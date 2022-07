Sylvia Egli-Broger: Präsidentin der Sana Fürstenland in Gossau

Porträt Sie hat in Gossau Grosses vor: Die neue Präsidentin der Sana Fürstenland über Tapas, Babyboomer und das Gute am Älterwerden Sie ist nicht zu beneiden: Sylvia Egli-Broger, die neue Präsidentin der Sana Fürstenland AG. Der Neubau des geplanten Alterszentrums ist seit Jahren blockiert. Doch die ehemalige Primarlehrerin und Bankerin will den verhinderten Neubau schon in fünf Jahren eröffnen. Im Gespräch verrät die Kaderfrau, was sie von ihren männlichen Kollegen gelernt hat. Melissa Müller Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Sylvia Egli-Broger ist die neue Präsidentin des Verwaltungsrats der Sana Fürstenland AG. Ihr Motto: «Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.» Bild: Michel Canonica

Im Eingangskorridor des Gossauer Alterszentrums Schwalbe erklingt ein schallendes Lachen: Sylia Egli-Broger, die neue Präsidentin des Verwaltungsrats der Sana Fuerstenland AG, posiert in einem sonnenblumengelben Plisseekleid für den Fotografen. Ein Bewohner weicht mit seinem Rollator aus, will nicht im Weg stehen. «Ach, kommen Sie nur! Das ist Ihr Zuhause, ich bin hier nur zu Besuch», sagt die Kaderfrau. Sie hält einen Schwatz mit den betagten Leuten, plaudert mit den Pflegerinnen. In ihrem Lebenslauf steht: «Ich bin eine dynamische, empathische Persönlichkeit mit einer Passion für Organisationsentwicklung.»

Einsprachen, Rücktritte, finanzielle Probleme:

Warum tut sie sich das freiwillig an?

Am 7. März wurde die 61-Jährige zur Präsidentin gewählt, ein 25-Prozent-Pensum. Und eine Herkulesaufgabe: Der Bau eines neuen Pflegeheims ist seit zehn Jahren infolge Einsprachen blockiert. Finanzielle Probleme kamen hinzu. Vor zwei Jahren traten vier Verwaltungsräte samt Präsidentin Kathrin Hilber aus dem Gremium zurück. Hilbers Nachfolger Urs Blaser gab infolge gesundheitlicher Probleme den Rücktritt. Einsprecher Alex K. Fürer hat kürzlich mitgeteilt, dass er und die KFK Immobilien AG an ihrem Widerstand gegen den geplanten Neubau festhalten.

Es bleibt also zäh. Warum tut sie sich das an? «Ich fange ja nicht bei null an», sagt die einstige Primarlehrerein, Informatikerin und Wirtschaftsmediatorin, die 30 Jahre im Management der Credit Suisse tätig war, wo sie Organisationsprojekte leitete. «Bei der Sana Fürstenland sind schon seit zehn Jahren viele kompetente Leute dahinter, die eine grosse Vorarbeit geleistet und auch viel Frust eingesteckt haben.» Das solle auch gewürdigt werden, mit einer Feier im November 2023 zum Zehn-Jahre-Jubiläum der Sana Fürstenland.

Ein Projekt für die nächsten 50 Jahre

Egli-Broger, die ihre Geschäftsbeziehungen vorwiegend in Zürich hat, ist in Gossau ein unbeschriebenes Blatt – was sie als Vorteil sieht: «Ich schaue nach vorn und will dieses Schiff auf Kurs bringen.» Mit dem jetzigen Verwaltungsrat, so glaubt sie, wird in fünf Jahren ein modernes Alterszentrum gebaut. Spätestens 2028 sollen die Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Sie sieht sich als Innovatorin, Motivatorin und Ideengeberin, will die Zukunft mitentwickeln. «Wir planen dieses Alterszentrum für die nächsten 50 Jahre.»

Sie bringe einen gut gefüllten Rucksack mit. «Es liegt mir, ohne Vorurteile auf Menschen zuzugehen: Auf die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Familien, die Aktionäre und Geldgeber.» Sylvia Egli-Boger ist selbstbewusst. Sie benennt ihre Stärken. «Das habe ich von meinen männlichen Kollegen gelernt», erklärt die Geschäftsfrau, die eine Vorliebe für Mathematik hat. Wenn sie etwas von einer Sache verstehe, sage sie das auch. Viele Frauen würden darunter leiden, es allen recht machen zu wollen.

«Das Gute am Älterwerden ist, dass ich nicht mehr allen gefallen will.»

Trotzdem wirkt sie nicht eingebildet. Sie schwärmt von ihren «kompetenten, motivieren» Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und ist beeindruckt von deren Spezialwissen, etwa im juristischen, finanziellen und baulichen Bereich. Ihre Zusammenarbeit mit Sana-Geschäftsleiterin Karin Schiess Vontobel sei ausgezeichnet: «Sie ist für mich ein Vorbild in Leadership.» Seit 112 Tagen im Amt, sagt Sylvia Egli-Broger: «Ich habe es noch keinen Tag bereut.»

Sie liest viel über Wohnformen im Alter, befasst sich mit den Bedürfnissen der Babyboomer in den letzten Lebensjahren und fragt sich, «wie ich selbst im hohen Alter leben will». Der Trend gehe in Richtung Autonomie. Selbst wer am Ende seiner Tage sturzgefährdet ist, Medikamente vergisst und sich nicht mehr ausgewogen ernähren kann, wolle selbstbestimmt leben – etwa in betreutem Wohnen mit Pflegeleistungen und Notfallknopf, wo einem das Waschen und Kochen abgenommen wird.

Tapas, Yoga und positive Psychologie

Egli-Broger lobt das «köstliche» Essen im Alterszentrum «Schwalbe». Das Kulinarische spiele im Alter eine wichtige Rolle, meint die Feinschmeckerin. Sie kocht in einem Gourmetclub und verwöhnt Gäste gern mit einem Tapas-Buffet. Sie koche nie nach Rezept, sondern lasse sich von den frischen Zutaten inspirieren, die sie auf dem Markt findet. Sie bildete sich zur Yoga- und Pilatestrainerin weiter und turnt seit 30 Jahren im Damenturnverein Wil vor. Mit ihrem Mann wohnt sie im 600-Seelen-Dorf Algetshausen, das zur Gemeinde Uzwil gehört. Als ihre beiden Kinder klein waren, fehlte im Dorf eine Spielgruppe – also gründete sie zusammen mit Freundinnen kurzerhand selber eine.

Man messe Einsprecher Alex K. Fürer eine grosse Bedeutung zu und rede viel über ihn, statt auf das Gute zu fokussieren, findet die Präsidentin, die sich mit positiver Psychologie befasst. Das Ziel des Verwaltungsrats: Nach der Auflage des Sondernutzungsplans möglichst schnell mit der Baubewilligung starten und die Finanzierung regeln. Sylvia Egli-Broger ist überzeugt: «Wir schaffen das zusammen mit der Stadt Gossau und den Aktionären.»

