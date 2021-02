Porträt «Wir können mit den grossen Corps mithalten»: Auf Touren kommt der Leiter der Polizeigarage der Kapo St.Gallen, wenn es um Elektroautos geht Jakob Schläpfer ist ein bekennender Fan von Alternativantrieben. Unter ihm hat die Kantonspolizei St.Gallen 30 Elektrofahrzeuge und ein Wasserstoffauto angeschafft. Nach über 40 Jahren bei der Kantonspolizei geht der Leiter der Polizeigarage in Pension. Christina Weder 25.02.2021, 05.00 Uhr

Er kennt die Flotte der Kantonspolizei St.Gallen wie kein anderer: Jakob Schläpfer, Leiter der Polizeigarage, arbeitet seit über 40 Jahren bei der Kapo. Nun geht er in Pension.

Bild: Arthur Gamsa

Müsste sich Jakob Schläpfer zwischen einem Oldtimer und einem Elektroauto entscheiden, wäre der Fall klar. Er würde das Elektroauto nehmen. Das Herz des Leiters der Polizeigarage der Kantonspolizei St.Gallen schlägt für alternative Antriebe.

Schläpfer ist fasziniert vom Fortschritt der Mobilität, von den technischen Neuerungen im Fahrzeugmarkt. Weniger beeindrucken lässt er sich dagegen von Geschwindigkeitsrekorden, Temporausch und Vollgas. «Ich bin nicht sehr PS-lastig unterwegs», gesteht er beim Gespräch in der Polizeigarage an der Lämmlisbrunnenstrasse und schmunzelt.

Eines der ersten Corps mit wasserstoffbetriebenem Polizeiauto

In der Polizeigarage plätschert Radiomusik vor sich hin, immer wieder unterbrochen von Hämmern und Klopfen. Seit über 40 Jahren arbeitet Jakob Schläpfer hier. 1979 bewarb er sich als Automechaniker auf ein Stelleninserat, später stieg er zum Werkstattchef auf. Seit 15 Jahren leitet er die Polizeigarage. Ende Februar geht der 63-Jährige in Pension.

Seit 2020 gehört ein Wasserstoffauto zur Flotte der Kantonspolizei St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Wenn er auf die vergangenen 40 Jahre zurückblickt, dann kommen ihm die Meilensteine in den Sinn: Die Anschaffung des ersten Polizeiautos mit Katalysator, der Kauf des ersten Elektrofahrzeugs oder des ersten Wasserstoffautos, das seit 2020 zur Flotte der Kantonspolizei gehört. St.Gallen sei mit Zürich eine der ersten Kantonspolizeien mit Wasserstoffauto gewesen, sagt Schläpfer und in seiner Stimme schwingt Stolz mit.

«Wir können mit den grossen Corps mithalten.»

Schläpfer hat in der Garage seinen Traumberuf gefunden. Daran hat sich in all den Jahren nichts geändert – auch wenn er längst nicht mehr selbst in der Werkstatt steht und mit Werkzeug hantiert, sondern am Bürotisch im hinteren Teil der Polizeigarage Platz nimmt. Er hat die Nachhaltigkeitsstrategie der Kantonspolizei mitverantwortet und ihr seinen Stempel aufgedrückt.

Seine Aufgabe ist es, die Entwicklung im Fahrzeugmarkt mitzuverfolgen. Er plant die Flotte, evaluiert die Fahrzeuge und entscheidet, ob sie sich für den Polizeieinsatz eignen. Er kümmert sich um die Beschaffung und ist verantwortlich für Reparatur und Wartung, die bei Polizeiautos besonders intensiv ist. Fahrten mit Vollgas fordern ihren Tribut. Der Verschleiss von Pneus und Bremsen ist grösser, der Treibstoffverbrauch höher als bei Privatfahrzeugen.

Zehn Prozent der Flotte mit Elektroantrieb

920 Mitarbeitende sind bei der Kantonspolizei angestellt. «Wenn es ums Thema Auto geht, ist jeder von ihnen ein Spezialist», sagt der Leiter der Polizeigarage. Manche Polizistinnen und Polizisten trauern dem alten Diesel nach, andere lassen sich schneller von einem Elektromotor überzeugen. Auch das gehört zu Schläpfers Aufgaben: Er muss immer wieder Überzeugungsarbeit leisten.

Eines von bisher 30 Elektroautos, die für die Kantonspolizei im Einsatz sind. Bild: PD

Als er bei der Kantonspolizei angefangen hat, zählte die Flotte 85 Fahrzeuge (ohne Velos), heute sind es 331 – vom Motorrad über den Streifenwagen bis zum schweren Spezialfahrzeug. 100 davon sind beschriftet und als Polizeifahrzeuge erkennbar. 30 haben einen Elektromotor. In diesem Jahr sollen 15 weitere Elektroautos dazukommen.

Die Fahrzeuge der Kantonspolizei werden ab Stange gekauft – gängige Marken wie Seat, Hyundai, VW, Skoda oder BMW. «Wir brauchen keine Exotenautos», sagt Schläpfer. Erst in der Polizeigarage werden die Fahrzeuge zu Polizeiautos umgebaut. Fünf Mitarbeiter und ein Lehrling beschriften sie, statten sie mit WLAN, Funktechnik und anderen elektronischen Hilfsmitteln aus. Sie montieren Blaulichtsirenen und machen Heckeinbauten, in denen Material mitgeführt werden kann.

Je nach Einsatzgebiet werden die Autos unterschiedlich ausgestattet. Das reicht vom Office-Arbeitsplatz im Bürofahrzeug bis zum vollelektronischen Lichtmast auf dem Autodach eines Einsatzwagens, mit dem das dunkelste Tobel ausgeleuchtet werden kann. Die neuste Spezialanfertigung aus der Polizeigarage St.Gallen ist ein Auto, in dessen Innern Akkus von Drohnen geladen und die Kamerabilder angeschaut werden können. Auch das macht für Schläpfer die Faszination seines Berufs aus.

Privat spielt das Auto eine Nebenrolle

Während er im Berufsalltag seine Leidenschaft ausleben kann, spielen Motoren in seinem Privatleben eine Nebenrolle. Da sind seine Ansprüche bescheidener. Schläpfer sagt:

«Ich brauche das Auto vor allem, um von A nach B zu kommen.»

Wichtig seien ihm bequeme Sitze und eine gute Übersicht. Der anstehenden Pensionierung sieht er gelassen entgegen. Der Leiter der Polizeigarage freut er sich auf mehr Zeit mit seiner Frau, den drei erwachsenen Kindern und vier Enkelkindern. Als gelernter Handwerker will er sich in seinem Haus in Goldach zu schaffen machen. Und vermehrt mit dem Velo unterwegs sein. Mit diesem plant er eine Tour nach Holland, sobald Reisen wieder möglich sind – nicht motorisiert und gänzlich ohne Pferdestärken.