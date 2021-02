Portrait Vom Wirtschaftsmagazin Forbes ausgezeichnet: Wie der Gossauer Fabian Staub mit digitalisierter Rechtsberatung zum erfolgreichen Unternehmer wurde Erst wollte er Diplomat werden, nun ist Fabian Staub erfolgreicher Unternehmer. Der 29-Jährige will mit seiner Firma zeigen, dass sich Digitalisierung und Rechtsberatung nicht ausschliessen. Dafür wurde er vom Wirtschaftsmagazin Forbes ausgezeichnet. Dinah Hauser 23.02.2021, 05.00 Uhr

Fabian Staub hat schon in jungen Jahren ein Unternehmen gegründet. Die Idee dazu entwickelte sich während seiner Zeit an der Universität St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Grosser Druck, viel Verantwortung. Aber auch Leidenschaft und viel Herzblut. So beschreibt Fabian Staub seine Arbeit. Der 29-Jährige ist in Gossau aufgewachsen, lebt aber schon seit einigen Jahren in Zürich und wurde kürzlich in die Liste «30 unter 30» von Forbes aufgenommen. Denn er hat Mitte 2019 mit seiner Kollegin Céline Spillmann das Star-tup Casus Technologies gegründet. Damit will er den KMU (kleinere und mittlere Unternehmen) den Zugang zu Recht und Beratung erleichtern. «Forbes» umschreibt das junge Unternehmen als Legal-Tech-Start-up.

Staubs Leidenschaft für die Firma und seine Überzeugung vom Konzept sind im Gespräch spürbar. Von klein auf hatte Staub Kontakt mit dem Recht; seine Eltern hatten als junges Paar eine Kanzlei in Gossau eröffnet. Heute ist sein Vater emeritierter Professor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität St.Gallen (HSG). «Die Gespräche am Tisch haben mich sehr geprägt», sagt Staub. Sein Berufswunsch war früh klar:

«Ich wollte Diplomat werden. Recht im internationalen Kontext fasziniert mich bis heute.»

Dafür schloss er ein Jurastudium an der Universität Zürich ab. Dann wechselte er an die HSG, um gleich zwei Masterstudiengänge abzuschliessen und sich im internationalen Recht zu vertiefen.

Wirkliche Leidenschaft ist das Unternehmertum

Während seines Masterstudiums hat Staub als Projektmitarbeiter an der HSG gearbeitet, wo er sich mit digitalen Geschäftsmodellen im Rechtsbereich befassen konnte. «Diese Erfahrung hat sich später als zukunftsweisend herausgestellt.» Nach dem Studium bot sich ihm dann doch die Gelegenheit, auf der Schweizer Botschaft in Kanada zu arbeiten. Da die Stellen beim eidgenössischen Aussendepartement sehr begehrt und selten sind, sagte er zu. «Kanada hat viel mit der Schweiz gemein», sagt Staub und erwähnt die Mehrsprachigkeit, den ausgeprägten Föderalismus wie auch das humanitäre Engagement und den Einsatz für die Achtung der Menschenrechte. Das Land fasziniert ihn seit seiner Maturandenzeit, als er für einen Austausch ein Semester dort verbrachte.

Die Arbeit auf der Botschaft gefiel ihm. Doch:

«In der Schweiz hatte ich Blut geleckt.»

Das Unternehmertum reizte ihn. Er merkte, «meine wirkliche Leidenschaft liegt dort». Nach einem halben Jahr brach Staub die Zelte in Kanada wieder ab und reiste in die Schweiz zurück. Er hatte bereits eine konkrete Vorstellung, was er an die Hand nehmen wollte. So trommelte er einen Teil des Projektteams von der HSG zusammen.

Das Team arbeitete ein Jahr zuvor an einem Projekt, welches Privatpersonen einen einfachen und digitalen Zugang zu Recht und Beratung ermöglichen sollte. «Der Kunde zog damals sein Projekt wieder zurück. Uns gab das die Gelegenheit, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen», sagt Staub. Der Grundstein für das Start-up Casus Technologies war gelegt. Der lateinische Ausdruck Casus wird im rechtlichen Kontext verwendet, wenn über einen vorliegenden Rechtsfall gesprochen wird.

Bereits im Studium gemerkt: Guter Rechtsrat ist ein Bedürfnis

Für Staub war es die richtige Entscheidung. Zwar hat er viel zu tun, aber er geniesst auch die Freiheit des Ausprobierens, die er nun hat. Staub sagt:

«Es liegen Welten zwischen der hierarchischen Organisation der Botschaft und der Dynamik innerhalb eines Start-ups.»

Bereits während des Jurastudiums an der Universität Zürich hat Staub gemerkt, dass ein einfacher Zugang zu Recht ein allgemeines Bedürfnis ist. «Schon ganz am Anfang kamen mehr oder weniger bekannte Leute mit Fragen auf mich zu, ob ich ihnen oder einen Bekannten einen Rat geben könne», sagt Staub. Der Zugang zu guten Rechtsauskünften und zu hochwertigen Rechtsdokumenten sei für viele schwierig. Das gelte aber nicht nur für Private, sondern insbesondere auch für KMU, sagt Staub.

Die Herausforderung, Anwälte vom Konzept zu überzeugen

Im Sommer 2019 ging es dann offiziell los mit vorerst zwei Personen. Mit Céline Spillmann übernahm Staub die Geschäftsführung. «Anfangs war es schwierig, Anwälte von unserem Konzept zu überzeugen», sagt Staub. Die automatisierte Dokumenterstellung etwa von Verträgen nimmt schliesslich der Berufsgattung einen Teil der Arbeit weg. Staub gibt zu:

«Das Wissen alleine verliert in unserer zunehmend digitalisierten Welt an Wert, dem muss man sich bewusst sein.»

Jedoch lasse sich nicht alles automatisieren. Werde es komplexer, so sei eine Beratung durch Fachkräfte unumgänglich. «Wir wollen repetitive Arbeit automatisieren. Aber das Wichtigste ist immer noch der Mensch. Daher soll der Kontakt wo nötig persönlich bleiben.»

Das junge Unternehmen konnte dabei vom Netzwerk von Staubs Vater profitieren. Er konnte helfen, andere Anwälte in seinem Umfeld von der Idee zu überzeugen. «Das machte den Zugang deutlich einfacher. Denn wir selbst sind ein Technologieunternehmen und keine Kanzlei und arbeiten deshalb mit Partnern zusammen», sagt Fabian Staub. Eine davon ist die Thurgauer Kanzlei Raggenbass Rechtsanwälte.

Familie als wertvolles Team

Das Start-up ist mittlerweile ausgereift und beschäftigt acht Personen. Nachdem mit verschiedenen KMU-Kunden die Bedürfnisse besprochen, die Dokumentenautomatisierung sowie die Online-Rechtsberatung bei den Partnerkanzleien optimiert wurden, folgt im März der nächste Schritt: «Wir sind nun für den definitiven Markteinstieg bereit und bieten unsere Dienste für weitere Interessierte an.»

Im ganzen Prozess konnte und kann Staub auf seine Familie zählen. Sie sei ihm sehr wichtig und auch heute noch sei er sehr mit ihr verbunden. So ist er seit kurzem Götti des Sohnes seiner Schwester und er ist regelmässig in der Region Gossau anzutreffen. Seine andere Schwester ist ebenfalls Unternehmerin. Besonders mit ihr konnte er seine Gedanken und Erfahrungen teilen. Des Weiteren bezeichnet Staub die Familie als ein wertvolles Team. «Miteinander Ideen wälzen und kritisches Hinterfragen sind Werte die bei uns gelebt werden. Sie sind auch grundlegend für das Unternehmer-Sein.»