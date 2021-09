Der Thaler Wakeboarder ist der Profikarriere einen Schritt näher

Porträt Der Thaler Wakeboarder und Schweizer Junioren-Meister Jeromé Foré trainiert am Ortasee in Italien: «Es herrschen bis in den Herbst hinein gute Verhältnisse» Der 18-jährige Jeromé Foré will Profisportler werden. Dafür fährt er jede Woche nach Italien. Daneben macht er eine KV-Lehre. Der Wakeboarder wird bei zukünftigen Contests nicht mehr bei den Junioren, sondern bei den Männern an den Start gehen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Jeromé Foré trainiert dreimal täglich. Bild: Tobias Garcia

Der Wakeboarder Jeromé Foré aus Thal ist frischgebackener Junioren-Schweizer-Meister. Er war Anfang September am Genfersee als Favorit angereist und distanzierte seine Konkurrenten erwartungsgemäss. Damit hat er ein grosses Ziel erreicht. Sein grösstes Ziel in dieser Saison ist aber, einen Double Flip zu stehen. Damit wäre er der erste Schweizer, der diesen Sprung schafft. Er ist zuversichtlich, dass es klappen wird. «99 Prozent sind Kopfsache, denn es braucht Mut», sagt der Wakeboarder. Vom Adrenalin, das bei einem solchen Sprung ausgeschüttet werde, gar nicht zu sprechen.

Damit der Double Flip in sein Palmarès eingetragen werden kann, trainiert der 18-Jährige sicher drei Mal am Tag: morgens, mittags und abends. Das Training ist nicht in der Schweiz, sondern auf dem Ortasee im Piemont in Norditalien. Der Ortasee wird in Reiseführern als romantischster See Italiens angepriesen. «Er ist tatsächlich ein Geheimtipp», sagt Foré lachend. Deshalb hätte seine Familie das spezielle Nautic-Sportboot schon einige Jahre an diesem See.

Für den Wassersport seien die Bedingungen ideal.

«Es herrschen bis in den Herbst hinein gute Verhältnisse.»

Die Wassertemperatur liege jetzt noch bei über 20 Grad, die Lufttemperatur reiche bis 35 Grad. Warum trainiert der Thaler nicht auf dem Bodensee, der ja praktisch vor seiner Haustüre liegt? Der Bodensee sei fürs Wakeboarden nicht ideal, weil es durch die Kursschiffe viele Wellen gebe, antwortet Foré.

Jeden Donnerstagabend fährt der Wakeboarder von Thal in etwa vier Stunden nach Italien – meist mit seinem Vater oder mit Kollegen. «Wir haben zusammen Spass auf dem See», sagt der junge Erwachsene. Und auch Spass an Land. Er wohnt in einem Wohnwagen. «Wasser und Temperaturen über 30 Grad sind mein Ding», sagt der Sportler lachend. Er hat vor drei Wochen den Führerschein gemacht und die Motorbootprüfung bestanden.

Er zählt sich zu den besten 15 in Europa

Am Sonntagabend ist Foré jeweils zurück aus Italien. Denn am Montag fängt der Alltag auch für ihn an: Der Wakeboarder macht die vierjährige Ausbildung zum Kaufmann an der United School of Sports in St.Gallen. «Er ist der erste Wakeboarder, der aufgenommen wurde», erzählt seine Mutter Sandra Foré. Die theoretische Prüfung der zweijährigen kaufmännischen Ausbildung hat Foré bereits absolviert; das zweijährige Praktikum macht er in der MS Direkt AG in St.Gallen. Das Unternehmen lasse ihm viele Freiheiten, um zu trainieren. Das schätze er sehr. Er habe dieses Jahr schon in Brasilien und Ägypten einige Wochen wakeboarden können.

Klar für Jeomé Foré ist, dass er nach der KV-Ausbildung in den Profisport einsteigen will; er will vom Sport leben können. «In der Schweiz ist es schwierig, von diesem Sport zu leben, weil die Preissummen an Wettbewerben klein sind», sagt Foré. Im Ausland lägen die Siegerprämien bei zwischen 30'000 und 40'000 Franken.

«Als Profi-Wakeboarder kann man im Ausland gut leben.»

Wie schätzt er sich im Vergleich mit anderen Athleten ein? «Ich bin unter den 10 bis 15 Besten in Europa», antwortet der junge Wakeboarder. Den Beweis dafür kann er im Moment nicht antreten; die Europameisterschaft in Paris wurde kurzfristig abgesagt. Wo er an einer Weltmeisterschaft in der Männerkategorie stehen würde – als 18-Jähriger kann er nicht mehr bei den Junioren antreten –, kann er noch nicht einschätzen.

Durch die coronabedingten Absagen von Grossevents mit internationaler Beteiligung sei eine Standortbestimmung nicht einfach. Zur grossen Freude von Foré findet hingegen der Herren-Contest im Strandbad Hard, Österreich, am 25. September statt. «Es ist ein attraktiver Event mit vielen Zuschauern», sagt der Wakeboarder. Er wird dort sicher seinen Lieblingssprung, den Moby Dick, zeigen: einen Rückwärtssalto mit einer 360-Grad-Drehung.

Foré: «Ich bin unter den 10 bis 15 Besten in Europa.» Bild: Tobias Garcia

Vater und Sohn haben sich gegenseitig gepusht

Jeromé Forés Leidenschaft fürs Wakeboarden wurde vor zehn Jahren in Thailand geweckt. Forés Vater Robert Veronik ist ebenfalls ein begeisterter Wakeboarder, nimmt auch an Wettkämpfen teil. «Wir haben uns immer gegenseitig gepusht. Das hat Spass gemacht», erzählt der Athlet. Schnell war allen klar, dass der junge Wakeboarder Talent hat und den Willen, Wakeboarden zu seinem Beruf zu machen.

Der Profisport ist immer noch sein anvisiertes Ziel. Foré hofft, dass nächstes Jahr Europa- und Weltmeisterschaften durchgeführt werden und dass er zudem an möglichst vielen internationalen Wettkämpfen teilnehmen kann.