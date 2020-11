Präsidenten der St.Galler Stadtparteien zur Kritik an ihren Kandidierenden für die Stadtregierung: Viele Wege führen in ein politisches Amt In Zusammenhang mit der Ersatzwahl in die St.Galler Stadtregierung ist teils die Kritik zu hören, im Kandidatenfeld fehlten herausragende Persönlichkeiten. Diese Pauschalkritik löst bei den Präsidenten von SP, FDP und CVP Widerspruch aus. Reto Voneschen 11.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 29. November treten (von links) Maria Pappa (SP) und Mathias Gabathuler (FDP) fürs Stadtpräsidium an. Gabathuler und Trudy Cozzio (CVP) bewerben sich zudem für den letzten vakanten Stadtratssitz. Bild: Tagblatt-Fototeam

Hinter dieser Kritik stehe das Bild eines Politikers, «der heute zum Glück nicht mehr gefragt ist», sagt SP-Stadtparteipräsident Peter Olibet. Die Welt habe sich verändert, sei vielfältiger geworden. Heute seien Kandidierende gefragt, die bereit seien, gemeinsam mit der Bevölkerung nach trag- und zukunftsfähigen Lösungen zu suchen. SP-Kandidatin Maria Pappa verkörpere mit ihrer Art zu politisieren ein neues, zukunftsgerichtetes Bild einer Stadtpräsidentin.

Am Schluss entscheiden immer die Stimmberechtigten

SP-Stadtparteipräsident Peter Olibet. Bild: PD/Anna Tina Eberhard



Für Olibet gibt es verschiedene Wege, in ein politisches Amt gewählt zu werden: Peter Jans habe jahrelang politische Arbeit in- und ausserhalb der Partei geleistet. Maria Pappa habe nach ihrer Einbürgerung eine steile politische Karriere hingelegt. Dank eines offenen Austauschs in der Partei sei die SP zudem überzeugt, weiterhin fähige Personen für verschiedenste politische Ämter nominieren zu können.

Und man eines dürfe man als Verantwortlicher einer Partei sowieso nie vergessen, sagt Peter Olibet. Egal, wie wichtig die Funktion von Parteien fürs Funktionieren der Demokratie sei, am Ende würden immer die Stimmberechtigten entscheiden, wer gewählt werde.

Ochsentour oder Quereinstieg: Schon beide Wege erfolgreich gegangen

Für FDP-Stadtparteipräsident Oskar Seger greift die Kritik an der Qualität der Kandidierenden für die Stadtregierung zu kurz. Bei Beginn ihrer Amtszeit seien schon in der Vergangenheit viele ihrer Mitglieder keine gestandenen «Politiker-Persönlichkeiten» gewesen. Viele hätten in ihr Amt wachsen müssen.

FDP-Stadtparteipräsident Oskar Seger. Bild: Ralph Ribi (21.10.2020)

Mit Blick auf die FDP seien Persönlichkeiten und Wege in die Exekutive unterschiedlich, hält Seger fest: So habe Thomas Scheitlin «die klassische Ochsentour» absolviert, während etwa Peter Schorer, Liana Ruckstuhl oder Helen Kaspar quer eingestiegen seien. Bei der FDP hätten beide Wege zu erfolgreichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern geführt.

Aufgabe der Parteien sei es, Persönlichkeiten mit grossem Potenzial aufzubauen und vorzuschlagen. Genau das mache die FDP mit Mathias Gabathuler jetzt. Er habe zwar bisher noch kein politisches Amt innegehabt, habe aber als Verbandspräsident und Rektor immer wieder engen Kontakt zur Politik und politischen Prozessen, sagt FDP-Stadtparteipräsident Oskar Seger.

Vor allem Frauen halten sich immer noch zu stark zurück

Angesichts der Kritik an den Kandidierenden für die Stadtregierung frage sich natürlich, was man unter einer «gestandenen» Politikerin verstehe, weist CVP-Stadtparteipräsident Raphael Widmer die Kritik an der Qualität der Kandidierenden zurück. Trudy Cozzio jedenfalls sei eine gestandene Politikerin, mit einem Jahrzehnt Erfahrung im Stadtparlament.

CVP-Stadtparteipräsident Raphael Widmer. Bild: Ralph Ribi (21.10.2020)

Einverstanden ist Raphael Widmer mit der Feststellung, dass es auch schon einfacher war, Nachwuchs zu rekrutieren. Vor allem für die Stadtparlamentswahlen sei es schwergefallen, Kandidatinnen zu finden. Viele Frauen hielten sich da immer noch zurück, was sehr schade sei.

Auch der CVP-Präsident weist aber darauf hin, dass viele Wege in ein politisches Mandat führen können. Dass es teils Mühe macht, Personen für die Ochsentour zu gewinnen, führt Widmer darauf zurück, dass der Erfolg einer politischen Karriere viel Aufwand bedeute, immer aber auch mit grossen Unsicherheiten behaftet ist.