Porträt Sie reagiert allergisch auf Ungerechtigkeiten: Mit Alexandra Akeret wird eine Feministin zur höchsten St.Gallerin gewählt Im Jahr, in dem sich das Schweizer Frauenstimmrecht zum fünfzigsten Mal jährt, steht die 47-jährige Alexandra Akeret an der Spitze des St.Galler Stadtparlaments. Auf die Präsidentinnenfeier muss die Sozialdemokratin und Feministin wegen der Coronapandemie verzichten – zumindest vorerst. Christina Weder 12.01.2021, 05.00 Uhr

Die Sozialdemokratin Alexandra Akeret vor dem Waaghaus, wo das Stadtparlament unter normalen Umständen tagt. Aufgrund der Coronapandemie finden die nächsten Sitzungen in der Olma-Halle statt.

Ein Farbtupfer muss sein – erst recht an einem Tag, an dem sich die Sonne nur mit Mühe gegen das Grau durchsetzt. Trotz der Minustemperaturen öffnet Alexandra Akeret für den Fototermin den Mantel. Ein grüner Strickpullover kommt zum Vorschein. Dazu trägt sie Kreolen, an denen rote Quasten hängen. Grün und Rot sind die Farben, die auch politisch zur Sozialdemokratin passen, die seit acht Jahren im Stadtparlament sitzt. Am Dienstag wählt das Parlament sie zur höchsten Stadtsanktgallerin.

«Die Nervosität steigt langsam», sagt die 47-Jährige, die seit anderthalb Jahren als Gewerkschaftssekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) arbeitet. Als ausgebildete Primarlehrerin ist sie es gewohnt, vor Leuten zu stehen. Dennoch sei sie gespannt, wie es sich anfühlt, das Parlament zu präsidieren. Ihr Vorgänger Beat Rütsche von der CVP hatte einen «Redezeitmesser» eingeführt, um ausufernde Voten zu begrenzen. Einen solchen wird es bei Alexandra Akeret nicht geben. Zu lange Wortmeldungen seien zwar nervig, sagt sie.

«Ich würde mir aber vor allem wünschen, dass sich die Ratsmitglieder besser zuhören und aufeinander eingehen.»

Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn

Akeret nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn ihr etwas nicht passt. Das ist der Fall, wenn sie etwas ungerecht findet. «Darauf reagiere ich allergisch», sagt sie, «ich halte es fast nicht aus.» Im Amt als höchste St.Gallerin will sie vor allem auf jene Personen aufmerksam machen, denen es aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht möglich ist, selbst politisch aktiv zu werden. Sie denkt insbesondere an alleinerziehende Mütter und Väter von kleinen Kindern. Und spricht dabei aus eigener Erfahrung.

Als sie vor acht Jahren ins Stadtparlament gewählt wurde, waren ihre beiden Töchter neun und zwölf Jahre alt. Ohne die Unterstützung ihres Umfelds wäre das politische Engagement nicht möglich gewesen, ist sie überzeugt. In die Politik rutschte sie zufällig hinein. In ihrem Lieblingslokal, dem «La Buena Onda», traf sie Peter Olibet, den Präsidenten der städtischen SP. Dieser fragte sie an, ob sie sich auf eine Liste setzen lassen wolle. Akeret überlegte, sagte zu und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Stadtparlament.

Als «Gender-Sprachpolizistin» betitelt

Auf ihrer Handyhülle prangt das Signet des Frauenstreiks, das Venussymbol mit geballter Faust auf violettem Grund. Frauen- und Gleichstellungsthemen liegen Alexandra Akeret am Herzen.

«Ich kann mich richtig darin verbeissen und kämpferisch sein.»

Akeret erinnert sich an eine Episode im Stadtparlament. Als es vor anderthalb Jahren um eine Vereinbarung für die neue Zivilschutzregion ging, bemängelte sie, dass darin die weiblichen Bezeichnungen fehlten. «Die Zeit, in der sich Frauen mitgemeint fühlen mussten, ist endgültig vorbei», sagte sie und handelte sich mit diesem Votum bei Ratsmitgliedern den Ruf als «Gender-Sprachpolizistin» ein. Ihr Antrag, die Vereinbarung genderkonform zu überarbeiten, scheiterte äusserst knapp.

Heute stellt Akeret fest, dass die allermeisten Voten im Stadtparlament gendergerecht formuliert werden. Dass sie das Stadtparlament im Jahr präsidieren kann, in dem sich das Schweizer Frauenstimmrecht zum fünfzigsten Mal jährt, freut sie. «Ein schöner Zufall.»

Beizerin, Bühnenbildnerin, Lehrerin und Gewerkschaftssekretärin

Alexandra Akeret hat beruflich schon einiges ausprobiert: Sie arbeitete an der Sprachheilschule, leitete das ehemalige Restaurant Christinas und gestaltete Bühnenbilder fürs Figurentheater, bevor sie Gewerkschaftssekretärin des VPOD wurde. Als solche vertritt sie die Interessen von Buschauffeuren, Lehrpersonen, sozialen Berufen und des von der Coronakrise besonders betroffenen Gesundheitspersonals. Von verschiedenen Seiten bekomme sie mit, wie es auf den Intensivstationen und in den Spitälern zu- und hergehe, sagt Akeret. Sie erzählt von 12-Stunden-Schichten und erschöpftem Personal, das nicht mehr fähig ist, für sich selbst zu kochen. «Da muss etwas passieren.»

In ihrer Freizeit präsidiert sie den Quartierverein Südost und engagiert sich im Frauenstreikkollektiv und im Komitee zum 8. März, dem internationalen Tag der Frau. Auch wenn sie sich als Feministin bezeichnet, hat sie eine Vorliebe für Seemannssymbole. Sie trägt einen Ohrstecker in der Form eines Ankers, und auf ihrem Arm ist ein Segelschiff tätowiert. In den Ferien zieht es Alexandra Akeret in Hafenstädte. Am Meer geniesst sie es, im Liegestuhl einen Roman nach dem anderen zu lesen.

Nun freut sie sich auf die Begegnungen, die sie in ihrem Jahr als höchste St.Gallerin machen wird. Sie hofft, dass soziale Kontakte und Veranstaltungen bald wieder möglich sein werden. Alexandra Akeret mag es gesellig und sitzt gern bei einem Glas Wein in einer Beiz. Darauf muss sie wegen Corona noch eine Weile verzichten – wie auch auf die traditionelle Präsidentinnenfeier. Diese wurde auf August verschoben. Um der Amtsübergabe dennoch einen feierlichen Anstrich zu verleihen, findet ein Sitz-Apéro statt. «So können wir wenigstens aus Distanz anstossen.»



Hinweis: Das St.Galler Stadtparlament tagt am Dienstag ab 16 Uhr in der Halle 2.1 der Olma Messen St.Gallen. Die Bestellung des Präsidiums für das Amtsjahr 2021 ist als erstes Geschäft traktandiert.