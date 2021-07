Das ist der neue Rektor der St.Galler Kantonsschule am Bruggraben

Porträt «Wir sind in der Verantwortung, die jungen Leute zu sensibilisieren»: Klimathemen, Digitalisierung und Begabtenförderung kommen auf den neuen Rektor der St.Galler Kantonsschule am Burggraben zu Ab August übernimmt Michael Lütolf das Rektorat der Kantonsschule am Burggraben. Wie der Berner seinen Weg zurück nach St.Gallen fand, wo seine Familie ursprünglich herkommt, und welche Projekte er anpacken will. Dinah Hauser 22.07.2021, 05.00 Uhr

Michael Lütolf ist als neuer Rektor der Kantonsschule am Burggraben gewählt. Seit 2006 ist er an der Schule tätig. Bild: Andrea Tina Stalder

Eigentlich startet er erst im August, doch das Rektorbüro hat Michael Lütolf bereits bezogen. Die Werke des St.Galler Künstlers Alex Hanimann hängen noch an der Wand. Sein Vorgänger Marc König hatte sie vor 14 Jahren aufgehängt. Ob Lütolf das Büro umgestaltet? «Das Büro wurde erst vor wenigen Jahren sanft renoviert. Vorerst übernehme und belasse ich es so, wie es ist.»

Der 50-Jährige mit Berner Dialekt ist in St.Gallen verankert. Seine Urgrosseltern und Grosseltern lebten schon hier, er selbst ist in Steffisburg bei Thun aufgewachsen. Als Kind war er öfters in St.Gallen zu Besuch. «Ich war immer gerne im Wildpark Peter und Paul», sagt Lütolf. Seit 2006 arbeitet er als Biologielehrer an der Kantonsschule am Burggraben. Mit den Jahren kamen neue Aufgaben hinzu wie Klassenverantwortung oder bilingualer Unterricht. Ab 2012 trat er die Prorektoratsstelle an und übernahm die Leitung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung.

«Nun, da ich 50 bin, wollte ich noch einen Schritt weiter gehen.»

In Absprache mit seiner Partnerin bewarb sich Lütolf auf die Rektoratsstelle. «Denn das bedeutet mehr Aufwand und ich stehe mehr in der Öffentlichkeit.»

So etwa an der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA im September – dem ersten grossen Auftritt vom Lütolf. Traditionellerweise stellt jeweils der Burggraben-Rektor die gymnasiale Ausbildung vor.

Finanzen und Personalführung sind neu

Nach fast zehn Jahren als Prorektor kennt Lütolf die Schule gut. Gibt es denn noch Bereiche, die Neuland für ihn sind? «Das sind vor allem die Personalführung und die Finanzen», sagt Lütolf. Deswegen hat er sich für einen 1,5 Jahre dauernden CAS-Kurs der Universität St.Gallen angemeldet. Der Kurs «Schule als System leiten» sei auf Schulleiter ausgerichtet. «Ich freue mich auch auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Schulen.» Diesen bezeichnet Lütolf als wertvoll.

Auch warten einige Projekte auf Lütolf. So wurde im Konvent beschlossen, sich für das Label Klimaschule von My blue Planet zu bewerben. Dies aufgrund einer Initiative, die von einer Gruppe von Lehrpersonen ausgegangen ist und vom Kollegium unterstützt wurde, sowie einer Schülerpetition. «Wir haben uns bereits mit einer Winterthurer Schule ausgetauscht und wissen ziemlich genau, was auf uns zukommt.» So sollen Klima und Umwelt in jedem Fach thematisiert werden, dafür bilden sich die Lehrpersonen weiter. Die grösste Änderung wird sich auf dem Schuldach zeigen: eine Fotovoltaikanlage. Derzeit liefen Abklärungen mit dem Bauamt.

Zur Person Michael Lütolf ist in Steffisburg bei Thun aufgewachsen. Nach seiner Schulzeit absolvierte er die Lehre zum Hochbauzeichner und machte die Matura auf dem zweiten Bildungsweg. Er studierte Biologie an der Universität Bern und machte das höhere Lehramt in Zürich. Danach trat er eine Doktoratsstelle bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf an. Seit 2006 ist er als Biologielehrer an der Kantonsschule am Burggraben tätig. 2011 zog er mit seiner Partnerin nach St.Gallen und seit 2012 ist Lütolf Prorektor der mathematisch-naturwissenschaftlichen und musischen Abteilung. (dh)

Als grosses Projekt steht die Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität an. Das Projekt auf Bundesebene gehe Hand in Hand mit dem kantonalen Projekt Gymnasium der Zukunft, sagt Lütolf. Beide hätten zum Ziel, die Ausbildung den neuen Rahmenbedingungen anzupassen. So sollen etwa kantonsweit die Klassen nicht mehr rein nach Schwerpunktfach aufgeteilt, sondern gemischt werden.

«Man erhofft sich, dass so Leistungsunterschiede ausgeglichen werden.»

In diesem Zusammenhang werde ebenfalls überlegt, das International Baccalaureat auszuweiten. Bisher war das Internationale Maturadiplom auf die naturwissenschaftlichen Fächer beschränkt.

Das Rektorbüro hat Michael Lütolf schon bezogen. Im Hintergrund sind die Kunstwerke, die sein Vorgänger Marc König vor 14 Jahren aufgehängt hat. Bild: Andrea Tina Stalder

Dann stehen noch die Begabtenförderung der Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an. «Wir wollen hier enger mit der ETH zusammenarbeiten, welche Projekttage für Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich anbietet.» Die Details für ein Pilotprojekt würden noch ausgearbeitet. Zudem beschäftigt ihn die Digitalisierung weiterhin.

«Es geht in die Richtung von individualisiertem Unterricht – also dass Lehrpersonen möglichst auf die Bedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen können.»

Lütolf nennt hier aber auch das selbstorganisierte Lernen, welches heute mit einer Lernplattform im Mathematik- und Deutschunterricht teilweise schon eingesetzt wird.

Japanisches Bogenschiessen für Bodenständigkeit

Schule bedeutet für Lütolf nicht nur einen Ort des Wissens.

«Es ist ein Ort, wo man lernt, für das Leben zu lernen, und ein Ort, wo man sich begegnet.»

Die Schule bereite die Jugendlichen für das lebenslange Lernen vor, lehre sie, wie sie sich in eine Gesellschaft eingliedern sowie den respektvollen Umgang miteinander. Lütolf spricht auch die Digitalisierung an mit Themen wie der Umgang mit den Medien und Datenschutz. «Wir sind in der Verantwortung, die jungen Leute zu sensibilisieren.»

Was, wenn Lütolf dem Alltag entfliehen will? «Seit 1998 betreibe ich Kyudo, die Kunst des japanischen Bogenschiessens.» Der Umgang mit dem langen Bambusbogen ist meditativ, für westliche Verhältnisse langsam. «Mir hilft dies, mehr Bodenständigkeit zu erlangen», sagt Lütolf. Er engagiert sich im Verein der Zürcher Unterländer Bogenschützen in Bülach als Vizepräsident. Ansonsten ist der Biologe oftmals draussen anzutreffen, mit der Kamera, zu Fuss oder auf dem Velo. «Mich fasziniert die Blütenpracht der Alpen im Sommer.»