribi

Schnörkelig, geschwungen, zackig oder kindlich: So individuell die Handschriften, so verschieden sind die Anliegen, Bitten und Dankesworte, die Besucherinnen und Besucher auf Zettelchen notieren und in eine gläserne Box in der Kathedrale St.Gallen werfen. «Lieber Gott, schau bitte, dass wir gesund bleiben», heisst es auf einem Zettel. Und auf einem anderen steht:

«Ich bitte, dass Corona endlich ein Ende hat.»

Die sogenannte Prayerbox steht direkt neben dem Ständer mit den Opferkerzen. Auf einem Stehpult mit lederner Unterlage liegen Stift und Zettel bereit. Wer hier vorbeikommt, hat etwas auf dem Herzen und bringt es zu Papier. Im Moment befassen sich viele Anliegen mit den Einschränkungen und Folgen der Coronakrise.

Nicht nur die Zahl der Zettel, auch der Inhalt hat sich verändert

Dompfarrer Beat Grögli.

Bild: Michel Canonica

Schon unter normalen Umständen wird die Box rege genutzt. Tausende Zettelchen landen darin, wie Dompfarrer Beat Grögli auf Anfrage sagt. Einen Anhaltspunkt, wie viele es sind, liefert ihm der Verbrauch der Opferkerzen. 160'000 Stück werden in der Kathedrale jedes Jahr angezündet. Das entspricht rund 440 Lichtlein pro Tag. Etwa gleich viele Zettel würden in die Prayerbox geworfen. Während des Lockdowns sei die Zahl der Zettel zurückgegangen, im Sommer stieg sie wieder an. Insgesamt habe sie seit Corona merklich zugenommen, sagt Beat Grögli.

Auch der Inhalt habe sich geändert. «Mein Eindruck ist: Es ist existenzieller geworden, was aufgeschrieben wird.» Es würden keine Banalitäten zu Papier gebracht, sondern wichtige Lebensfragen gestellt. Grögli sagt:

«Man kommt gezwungenermassen mehr zum Nachdenken in einer Zeit, in der es kaum Ablenkung gibt.»

Wenn Kinos, Restaurants, Bars, Läden, Fitnesscenter, Schwimmbäder und Museen geschlossen bleiben und viele Freizeitbeschäftigungen nicht mehr möglich sind, ist man mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Sorgen, die sonst im durchgetakteten Alltag untergehen, bleiben im Raum hängen, wie Grögli beobachtet.

Kinder sind besonders direkt: «Ich will zaubern können»

Viele, die einen Zettel in die Box werfen, bitten derzeit um Gesundheit für sich und ihre Liebsten. Aber auch Themen wie das Alleinsein, das Distanzhalten, die vielen Begegnungen, die wegen Corona nicht möglich sind, werden zu Papier gebracht. Auch Kinder schreiben Gebetszettel und sind dabei oft besonders direkt. «Lieber Gott, mach, dass mein Grossmami gesund bleibt», heisst es auf einem Stück Papier. Ein anderes Kind schreibt:

«Ich möchte gerne zaubern können, damit ich den Menschen helfen kann.»

Und eine Mutter hat während dem Lockdown einen Zettel verfasst, auf dem sie um Geduld mit ihren zwei Buben bittet. «Sie sind eigentlich toll, aber manchmal auch sehr anstrengend.»

Blick in die Glasbox in der Kathedrale: So unterschiedlich wie die Handschriften sind auch die Anliegen und Sorgen, die darin deponiert werden. Bild: Ralph Ribi

Es sind solche Zeilen, die Dompfarrer Beat Grögli berühren. Schön und authentisch seien sie. Er stellt aber klar: «Wir lesen die Zettel nicht aus Neugier oder um eine Studie über die Befindlichkeit der Leute zu machen.» Er habe auch keine Zeit, alle Zettel durchzulesen. Wenn der Behälter alle paar Wochen geleert wird, dann schaut er sie mit einer Seelsorgekollegin durch. Das tut er, um ein paar Anliegen fürs Fürbittgebet auszuwählen. Sie werden im Gottesdienst vorgetragen.

«Wenn wir die Zettel durchsehen, merken wir schon, dass sie ein Spiegel dessen sind, was die Leute im Allgemeinen beschäftigt.»

Sie handeln längst nicht nur von Corona: Darunter sind auch Dankesworte von Personen, die eine schwierige Lebenssituation hinter sich haben. Oder Bitten für andere. Eltern hoffen, dass der Sohn eine gute Lehrstelle findet oder die Tochter wieder Tritt im Leben fasst.

Es seien Menschen jeden Alters und aus allen Schichten, die bei der Box in der Kathedrale vorbeikommen. Die Anliegen sind in verschiedenen Sprachen verfasst. Neben Deutsch kommen besonders häufig auch Italienisch, Portugiesisch, Englisch, Kroatisch oder Tamilisch vor, wie Grögli sagt. «Die Leute sollen in ihrer Herzenssprache schreiben.»

Ersatz fürs Fürbittbuch

Die Prayerbox steht seit zweieinhalb Jahren in der Kathedrale. Vorher lag – wie in vielen anderen Kirchen auch – ein Fürbittbuch auf. Damit habe man nicht nur gute Erfahrungen gemacht, sagt der Dompfarrer. Touristen verewigten sich darin, manche Besucher kommentierten Einträge und blätterten in den Seiten. Die Prayerbox dagegen sei diskreter. «Wer will, kann das Stück Papier falten und einwerfen.» Im Normalfall dauert es auch nicht lange, bis der Zettel von weiteren Anliegen, Dankesworten und Bitten überlagert wird, die in dieser Box deponiert werden.