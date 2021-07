Massage-Weltmeisterschaft: St.Gallerin gewinnt Gold und Bronze.

Porträt Sie flambiert Kräuter auf dem Bauch: Wie Somsri Loser aus St.Gallen an der Massage-Weltmeisterschaft Gold holte Somsri Loser kann einen ungewöhnlichen Erfolg feiern. Die Stadtsanktgallerin mit thailändischen Wurzeln hat an der Massage-Weltmeisterschaft in Dänemark Gold und Bronze gewonnen. Für ihre WM-Teilnahme hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht und Feuerspucken gelernt. Christina Weder 02.07.2021, 05.00 Uhr

«Die Kunden spüren nur die Wärme – nicht die Hitze»: Somsri Loser wendet in ihrem Massagesalon die thailändische Behandlungsmethode mit brennenden Kräutern an, die sie auch an der Massage-Weltmeisterschaft demonstrierte. Bild: Arthur Gamsa

Somsri Loser massiert, als hätte sie nie etwas anderes getan. Dabei hat sich die 35-Jährige erst vor einem Jahr zur Massage-Therapeutin ausbilden lassen. Seither räumt sie Preise und Auszeichnungen ab. Davon zeugen die Pokale und Medaillen in der Vitrine im Aravi Spa, ihrem Massagelokal in Bruggen, das sie mitten im Lockdown eröffnet hat.

Nun kann sie einen weiteren Erfolg feiern. An der Massage-Weltmeisterschaft in Dänemark hat sie in der Kategorie Wellness Gold und in der Gesamtwertung Bronze gewonnen.

Wer ihren Laden betritt, zieht als Erstes die Schuhe aus und schlüpft in Stoffpantoffeln. Der Eingangsbereich ist mit Birkenstämmen und Topfpflanzen dekoriert. Ein Ventilator surrt und aus dem Lautsprecher dringt ein Plätschern. Sie könne ihren Erfolg noch kaum fassen, sagt Somsri Loser, als sie die Medaillen aus der Vitrine holt. Ein silberner Schmuck in Form eines Schirmchens steckt in ihrem Haar. Wenn sie spricht, bilden sich Grübchen auf den Wangen. Doch Somsri Loser stellt bald klar:

«Ich bin nicht so zart, wie ich aussehe.»

An der Weltmeisterschaft trat sie als Kriegerin an und setzte sich gegen 150 Masseurinnen und Masseure aus der ganzen Welt durch. Der Wettkampf fand aufgrund der Covid-Reisebeschränkungen als Hybridveranstaltung in Kopenhagen und online statt. Somsri Loser, die über Zoom zugeschaltet war, massierte eine Stunde lang ein Modell in ihrem Geschäft in Bruggen und wendete dabei eine Kombination aus Feuer, Öl, thailändischen Kräutern und einem Massagestab aus Stein, dem sogenannten Aravi Stone, an. Mit ihrem Beitrag «The Power Of Thai Herbs» überzeugte sie die Jury.

Gold und Bronze: Somsri Loser mit den beiden Medaillen, die sie an der diesjährigen Massage-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Bild: Arthur Gamsa

Nachts feilt sie an ihrem Auftritt

Es sei harte Arbeit gewesen, erzählt sie. Ein Jahr hat sie sich auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Seit Januar habe sie nur noch fünf Stunden pro Nacht geschlafen. Die Nachbarn hätten sich bereits erkundigt, ob sie jeweils vergesse, das Licht zu löschen. Doch nachts könne sie besonders gut nachdenken. Zu später Stunde entwickelte sie die Idee, feilte an den Details, entwarf das Kostüm und liess sich dabei von historischen Kleidern thailändischer Kriegerinnen inspirieren. Und sie lernte Feuerspucken.

«Natürlich kommt es in erster Linie darauf an, die richtigen Punkte zu drücken», sagt sie. Doch anders als bei ihrer Arbeit als Massage-Therapeutin spielen beim Wettkampf auch Showeffekte eine Rolle. Ihr Auftritt sollte archaisch wirken. Sie wollte die Kraft der Thai-Massage zum Ausdruck bringen, die seit 2019 zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Ein Youtube-Film vermittelt einen Eindruck von ihrer WM-Teilnahme:

Kerzen brennen, das Licht ist gedämpft, die Musik dramatisch. Somsri Loser kniet in einem gruftähnlichen Raum auf dem Boden. Konzentriert schwingt sie zwei brennende Fackeln in den Händen und spuckt Feuer, bevor sie sich der Massageliege nähert und sich ihrem Modell zuwendet. Sie gleitet mit den Händen über dessen Rücken, knetet mit den Fingern, übt Druck mit Unterarmen und Ellbogen aus.

Schliesslich spannt sie den Oberkörper des Modells mit Hilfe von Massagestäben auf. Es ist ein Kraftakt. Doch ihre Bewegungen bleiben fliessend. Sie ist wie eine Tänzerin, die einer Choreografie folgt. Und dabei Elemente aus Kung-Fu, traditionellem thailändischen Tanz und Thai-Boxen einflechtet.

Höhepunkt der Show: Flammen lodern auf dem Bauch

Den Höhepunkt erreicht die Massage, als Somsri Loser ein feuchtes Tuch auf dem Bauch des Modells drapiert, getrocknete Kräuter darauf verteilt und diese mit einer Fackel anzündet. Flammen lodern auf dem Bauch des Modells. Doch dieses bleibt entspannt liegen und zuckt nicht einmal mit der Wimper, während die Zuschauer ihren Augen kaum trauen.

«Nein, gefährlich ist das nicht», sagt Somsri Loser auf Nachfrage. Brennende Kräuter seien eine Behandlungsmethode aus der traditionellen thailändischen Medizin, die sie auch in ihrem Geschäft anwendet. «Die Kunden spüren nur die Wärme – nicht die Hitze.» Dank der Wärme könnten die Wirkstoffe der Kräuter besonders gut von der Haut aufgenommen werden.

Für ihre Teilnahme an der Massage-Weltmeisterschaft hat Somsri Loser Feuerspucken gelernt, was sie aber... Bilder: Arthur Gamsa ...nur für Showeffekte nutzt und in ihrem normalen Arbeitsalltag nicht einsetzt. Sie hat... ...vor einem halben Jahrim Quartier Bruggen in St.Gallen ihren eigenen Massagesalon eröffnet.

Hier bietet sie auch die traditionelle thailändische Behandlungsmethode mit brennenden Kräutern an, die sie...

...auch an der Weltmeisterschaft demonstriert hat. Sie sagt dazu: «Die Kunden spüren nur die Wärme – nicht die Hitze.» Somsri Loser trägt die Kleidung, die sie für ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft entworfen hat. In ihrem Massagelokal arbeitet sie auch... ...mit thailändischen Kräutern, Zitronengras und Ingwer.





Darum wollte Somsri Loser massieren lernen



Somsri Loser, die hobbymässig auch als Model tätig ist und sich für die Schauspielerei interessiert, ist in Bangkok geboren und hat dort ihre ersten Lebensjahre verbracht. Mit elf kam sie mit ihren beiden älteren Geschwistern zur Mutter in die Schweiz. Sie machte eine Lehre als Verkäuferin, träumte aber schon mit 16 Jahren davon, sich einmal selbstständig zu machen. Mit 20 heiratete sie und gründete eine Familie, mit der sie im Quartier Bruggen wohnt. Ihre Kinder sind heute zwölf und 14 Jahre alt.

Mit der Kunst des Massierens kam die heute 35-Jährige vor zehn Jahren erstmals in Berührung. Sie erinnert sich, wie sie in einer Hütte auf der thailändischen Insel Koh Phangan die Ferien verbrachte und von einer Frau beeindruckt war, die traditionelle Thai-Massagen anbot und Besuch aus aller Welt empfing. Bei ihr erhielt sie ihre ersten Lektionen. Somsri Loser sagt:

«Ich wollte damals für meine Mutter massieren lernen, die immer wieder unter gesundheitlichen Problemen litt.»

Die Mutter war es denn auch, die das Talent ihrer Tochter bald erkannte und sie ermunterte, ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

Der Reiz, wenn es schwierig wird

Vor einem Jahr entschied sich Somsri Loser, die Thai-Massage von Grund auf zu lernen. Noch bevor sie die erste Stunde bei ihrem Lehrer besuchte, meldete sie sich für einen Talentwettbewerb an und gewann zwei Monate später ihre erste Medaille.

«Es spornt mich an, wenn die Leute sagen: Das schaffst du nie.»

Dieser Satz wecke die Kämpferin in ihr. Mit ihrer Teilnahme an Wettkämpfen wolle sie zeigen, dass es sich bei der Thai-Massage um eine Kunst handle. Eine Kunst, in die sie viel Energie und Herzblut steckt.