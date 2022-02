Die neue rechte Hand der St.Galler Stadtpräsidentin im Portrait

Porträt Er spielt auf der ganzen Klaviatur der Verwaltung: Jürg Weder wird die neue rechte Hand der St.Galler Stadtpräsidentin Heute tritt der in St.Georgen aufgewachsene Jürg Weder die Stelle als Stabschef der Direktion Inneres und Finanzen an. Als bekannt wurde, dass er auf Jennifer Abderhalden folgt, sorgte vor allem sein Wohnort für Fragen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Jürg Weder vor dem St.Galler Rathaus, seiner künftigen Wirkstätte. Er ist der neue Stabschef der Direktion Inneres und Finanzen. Bild: Ralph Ribi

(27. Januar 2022)

Das Rathaus funkelt im gleissenden Sonnenlicht. Jürg Weder blickt den Glasturm empor. Darin ist sein neuer Arbeitsplatz. Der 40-Jährige beginnt heute als Stabschef der Direktion Inneres und Finanzen in der Stadtverwaltung. Bei ihm laufen künftig die Fäden zusammen, er koordiniert mit den Dienststellen, versucht, diese zu entlasten – und vor allem auch seine neue Chefin zu entlasten. Da er die Stadtratsgeschäfte von Maria Pappa vorbereitet, wird Weder so etwas wie die neue rechte Hand der Stadtpräsidentin.

«Ich weiss nicht, ob mir der Begriff gefällt», sagt er jedoch. Stabsarbeiten würden ihm liegen, seien vielseitig, vielschichtig.

«Die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung ist superspannend.»

Dass ihm diese Funktion und die Welt der Verwaltung behagt, zeigen Weders bisherige Stationen: Nach dem Politikwissenschaftsstudium an der Universität Zürich wird er 2009 Regierungscontroller beim Dienst für politische Planung und Controlling der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen. 2013 wechselt Weder den Kanton und wird Leiter der Kanzleidienste des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Nun habe eine neue Herausforderung gelockt. «Künftig die Stadt St.Gallen mitgestalten zu können, hat mich gereizt.»

Er erhält Rückendeckung vom Finanzchef

Als die Stadt im vergangenen Herbst bekanntgab, dass der 40-Jährige auf die Ausserrhoderin Jennifer Abderhalden folgt, welche die Stadtverwaltung Ende September verlassen hatte, gab eine Sache zu reden: Weders Wohnort. Er wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern in Stein. Unter der Ankündigung auf der Website der Stadt kommentierte jemand, wieso er im Ausserrhodischen wohne, wo er doch so viel Lebenszeit für den Kanton und die Stadt St.Gallen aufwende.

Michael Urech, der Leiter des städtischen Finanzamts, gibt seinem künftigen Kollegen daraufhin postwendend Rückendeckung und verteidigt ihn. Wirtschaftsleistungen – seien dies Energie, Baustoffe oder eben auch Kaderpersonal – beziehe die Stadt aus einer Fläche, die weit über ihr eigenes Gebiet hinausgehe, schreibt Urech.

Weder schmunzelt über die Episode:

«Mein Zuhause, meine Heimat, ist die Region St.Gallen.»

Er wehre sich gegen kleinräumiges Denken. «Ich bin in St.Georgen Bach – an der Grenze zu Ausserrhoden – aufgewachsen. Ich fahre Ski an der Beckenhalde, genauso wie bei der Vögelinsegg» Er gehe wandern im Appenzellerland, genauso wie er mit dem Velo ins Thurgauische und an den See fahre.

Gemeindefusionen erforscht

Von Stein zum Rathaus in St.Gallen fährt Jürg Weder mit dem Velo. Im Winter nimmt er das Postauto. Bild: Ralph Ribi (27. Januar 2022)

Die Stadt St.Gallen grenze rundherum an zehn Gemeinden, vier davon seien Ausserrhoder Gemeinden – Speicher, Teufen, Stein und Herisau, sagt Weder. «Die Stadt und ihr Umland sind ein funktionaler Lebensraum.» Der grüne Ring rund um die Stadt, aber auch die Agglomerationsgemeinden mache die Region lebenswert. Und in der Mitte sei St.Gallen:

«Die Stadt ist urban, wunderschön, lebendig und pulsiert – natürlich nicht in dem Ausmass wie Zürich.»

Die ganze Region sei auch verkehrstechnisch eng vernetzt. Sinnbildlich dafür sei sein künftiger Arbeitsweg, sagt Weder. «Im Sommer muss ich mit dem Velo von Stein nur den Hügel hinunter, über die Ganggelibrugg und dann bin ich schon vor dem Rathaus.» Im Winter sei das Postauto sicherer.

Sein Verständnis für die Gesamtregion hat aber auch mit Weders Politologiestudium zu tun. So hat er etwa Gemeindefusionen im Luzernischen erforscht. «Gemeinden sind als politische Gebilde sehr interessant.» Nicht nur Wirtschaftsfragen, sondern auch geschichtliche, soziologische und oft auch philosophische Fragen kämen zusammen. «Schon immer hatte ich ein Flair für politische Strukturen und Prozesse.»

Auf der Bühne stehen andere

Das Wissen hat Weder auch im Hinblick auf seine Bewerbung bei der Stadt geholfen. Er habe zuvor viel über die Stadtverwaltung gelesen – vor allem Ratsunterlagen, Konzepte oder die Legislaturziele, um als Aussenstehender einen tieferen Einblick in das Verwaltungsgefüge zu erhalten. «Ich habe versucht, mich in die Organisation hineinzudenken, um herauszufinden, ob ich hier hineinpasse.» Auch über Stadtpräsidentin Maria Pappa hat sich Weder schlau gemacht. «Passen wir zusammen, fragte ich mich.» Denn Pappa habe er zuvor nur aus den Medien gekannt.

Jürg Weders Chefin: St.Gallens Stadtpräsidentin Maria Pappa bei einer Podiumsdiskussion in Abtwil. Bild: Tobias Garcia (14. Dezember 2021)

In Zukunft wird Weder eng mit der Stadtpräsidentin zusammenarbeiten. «Zu meiner Aufgabe gehört auch die Beratung und Unterstützung meiner Chefin.» Im Vordergrund stünden dabei Abläufe und Prozesse.

«Die eigentliche politische Bühne gehört der Chefin.»

Zu Hause überlässt er die Bühne ebenfalls anderen, nämlich seinen drei Töchtern. Er versuche, so viel Zeit mit ihnen zu verbringen wie möglich. So habe er die vergangene Woche genossen, als er vor dem Antritt in St.Gallen einige freie Tage hatte. Weder begleitete eine seiner Töchter in den Kindergarten. Im Gegensatz zum teils hektischen Arbeitsalltag geht Weder es zu Hause «gerne gemütlich» an. «Ich bin ein Familienmensch und gehe viel raus mit den Kindern.» Zudem wolle er Klavier spielen lernen. Die Klaviatur der Verwaltungsarbeit kann er bereits auswendig.

