Christof Bischof im Porträt - Velogeschäft und eigenes Rennteam

porträt Von Rennen auf dem Schulhausplatz bis zur Weltmeisterschaft – Christof Bischof und seine Leidenschaft fürs Velofahren Christof «Bischi» Bischof führt als ehemaliger Profirennfahrer sein Geschäft Bischibikes in Rorschach. Nebenbei coacht er sein Rennteam und schwelgt in Erinnerungen an seine beachtliche Karriere. Timon Scherrer Jetzt kommentieren 15.03.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Bischof mit dem neuen Teamvelo von Bischibikes. Bild: Ralph Ribi

Christof Bischof steht in seinem Geschäft Bischibikes in Rorschach und hilft einem älteren Herrn, sein frisch repariertes Velo aus der Türe zu schieben. Dankend und lächelnd verabschiedet sich der Kunde von «Bischi». Dann beginnt der 44-Jährige von seiner Kindheit zu erzählen.

Aufgewachsen ist Bischof «in der Oou», wie man es im einheimischen Dialekt nennt, im Rheintal. Mit drei Geschwistern ist er der Jüngste der Familie. Die Schulzeit verbrachte er im Rheintal, die Oberstufe besuchte er in Heerbrugg. Schon damals hatte das Velo einen Platz in seinem Herzen, allerdings war es nicht sein erster Sport. «Jede het tschuttet», sagt Bischof, also tat es auch er. Nach einiger Zeit merkte er aber, dass die Freude mehr beim Velofahren liegt. Diese Begeisterung entdeckte er für sich selber, der Gedanke an eine Profikarriere liess allerdings noch auf sich warten. Allein sein Schulkollege Dave Lendenmann begleitete ihn schon im Schulalter auf den ersten Velotouren. «Dave und ich haben in der Schulzeit immer viel ‹Seich› gemacht, und mit dem Velo konnten wir dann schnell wieder verschwinden.»

Seit September arbeitet Bischofs Jugendfreund Dave Lendenmann bei ihm im Geschäft als Mechaniker. Dieser lernte nach der Schulzeit Polymechaniker, Bischof lernte Hochbauzeichner, die Wege der beiden teilten sich. Nun hat sich der Kreis wieder geschlossen, sagt Bischof glücklich.

Einblick in die Werkstatt von Bischibikes. Hier werden die Velos repariert und neu zusammengeflickt. Bild: Ralph Ribi

Nach dem Abschluss der Lehre war für den jungen Bischof klar: Er bleibt nicht Zeichner, er wird Veloprofi. Er arbeitete noch drei Jahre halbtags in seinem Betrieb weiter, den Rest der Zeit investierte er in den Velosport. 1994 bestritt er mit 16 Jahren sein erstes Rennen in Savognin. Er kam last minute in seiner Trainerhose an, völlig unerfahren und ohne Ausrüstung. «Ich wollte sogar mit meinem Rucksack fahren, da ich niemanden hatte, um ihn abzugeben», erzählt Bischof lachend. Nach einer Platzierung im Mittelfeld war für ihn klar: Rennen fahren ist sein Ding. 1996 startete er als Junior mit 22 Rennen und 22 Siegen durch.

Aufwärts mit der Karriere

Bald darauf wurde er als Junior ins Schweizer Nationalteam aufgenommen und kämpfte sich von der U23 bis in die Elite durch – dies noch alles neben der Lehre als Zeichner. Der Lehrmeister genehmigte ihm freie Tage für Trainingslager und Wettkämpfe. Neun Mal nahm Bischof auch an der Mountainbike-Weltmeisterschaft teil und fuhr einmal in die Top 20. 2009 bestritt er seine letzte Profisaison. Nebenbei begann er, sein eigenes Geschäft aufzubauen. An sein letztes lizenziertes Rennen erinnert sich Bischof gerne. Er habe das Rennen genossen. Es ging nicht ums Gewinnen, sagt er, er wollte diesen letzten Nervenkitzel seiner Karriere in Erinnerung behalten.

Als Designerin arbeitet Bischofs Frau bei ihm im Geschäft und kreiert alle Velodesigns für die Kundinnen und Kunden. Mit einem sehnsüchtigen Blick erzählt Bischof von ihren alljährlichen Reisen nach Südamerika: «Reisen ist unser gemeinsames Ding.»

Vom Profirennfahrer zum Geschäftsmann und Coach

«Der Schnitt war gut für mich», antwortet Bischof auf die Frage, ob der Umstieg vom Profirennfahrer zum Geschäftsmann schwierig war. Er hatte nun ein neues Ziel, sein eigenes Geschäft und sein Rennteam Bischibikes. Er fand sich damit ab, dass der intensive Profisport nun hinter ihm liegt und wollte seine 20 Jahre Erfahrung mit jungen Velobegeisterten teilen. «So kann ich dem grossartigen Sport etwas zurückgeben.»

Das Rennteam Bischibikes gründete Bischof im Jahr 2010 und war vorerst allein im Team und fuhr Einzelfahrten. Ein Jahr später hatte das Rennteam acht Fahrer. In den wöchentlichen Trainings, in denen Bischof noch immer leidenschaftlich mitfährt, beobachtet und coacht er die jungen Fahrer. Er will ihnen das Material zur Verfügung stellen, um an Wettkämpfen Fortschritte zu erzielen. Auch Jolanda Neff, die ganz in der Nähe von Bischofs Geschäft in Rorschach wohnt, nimmt gelegentlich an den Trainings teil. «Dies ist wunderbar für die Junioren, so können sie zu einer Olympiasiegerin aufschauen.»

Mit einem Blick auf die E-Bikes in seinem Geschäft sagt Bischof, dass er in ein paar Jahren mit einem elektrischen Bike an den körperlich intensiven Trainings teilnehmen wird. «Die jungen Fahrer in meinem Team sind voll im Saft, die wollen und können noch». Für den bald 45-Jährigen werde es immer schwieriger, mit den 18- bis 20-Jährigen mitzuhalten. Lachend fügt Bischof an: «Am Berg fahre ich ihnen mit dem E-Bike dann dafür wieder davon.»