Porträt Pro Infirmis hat einen neuen Geschäftsführer: «Ich hoffe auf einen Bundesrat mit Behinderung» Er weiss, wovon er spricht: Der 48-jährige Roland Dürr führt seit Anfang Jahr Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell und sitzt selber im Rollstuhl. Diana Hagmann-Bula 13.04.2021, 05.00 Uhr

Roland Dürr interessiert sich für Soziales und Wirtschaft: «Die Stelle als Geschäftsführer von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell vereint beides. Ein Lottosechser», sagt er. Bild: Ralph Ribi

Flink fährt er durch den Gang, stösst sich mit der Hand leicht von der Wand ab, um geschmeidig um die Ecke zu gelangen. Roland Dürr hat seinen Rollstuhl im Griff. Seit 34 Jahren ist er auf ihn angewiesen.

Als 15-Jähriger springt er im Säntispark vom Beckenrand ins Wasser, taucht zu tief ab und querschnittgelähmt wieder auf. Andere Menschen wirft das aus der Bahn. Dürr wirkt überraschend gefasst, wenn er von dem Moment erzählt, der sein Leben verändert hat. Er sagt:

«Ich bin ein Pragmatiker.»

An der Bar übergeht man ihn

Seit rund 100 Tagen ist der 48-Jährige nun Geschäftsleiter von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell, der Non-Profit-Organisation, die Menschen mit Behinderung und deren Angehörige unterstützt. Viel gelernt habe er in den letzten drei Monaten. «Nun beginne ich zu gestalten. Das mache ich gerne.» Gleichberechtigung, Teilhabe, ein selbstbestimmtes Leben: Das will Dürr Menschen mit Behinderung ermöglichen. 2014 hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet, die eben das verlangt. «Es gibt noch viel zu tun», sagt Dürr. Und denkt dabei an Szenen wie diese: Er begibt sich mit einem Kollegen an die Theke, um etwas zu bestellen. «Das Personal wendet sich dann meistens an meinen nichtbehinderten Freund.» Dürr denkt aber auch an Wohngruppen, in denen Menschen mit Behinderung leben.

«Die Bewohner haben Lust, auswärts Schnipo zu essen, die festen Strukturen im Wohngruppenalltag lassen das aber nicht zu.»

Auch deshalb ist ihm wichtig, dass das von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell initiierte Projekt Probewohnung vorankommt. Es richtet sich an Klienten, die selbstbestimmt und ohne institutionellen Rahmen wohnen wollen. Sie werden ambulant begleitet. Klappt es nicht mit diesem Leben, soll die Person mit Behinderung zurück in die Institution können. «Die Betroffenen müssen im Zentrum stehen. Nur das ist echte Wahlfreiheit», fordert er.

Als Pro-Infirmis-Geschäftsstellenleiter will er sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung «einfach dazugehören», man ihnen Zugang zu Dienstleistungen, Bildung und Politik gewährt. «Ich hoffe auf einen Bundesrat mit Behinderung.» Dieser würde das Verständnis für Menschen mit Behinderung verbessern, wichtiges Vorbild sein und andere Betroffene motivieren, sich mehr zuzutrauen, ist Dürr überzeugt.

Kampagnenbild, das bei Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell im Gang hängt: Sie zeigt Menschen mit Behinderung als Kind und als Erwachsene. Bild: Ralph Ribi

Fünf Jahre für dreijährige Lehre: Warum nur?

Dürr dramatisiert nicht. Er weiss, dass sich schon vieles zu Gunsten von Personen mit Behinderung verändert hat. Als Beispiel nennt er das Projekt Kita plus, welches das Amt für Soziales und Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell für den Kanton gestartet haben. Es hat zum Ziel, Kindern mit Behinderungen einen Platz in einer Tagesstätte zu verschaffen und sie früh zu integrieren. Als Dürr verunfallte, war das noch anders. Er sagt:

«Ich war fortan nicht nur behindert, sondern wurde auch behindert.»

Nach der Reha kehrt er nach Hause zurück. Die Eltern haben den Bauernhof in Steinebrunn umgebaut, damit ihr Sohn sich selbstständig fortbewegen kann. Er geht wieder in die normale Schule. Vor dem Unfall trainierte er jeden Tag Handball, zuerst in Amriswil, dann in der Jugendmannschaft des TSV St.Otmar. Der Sprung ins Becken durchkreuzt seinen Plan, Profisportler zu werden. «Anfangs ärgerte mich das schon», sagt er rückblickend. Dann fokussierte er sich auf das Positive: Da sei zwar die Lähmung gewesen, aber in allen anderen Bereichen habe er sich weiterentwickeln können. «Auch körperlich wurde ich immer fitter.»

Zu Beginn sei er bis zum Hals in der Bewegung eingeschränkt gewesen, heute noch ab der Brust, die Finger kann er nach wie vor nicht bewegen. Statt Handball spielt der Jugendliche nun Rollstuhlrugby. Statt Sportler zu werden, absolviert er eine kaufmännische Lehre. Man empfiehlt ihm, in einer Institution für Menschen mit Behinderung zu wohnen und sich dort ausbilden zu lassen. Als er erfährt, dass die sonst dreijährige Lehre dort fünf Jahre dauert, erschrickt er.

«Als wären alle Behinderten auch geistig eingeschränkt.»

Dürr weicht auf eine Privatschule aus und schliesst zeitgleich wie nichtbehinderte Jugendliche ab.

Lieber Hilfe annehmen und mehr Zeit fürs Leben haben

Seine erste Stelle als kaufmännischer Mitarbeiter tritt er bei Pro Infirmis an. Eine gute Stelle, aber keine bis 65, denkt er sich. Und studiert soziale Arbeit, im gleichen Jahrgang wie die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa. Er bildet sich in Sozialversicherungsrecht weiter und arbeitet als Sozialarbeiter für Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen, später auf Mandatsbasis für Firmen. Nebenbei handelt Dürr zusammen mit seinem Bruder Rennreifen, mit denen Private sich mit ihren Töffs auf Rennstrecken in Italien und Spanien vergnügen. Dann bewirbt er sich als Geschäftsleiter von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. «Ein Sechser im Lotto, weil die Stelle meine beiden Interessen, das Soziale und das Wirtschaftliche, zusammenbringt.»

Dürr sitzt in Jeans, Jackett und Hemd in seinem Büro im vierten Stock an der Poststrasse. Er fährt jeweils mit dem Auto von Amriswil in die Stadt, davor unterstützt ihn seine Lebenspartnerin bei der Körperpflege. Dürr ist geschieden und hat zwei 16-jährige Kinder. Zwillinge. «Als Tetraplegiker muss man sich entscheiden: Lässt man sich helfen und hat mehr Zeit fürs Leben? Oder bewältigt man alles selber, hat dafür aber weniger Zeit fürs Leben?» Er sei gerne in Gesellschaft.

«Möglichst kunterbunt.»

Und er reist gerne. Abu Dhabi, Miami, Thailand, Mexiko, alles schon gesehen. Wer im Rollstuhl andere Länder erkunde, müsse vorausplanen und eine zuverlässige, belastbare Begleitung haben. «Nichts mit spontaner Route», sagt Dürr. Im Ausland sucht er, was er hier auch schätzt: Menschen mit anderen Ansichten und den Austausch mit ihnen.

«Bei mir muss es immer vorwärtsgehen», sagt Dürr. Und auch Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell soll sich nun entwickeln. Dürr träumt davon, dass die Vereinigung nicht mehr «nur» als Behindertenorganisation wahrgenommen wird, sondern als «Partnerin für die gesamte Gesellschaft». Und er wünscht sich, dass es das Wort Integration bald nicht mehr braucht.