St.Gallen: Weinhändler Dani Vogelsanger verkauft sein Geschäft

Porträt Weinhändler Dani Vogelsanger verkauft sein Geschäft in St.Gallen-Winkeln und widmet sich seiner zweiten Leidenschaft: Modellflugzeugen Vom Wirtschaftsjuristen über den Handelslehrer zum Weinhändler: Dani Vogelsanger hat über Umwege zu seinem Beruf gefunden. Nach über 24 Jahren verkauft er nun sein Weingeschäft, die Vogelsanger Weine AG in St.Gallen-Winkeln. Christina Weder 07.02.2023, 18.15 Uhr

In der Werkstatt statt im Weinladen: 1000 Arbeitsstunden hat Dani Vogelsanger in das Modell der Corsair investiert. Bild: Benjamin Manser

Weinhändler Dani Vogelsanger steht nicht mehr zwischen Fässern, Kisten und Flaschen. Nach über 24 Jahren hat er seine Weinhandlung in St.Gallen-Winkeln, die Vogelsanger Weine AG, per Anfang Januar verkauft. Jetzt verbringt der 74-Jährige mehr Zeit in seiner Modellbauwerkstatt im Untergeschoss eines Geschäftshauses im Lerchenfeld. Zwischen Jets aus Styropor, Fliegern mit Turbinen und Seglern mit Elektroantrieb ist er in seinem Element.

Vogelsanger hat längst aufgehört zu zählen, wie viele Modelle er schon zusammengebaut hat. Besonders stolz ist er auf das Modell einer Corsair mit Fünfzylindermotor und typischen Knickflügeln. 1000 Arbeitsstunden hat er in das Modell investiert, drei Tage lackiert, 200 Meter Kabel verlötet. Noch muss er ein Problem mit dem Fahrwerk lösen, bevor die Corsair zum Jungfernflug abheben kann. «Wir Modellbauer haben alle einen Flick ab», sagt Vogelsanger und lacht. Er hat eine gmögige Art, trägt kariertes Hemd und Turnschuhe.

In Weinkisten lagern Werkzeuge und Ersatzteile

In der Werkstatt ist er der Tüftler, Programmierer und Technikfan. Kaum etwas erinnert an seine frühere Tätigkeit als Weinhändler. Erst auf den zweiten Blick fallen die Kisten mit Schriftzügen wie Acón oder Pepe Mendoza auf. Jetzt lagern keine Weinflaschen mehr darin, sondern Ersatzteile für Modellflieger, Werkzeuge, Heissleimpistolen und Kabel – alles geordnet und säuberlich beschriftet.

In Weinkisten lagert Dani Vogelsanger nun Heissleimpistolen, Werkzeuge und Ersatzteile für seine Modellflieger. Das Bauen von Modellfliegern begleitet Dani Vogelsanger schon länger als die Leidenschaft für Weine. Im Untergeschoss eines Geschäftshauses im Lerchenfeld hat er seine Werkstatt eingerichtet.

Tatsächlich begleitet ihn das Modellbauen schon länger als die Faszination für Wein. Den ersten Modellflieger bekam er als 13-Jähriger von seinem Vater geschenkt. Zum hauptberuflichen Weinhändler wurde er dagegen erst mit 50 Jahren. «Eine lange Geschichte», sagt Vogelsanger.

Nach seinem Studium in Wirtschaftsrecht an der HSG stieg er in den 1980ern in die französische Automobilindustrie ein. Während er mit Werkleitern von Citroën, Peugeot und Talbot unterwegs war, kam er auf den Geschmack und lernte gutes Essen und guten Wein schätzen. Eines Tages habe ihn der Werkleiter von Peugeot zu sich nach Hause eingeladen und gesagt: «Komm in Jeans und altem Pullover. Du musst arbeiten.» Er führte Vogelsanger in seinen Keller. Dort half er mit, Wein in Flaschen abzufüllen. Für Vogelsanger war es der Beginn einer neuen Leidenschaft.

Er kündigte seinen Job in der Automobilbranche, kehrte nach St.Gallen zurück, sattelte auf Handelslehrer um. Und begann, hobbymässig Offenwein aus Frankreich zu importieren. In seiner Garage in der Nähe des Gübsensees füllte er mit seiner Frau Yolanda Bordeaux aus 32-Liter-Behältern in Flaschen ab. Die ersten Kundinnen und Kunden packten mit an, verschlossen die Flaschen mit Korken. Ihre Kinder klebten Etiketten auf, Yolanda Vogelsanger brachte Schinkengipfeli für alle. «Eine schöne Zeit», erinnert sich Dani Vogelsanger.

Der Reiz, als Nullnummer zu starten

Erst Jahre später machte er seine Leidenschaft zum Beruf. Kurz vor seinem 50. Geburtstag entdeckte Vogelsanger in St.Gallen-Winkeln ein Geschäftslokal, das ihm auf Anhieb gefiel, und nahm sich vor: «Wenn ich dieses Lokal bekomme, mache ich eine Weinhandlung auf.» Gesagt, getan. 1999 eröffnete er in den Räumen die Vogelsanger Weine AG. Sie befindet sich 24 Jahre später noch immer an derselben Adresse an der Zürcher Strasse 444.

«Es hat mich gereizt, als Nullnummer ins Weinbusiness einzusteigen», sagt er. In seinem Laden sollten die Kundinnen und Kunden alle Weine, die im Angebot waren, degustieren können. Deshalb setzte er auf ein kleines Sortiment mit Weinen, die er direkt importierte und exklusiv vertrieb – darunter ausschliesslich europäische Tropfen.

Der persönliche Kontakt zu den Weinproduzenten lag ihm von Anfang am Herzen. Nach und nach baute er ein Netzwerk auf. Er war viel unterwegs, fuhr nach Zentralspanien, in die Regionen Duoro und Rjocha und nach Portugal. Später kamen Destinationen in Italien und Frankreich dazu. Manchmal habe er in einer Woche 10'000 bis 11'000 Kilometer zurückgelegt und sei tags darauf wieder im Laden gestanden.

«Beim Wein geht es doch um Emotionen»

Wein sei eine komplexe Geschichte. Doch für seinen Geschmack werde oft zu viel hineininterpretiert, sagt Vogelsanger und erzählt einen Witz: «Sagt der eine: ‹Dieser Wein schmeckt nach Kirschen, nach Pilzen, Pfeffer und nach Erdbeeren.› Sagt der andere: ‹Dann schütte ihn doch weg›.»

Vogelsanger bezeichnet sich als Vernunftmenschen. Doch wenn es um Wein geht, sind für ihn vor allem die Emotionen wichtig. «Es geht doch um die Freude, den Genuss, das südländische Lebensgefühl.» Das habe er vermitteln wollen. Seine Kundinnen und Kunden wüssten, wo der Wein produziert wird, wer dahintersteckt, wie Weinproduzent Pepe Mendoza aussieht. «Wir wollten dem Wein ein Gesicht geben.» Damit hatte Vogelsanger, der selbst eine Vorliebe für Weisswein hat, Erfolg. Er liess die Leute degustieren, bot Weinseminare an, organisierte Weinreisen.

Das Geschäft mit 400 bis 500 Stellenprozenten zählt heute zu den 100 grössten Weinimporteuren der Schweiz. Der Verkauf des Geschäfts per Anfang Jahr sei für ihn ein grosser Schritt gewesen. «Aber es ist schön zu wissen, dass unser Baby weiter in guten Händen ist.» Neuer Inhaber ist sein Neffe Kajo Bischof, bisheriges Geschäftsleitungsmitglied und langjähriger Mitarbeiter.

Die Liebe zu gutem Wein bleibe, sagt Vogelsanger. Und es bleibt mehr Zeit für seine Modellflieger und neue Pläne. Im Frühling soll nicht nur seine Corsair endlich zum ersten Mal abheben. Vogelsanger plant auch, rund zehn Weinproduzenten, die ihn in seiner Karriere begleitet haben, einen Besuch abzustatten. Die Rundtour wird ihn noch einmal von Italien über Frankreich, Spanien bis nach Portugal führen – von Weinbaugebiet zu Weinbaugebiet.

