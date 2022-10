Auswanderer fiebern in St.Gallen der Wahl in Brasilien entgegen

Präsidentschaftswahl «Es ist schwierig, seine Meinung öffentlich zu sagen»: Wie Brasilianerinnen und Brasilianer in St.Gallen die explosive Stimmung vor der Wahl in ihrer alten Heimat erleben Wenn sich die ausgewanderten Brasilianerinnen und Brasilianer in St.Gallen treffen, wird getanzt und gefeiert. Beim Thema Politik hört der Spass aber auf. Am 30. Oktober wird der Präsident von Brasilien gewählt. Das erhitzt auch die Gemüter in der Ostschweiz. Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Von links: Sandro Santana, Jacqueline de Souza, Glauci Soares, Cristiane und Sven Wolter vom brasilianischen Verein Brass. Bild: Benjamin Manser

Bolsonaro oder Lula? Das ist die grosse Frage bei der Wahl in Brasilien am 30. Oktober. Sie bewegt auch die brasilianische Community in der Ostschweiz, wie sich an einem Abend im Schoren-Quartier zeigt. Fünf Frauen und Männer treffen sich in der Wohnung des Pöstlers Sandro Santana. Glauci Soares stöckelt in die Stube und ruft: «Hallo Schatzi!» Küsschen da und dort, Gekicher, Locken fliegen durch die Luft. Man liebt den grossen Auftritt.

Da ist eine positive Energie im Raum, die einen mitreisst. «Viele Schweizerinnen und Schweizer sind gern mit uns zusammen, weil wir so lebhaft sind», sagt Cristiane Wolter. «Wenn wir uns treffen, wird immer getanzt, gegessen und gefeiert.»

Entscheid steht kurz bevor

An diesem Abend wird jedoch weder getanzt noch gefeiert. Die fünf erzählen, wie sie die Wahlen in der Heimat verfolgen. Ihre Mienen verdüstern sich. Sandro Santana musste vier Stunden in Zürich in der Schlange anstehen, um seine Stimme im ersten Wahlgang abzugeben. Er wird auch am 30. Oktober wieder anstehen. Dann entscheidet sich, wer das Land in Zukunft regiert: der Linke Lula da Silva oder der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro.

Niemand der fünf Exil-Brasilianer will öffentlich Position beziehen für einen Kandidaten. Zu gross ist die Angst, dass sich ihre Meinung im Internet verbreiten und für böses Blut sorgen könnte.

Brasilianerinnen und Brasilianer vom Brass-Verein in St.Gallen bei einem Treffen im Schoren-Quartier. Bild: Benjamin Manser

Reiche wählten tendenziell Bolsonaro, die Armen Lula, der zwar den Armen geholfen habe, aber wegen Korruption im Gefängnis sass. Die Korruption sei in Brasilien tief verankert, sagt der Kreuzlinger Sven Wolter. Ob bei der Polizei oder bei Beamten: Überall werde geschmiert.

Coiffeuse passt beim Thema Politik auf

Cristiane Wolter frisiert in ihrem Coiffeursalon Cachet in Arbon auch brasilianische Kundinnen und Kunden. Beim Thema Wahlen passt sie auf. «Man muss neutral sein und kann seine Meinung nicht direkt sagen.» Die Wahl spalte Familien und zerstöre Freundschaften – ähnlich wie die Diskussion um die Coronaimpfung. Die Stimmung sei fast noch hitziger als beim Fussball.

Wie kann man seine Stimme dem rechtsextremen Bolsonaro geben, der gegen Homosexuelle, die Abtreibung und den Feminismus kämpft? Der die Abholzung des Regenwalds fördert, Indigene unterdrückt und mit einer Militärdiktatur liebäugelt? «Wir sind zu weit weg, um das beurteilen zu können», meint Sandro Santana. Zudem seien viele Falschinformationen im Umlauf.

Die Stimmung vor der Wahl sei aufgeheizt, explosiv und emotional, bedauert Sven Wolter. Statt mit Fakten zu argumentieren und über die Zukunft des Landes zu reden, würden sich Lula und Bolsonaro einen Schlagabtausch unter der Gürtellinie liefern.

Cocktails, Party und Literatur

Die fünf engagieren sich im brasilianischen Verein Brass in St.Gallen, der seit 1995 existiert und in dem alle willkommen sind, vom Arbeiter bis zur Anwältin. Sie veranstalten Literaturabende, Barbecues, Cocktailabende und machen beim «Fest der Kulturen» mit. Am 10. Dezember steht ein brasilianisches Fest im St.Galler Feuerwehrmuseum an.

Man sei auch offen für Mitglieder aus anderen Kulturen und wolle brasilianische Sprachkurse für Kinder anbieten. Der Brass-Verein sei eine wichtige Anlaufstelle für Brasilianerinnen und Brasilianer, die neu in der Schweiz sind. Die Landsleute geben ihnen Tipps für die Integration.

Als Cristiane Wolter vor 20 Jahren von Recife in die Ostschweiz auswanderte, war sie froh um dieses Netzwerk. Eigentlich wollte sie bloss ihre Schwester besuchen, doch dann blieb sie. «Ich habe mich sofort in die Schweiz verliebt.» Die junge Frau schätzte die Sicherheit und Freiheit. Neu war für sie, dass sie auch nachts allein unterwegs sein kann, ohne etwas befürchten zu müssen.

Er wollte zurück – dann traf er seine grosse Liebe

«Die Lebensqualität in der Schweiz ist schon gigantisch», sagt ihr Mann Sven Wolter, der für einen französischen Technologiekonzern tätig ist. Im Verein mixt er Caipirinhas und macht als Revisor die Kasse. Der Deutsch-Brasilianer kam in den Neunzigerjahren nach St.Gallen und studierte an der HSG Wirtschaft.

Nach zehn Jahren wollte er zurück ins grösste lateinamerikanische Land. Doch die Liebe kam dazwischen, er lernte Cristiane kennen. «Ich gehe nicht zurück», beschied sie ihm. Sie habe sich mit ihrem Coiffeursalon eine Existenz aufgebaut, die sie nicht aufgeben wolle. Also blieb er. Zum Glück, sagt er heute, denn die Wirtschaft in Brasilien sei am Boden. Obschon das Land riesige Mengen an Mais, Kaffee, Zucker, Soja und Rindfleisch exportiert, leiden Millionen Menschen an Hunger.

Gastgeber Sandro Santana tischt in seiner Wohnung ein buntes Buffet mit Poulet, Gemüsesticks und Knabbereien auf. Während die Gäste auf der Polstergruppe plaudern und wild gestikulieren, flimmert eine Salsashow über den Bildschirm. Caipirinhas werden nicht serviert: «Heute bleiben wir ernst», scherzt Sven Wolter.

Konservative Schönheit

Die drei Frauen sind elegant gekleidet. «Egal, ob arm oder reich, wir legen Wert auf ein gepflegtes Äusseres», sagt Coiffeuse Cristiane Wolter. Lippenschminken und Nägellackieren wurden ihr schon als kleines Mädchen beigebracht. In Brasilien ist sogar die Schönheitschirurgie längst salonfähig. «Ich werde oft gefragt, ob mein Hintern echt sei», sagt die Gossauerin Glauci Soares, die in einem Fitnesscenter arbeitet. Natürlich sei alles echt. Obschon sie ihre weiblichen Kurven selbstbewusst in Szene setzt, beschreibt sich Soares als konservativ: «Ich bin alte Schule. Rauche nicht, trinke selten Alkohol, bin ein Familienmensch.»

In der Schweiz aufgewachsen, kennt sie Brasilien nur als Ferienland. Trotzdem ist es der 46-Jährigen wichtig, ihren vier Kindern Sprache und Kultur näherzubringen. Denn trotz der Unstimmigkeiten um die Wahl gelte nach wie vor: «Brasilianer sind offene, lebenslustige Leute mit einem grossen Herzen.»

