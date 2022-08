Personalmangel: Servicekraft Judith Spindler will nicht Kündigen

Porträt Viele laufen der Gastronomie davon – sie denkt nicht ans Kündigen: Weshalb Servicekraft Judith Spindler ihrem Beruf treu bleibt Eine Gastronomiemitarbeiterin des Cafes Gschwend in St.Gallen spricht darüber, wie sie die Lockdowns erlebt hat und wieso ein Branchenwechsel für sie keine Option war, für so viele andere im Gastgewerbe hingegen schon. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 11.08.2022, 19.00 Uhr

Judith Spindler ist seit 18 Jahren Mitarbeiterin in der Gastronomie beim Cafe Gschwend an der Goliathgasse in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Wenn eine grosse Nachfrage auf zu wenig Angebot trifft, stellt das die Wirtschaft nicht selten vor Probleme. Dies zeigt sich aktuell nicht nur an den Flughäfen, wo die Passagiere lange warten müssen. Viele freie Arbeitsplätze im Gastgewerbe stossen in der Schweiz derzeit auf einen akuten Personalmangel, wie es in einer Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, kurz KOF, heisst. Dies könnte, langfristig gesehen, das Wirtschaftswachstum der Schweiz ausbremsen.

Der aktuellste Branchenspiegel des Gastro-Swiss-Verbandes lässt Ähnliches vermuten: Für das erste Quartal des Jahres 2022 versetzte der Bericht dem Schweizer Gastgewerbe, der Gastronomie sowie der Hotellerie einen kräftigen Dämpfer. Zwar herrsche bei einem branchenübergreifenden Wachstum von 78 Prozent eine sichtlich steigende Nachfrage im Gastgewerbe, die jedoch wenig Grund zur Freude bereite, da die Branche unter dem Personalmangel sichtlich leide, heisst es.

Geblieben, trotz Veränderungen

Einige sind ihrer Branche dennoch treu geblieben. Judith Spindler ist eine von ihnen. Die 40-jährige Gastronomiemitarbeiterin ist seit Beginn ihrer Berufsausbildung zur Hotelfachassistentin im Gastgewerbe tätig und seit nunmehr 18 Jahren Serviceangestellte im St.Galler Cafe Gschwend an der Goliathgasse. Ihre Ausbildung startete Spindler in der Hotellerie. Während dieser Zeit entdeckte sie ihre besondere Liebe für die Gastronomie.

Seitdem ist die 40-Jährige überzeugte Servicekraft. «Einen Bürojob, bei dem ich den ganzen Tag sitzen müsste, wäre nichts für mich», sagt Spindler. Die ständige Bewegung sei es auch, die Spindler im ersten Lockdown stark gefehlt habe. Von 100 auf null herunterzubremsen, sei der sportlichen Gastronomiemitarbeiterin besonders schwergefallen. Sie sagt:

Judith Spindler ist Gastronomiemitarbeiterin im Cafe Gschwend an der Goliathgasse in St.Gallen. Bild: PD

«Der erste Lockdown war hart, ich hatte das Gefühl, mir fällt die Decke auf den Kopf. Die plötzlichen Veränderungen waren, glaube ich, für alle schwer. Im zweiten Lockdown habe ich dann begriffen, dass es auch etwas anderes gibt, als immer nur zu arbeiten.»

Sie trieb in dieser Zeit viel Sport und unternahm Ausflüge innerhalb der Schweiz. «Der zweite Lockdown war für mich besser als der erste. Ich war vorbereitet und wusste, dass ich diese Pause nun aktiv nutzen muss», sagt Spindler.

Natürlich habe es auch Nachteile gegeben wie beispielsweise, dass sie nur 80 Prozent ihres üblichen Gehalts verdient habe. Auch der Kontakt zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe der 40-Jährigen gefehlt. Sie sagt: «Als es dann auf einmal hiess, dass wir wieder öffnen dürfen, war die Freude gross.»

Schätzen und geschätzt werden

Trotz der Einschränkungen, die Spindler in ihrem Beruf über die Phase der Lockdowns erfahren hat, habe sie nie mit dem Gedanken gespielt, die Branche zu wechseln. Das liege zum einen daran, dass Spindler keine neue Ausbildung anfangen wollte, aber vor allem an ihrem Arbeitgeber.

Für diesen nehme sie auch die längere Anfahrt von Zürich nach St.Gallen auf sich. Dort wohnt die 40-jährige gebürtige Mörschwilerin mit ihrem Mann inzwischen. Sie sagt:

«Es hat schon viel mit meinem Arbeitgeber und dem Team zu tun, dass ich mir gar nie erst überlegt habe, die Branche zu wechseln.»

Ihr Vater wohne noch in Mörschwil, sodass Spindler immer ein bis zwei Tage in der Woche bei ihm verbringe. Neben ihrer Familie sind es aber vor allem auch die vielen Stammkundinnen und Stammkunden im Cafe Gschwend, die Spindler nach St.Gallen ziehen. Eine weitere Sache, die sie am Gastgewerbe schätzt. Sie sagt:

«Wir haben sehr viele nette Stammgäste. Die Begegnungen mit ihnen machen die Arbeit in der Gastronomie so wertvoll für mich.»

In ihrem Beruf findet Spindler aber noch mehr als das: Den Kontakt zu unterschiedlichen Gästen, verschiedenen Kulturen und anderen Sprachen geniesst die 40-Jährige immer wieder aufs Neue. Ein weiterer Grund, weshalb sie den Beruf wieder aufs Neue wählen würde, ist der Abwechslungsreichtum. Und ebenfalls wichtig: «Man schätzt nicht nur die Gäste, man wird auch selbst unheimlich geschätzt.»

Was viele in der Gastronomie Tätige immer wieder bemängeln, sieht Spindler fast ausschliesslich positiv. Natürlich gebe es auch schwierige Gäste, aber sie selbst sehe meistens nur das Positive. Das habe ihr auch über die Phase der Lockdowns enorm geholfen, erzählt Spindler. Mit dem Motto «Es wird schon wieder alles gut werden» habe sie während der pandemiebedingten Schliessungen im Gastgewerbe fast durchgehend nach vorne blicken können.

Judith Spindler könnte sich keinen anderen Beruf für sich vorstellen. Bild: Michel Canonica

Branchen-Shutdowns zeigen Folgen

Gerade einmal 30 Prozent aller Gastrobetriebe konnten ihren Personalbestand seit Jahresbeginn wieder aufstocken. Jeder vierte Betrieb wirtschaftete noch im April mit zu wenig Personal, wie die jüngsten Zahlen des KOF-Berichts zeigen.

Der Grund für den historischen Personalmangel, der sich laut KOF auf dem Höchststand befindet, wird in der Coronapandemie gesehen. Vor allem das Gastgewerbe und die Aviatik haben unter den temporären Schliessungen gelitten. Nun zeigen sich die Spätfolgen.

Personenmangel auch im eigenen Betrieb erfahren

Auch wenn Spindler nicht die Branche wechseln wollte, so haben es doch viele andere im Zuge der Lockdowns getan. Die Servicekraft habe von vielen Kolleginnen und Kollegen, auch ausserhalb des eigenen Betriebs, vernommen, dass sie sich umorientieren wollen. Spindler erzählt:

«Auch wir hatten mit dem Personalmangel zu kämpfen. Besonders im Vorfeld des ersten Lockdowns haben einige gekündigt.»

Als die Öffnungen der Gastrobetriebe nach dem zweiten Lockdown einsetzten, sei der Personalmangel dann spürbar gewesen, sagt sie weiter. Aktuell leide das St.Galler Cafe Gschwend aber nicht am Personalmangel und schon gar nicht am Gästemangel. Besonders mittags sei die Gaststube immer voll, sagt Spindler. Was sich jedoch bemerkbar gemacht habe, ist, dass viele der älteren Gäste nicht mehr kommen.

Ob dies immer noch der Angst vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus oder womöglich sogar der Tatsache geschuldet sei, dass einige die Pandemie nicht überlebt haben könnten, wisse Spindler nicht. Auch dass mittlerweile fast ausschliesslich mit Karte und kaum noch mit Bargeld gezahlt werde, sei ihr aufgefallen.

Jeden Tag so nehmen, wie er kommt

Angst vor einem erneuten Lockdown habe sie nicht, erklärt Spindler. Was sich aber im Vergleich zu früher geändert habe, ist, dass man in der Gastronomie jetzt jeden Tag so nehmen müsse, wie er kommt, sagt sie. Aktuell laufe es aber gut und das sei schön.

Auf die Frage, was sie sich für die Zukunft des Gastgewerbes wünsche, überlegt Spindler lange und kommt dann zu dem Entschluss, dass sie gerade ziemlich zufrieden ist. Auch jungen Menschen würde sie nicht davon abraten wollen, in die Gastronomie zu gehen. Dafür gebe es zu viele positive Aspekte, die letztlich überwiegen würden, meint Spindler.

Momentan freut sich die 40-Jährige über den wiedererblühten Boom im Gastgewerbe. Gerade deswegen habe sie ihren Beruf nach den Lockdowns neu zu schätzen gelernt. «Es geht immer weiter», sagt sie. Und ausserdem: «Andere Branchen können auch unsicher sein», sagt Spindler.

