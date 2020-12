Porträt Von der Fabrik auf die Bühne: Wie ein italienischer Einwanderer ohne eine einzige Musikstunde Sänger und Schlagzeuger wurde Der St.Galler Musiker Maurizio Simonini verkauft mehrere kostbare Instrumente, darunter ein Schlagzeug. Seine Frau, die eine stadtbekannte Klavierlehrerin war, ist verstorben. Melissa Müller 13.12.2020, 15.15 Uhr

Maurizio Simonini tourte in jungen Jahren als Schlagzeuger und Sänger durch die Grand Hotels der Schweiz. Bild: Michel Canonica (25. November 2020)

«Musikinstrumente zu verkaufen» steht auf einer Tafel vor einem Jugendstilhaus am Rosenberg. Musiker Maurizio Simonini empfängt Interessierte in seinem Musikzimmer an der Zwinglistrasse 43. Frische Rosen stehen in einer Vase. Ein Schlagzeug, eine Mandoline, ein Banjo, eine Geige und indische Trommeln warten auf neue Besitzer. Es seien indische Tablas, «das schwierigste Schlaginstrument der Welt».

Auch von Tausenden CDs will sich der elegante Herr trennen. Über 30 Jahre führte er am Unteren Graben ein Fachgeschäft für CDs. In erster Linie verkaufte Simonini Klassik und Jazz. Aber auch mit Weltmusik kennt er sich aus, von Flamenco, Klezmer, Soul, argentinischem Tango bis hin zu brasilianischem Samba. «Ich hatte nicht die Masse, sondern Klasse.»

200 Songs in vier Sprachen im Repertoire

Am Anfang sei es schwierig gewesen, Schweizer Kunden zu gewinnen. Für viele war es ungewohnt, dass ein Italiener nicht Pizzaiolo oder Bauarbeiter war. Mit der Zeit machte er sich aber einen Namen und wurde für viele Musikkenner zu einer wichtigen Adresse.

Besonders wertvoll sei das Schlagzeug, das er nun zum Verkauf anbietet und das er vor etwa 40 Jahren für ein kleines Vermögen aus Kalifornien einfliegen liess. Simonini war damals Schlagzeuger und Sänger. Mit seinem Quartett gastierte er in Luxushotels in Zermatt, Grindelwald und Pontresina.

Simoninis Schlagzeug, das er verkaufen will. In einem Hotel in Zermatt habe sogar ein japanischer Prinz auf dem Instrument gespielt. Bild: Michel Canonica (25. November 2020)

«Wir spielten die Crème de la Crème. Jazz, Klassiker. John Coltrane, Richard Rogers, George Gershwin.»

Bossanova mochte er besonders, gerade weil es so anspruchsvoll war, gleichzeitig zu singen und zu musizieren. «Ich hatte 200 Songs in vier Sprachen im Repertoire.»

Simonini trat in Nobelhotels wie dem «Dolder» in Zürich oder dem «Zermatterhof» auf. Bild: PD

In der Zwischensaison musste die Band allerdings in Nachtclubs spielen, bis morgens um vier Uhr, «das war nicht schön». Eine andere Atmosphäre sei das gewesen, durchtränkt von Alkohol und Prostitution. «Wir mussten ein Stimmungsprogramm spielen für einfachere Leute.»

Simonini, der im Friaul bei seiner Grossmutter aufwuchs, hatte die Passion für die Musik bereits als Kleinkind im Blut: «Schon als Vierjähriger trommelte ich auf allen Kübeln, Töpfen und Tischen herum. Es war in mir drin.» Mit 20 Jahren wanderte er aus. Er arbeitete zwei Jahre als Feinmechaniker bei Saurer in Arbon. Obwohl er einen guten Job hatte, war die Fabrik nicht seine Welt:

«Ich wollte nicht 40 Jahre dort bleiben, um dann mit einer goldenen Uhr in Rente geschickt zu werden.»

Der junge Simonini Anfang der 1970er-Jahre mit Musikerkollegen. Bild: PD

Mit der jungen Paola gesungen

Durch eine glückliche Fügung lernte er eine Band kennen. Der Chef hatte sich mit dem Schlagzeuger verkracht und suchte Ersatz. Das war Simoninis Chance: «Ich wollte weg von der Fabrik.» Ohne je Musikunterricht genossen zu haben und ohne Notenkenntnisse machte er Karriere als Musiker. Damals sang und musizierte er auch in der «Disco d'Oro»mit der jungen und damals noch unbekannten Paola del Medico, die sich dann aber für den Schlager entschied.

Maurizio Simonini bei einem Auftritt mit der jungen Paola. Ihre musikalischen Wege trennten sich dann aber bald. Bild: PD

Nach einigen Jahren als Musiker hatte er das ständige Unterwegssein und Leben aus dem Koffer satt. Er wurde in St.Gallen sesshaft, verkaufte Musikgeräte bei Ex Libris. Dabei lernte er seine grosse Liebe kennen, die Pianistin und Klavierlehrerin Rita Simonini-Widmer. Er nahm bei ihr Klavierstunden, und auch beim gemeinsamen Opernbesuch kamen sie sich näher.

«Die Musik war unser Kind.»

Er bewunderte ihr virtuoses Spiel. «Sie war wahnsinnig bescheiden und wollte nie, dass ich Aufnahmen machte.» So habe er das heimlich getan. «Du muesch nöd so Mimöseli mache, gopferteckel», ermutigte er sie, in den Vordergrund zu treten.

Sehnsucht nach dem Meer

Sie verbrachten 36 Jahre zusammen. «Sie war eine super Frau», sagt er. Am 8. März dieses Jahres starb sie mit 76 Jahren an Krebs. «Ich bin immer noch fix und fertig», sagt Simonini. Nun will sich der 79-Jährige von einigen Dingen trennen. Und nächstes Jahr vielleicht ans Meer fahren: «Ich vermisse das Meer wie verrückt.» Zum Glück habe er seine Katzen Pino und Anouschka. Eine sei ganz scheu, lasse sich nicht streicheln. Aber nachts komme sie zu ihm ins Bett, weil sie merkt, dass etwas fehlt. «Das ist der einzige Trost, den ich habe.»