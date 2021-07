Eine Gossauerin unterrichtet seit 40 Jahren in ihrer Heimat

Porträt Mit Händen und Füssen unterrichtet sie Deutsch: Eine Gossauerin ist seit 40 Jahren Lehrerin in ihrer Heimat Katharina Keller Gächter unterrichtet seit 40 Jahren an der Gossauer Schule. Angefangen hat alles mit einer Stellvertretung, nun führt sie die Deutschintegrationsklasse. Den Kindern bringt sie die Sprache spielerisch näher. Rita Bolt 08.07.2021, 05.00 Uhr

Katharina Keller Gächter in ihrem Garten in Flawil. Im Unterricht legt sie Wert auf spielerisches Lernen. Bild: Arthur Gamsa

Katharina Keller Gächter wollte nach ihrer Ausbildung zur Lehrerin vorerst gar nicht unterrichten; sie träumte von der Dimitrischule. Heute wünscht sie sich, auch das 41. Jahr vor einer Klasse zu stehen. Sie ist nicht nur mit Leib und Seele Deutschlehrerin, sondern unterrichtet auch mit Händen und Füssen.

Dann, wenn die Schülerinnen und Schüler kein Wort Deutsch verstehen. «Ein Kind kommt aus Thailand, eines aus Burundi, eines aus Brasilien, eines aus Vietnam und anfangs spricht keines ein Wort Deutsch, da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als mit Händen und Füssen zu sprechen», erzählt sie lachend.

Wörter Lernen mit dem Puppenhaus

Die 64-Jährige führt den Deutschunterricht an der Primarschule Othmar spielerisch. Dafür hat sie viele Requisiten. Beispielsweise hat sie das Puppenhaus ihrer Kinder mit in die Schule genommen. Alles in diesem Puppenhaus wird beschriftet. Oder zum Thema Sommerferien legt sie Flossen, Taucherbrille, Schnorchel und weitere Sommerartikel unter eine Decke und die Schülerinnen und Schüler müssen mit den Händen tasten und raten, was sie unter der Decke in den Händen halten. Das sei lustig, mit solchen Spielen könne sie aus dem Vollen schöpfen.

Derzeit seien natürlich Fussball und Panini-Bilder aktuell.« Einer meiner Schüler hat bei einem Spiel das Bildli von Ronaldo verzockt. Er hat furchtbar geweint.» Ein anderer Schüler habe ihm geholfen, Ronaldo wieder zurückzuholen.

«Die Kinder sind zum Knuddeln.»

Sieben Jahre auf der Hofegg

Angefangen in Gossau hat alles mit einer Stellvertretung. «Damals war im Hofegg-Kindergarten noch eine Schulklasse untergebracht», erzählt die gebürtige Gossauerin. Nach dieser Stellvertretung habe sie bleiben wollen. «Ich musste mich bewerben und es fand ein Bewerbungsgespräch statt.» Ihr Grossvater war früher Gemeinde- und Bezirksammann von Gossau. «Ich sagte an diesem Gespräch, dass mich der Schulrat wegen meiner Leistung nehmen soll. Mit dem Amt meines Grossvaters habe dies nichts zu tun.»

Sie bekam die Stelle und unterrichtete sieben Jahre auf der Hofegg. Dann kam der erste Familienzuwachs. Nach dem Mutterschaftsurlaub hat sie stundenweise mit Deutschunterricht begonnen und über die Jahre wurde daraus eine Vollzeitarbeit. «Als ich im Gallusschulhaus unterrichtet habe, wurde mein Bruder Martin dort Schulleiter. Er musste mich sogar visitieren», erzählt Katharina Keller Gächter. Sie habe sehr gute Erinnerungen an diese Zeit.

Arbeitsjubiläen an der Schule Gossau Dieses Jahr können einundzwanzig Lehrpersonen der Schule Gossau ein Dienstjubiläum feiern, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zusammengezählt kommen die diesjährigen Jubilarinnen und Jubilare auf 395 Jahre Schulerfahrung. Im Durchschnitt sind diese Lehrpersonen der Schule Gossau rund 19 Jahre treu. Das Primarschulhaus Othmar darf mit Katharina Keller Gächter die treuste Jubilarin feiern. Karl Bürki und Roland Steinemann haben sich bis zu diesem Sommer 35 Jahre lang für die Schule Gossau engagiert, Kathrin Nussbaumer, Regina Rickenbach und Ursula Trösch während bislang 30 Jahren. Seit 25 Jahren setzt sich Christa Bernet für die Schule Gossau ein. Eine Lehrperson darf ihr 20-jähriges Dienstjubiläum, vier ihr 15-jähriges und neun ihr zehnjähriges Dienstjubiläum feiern. Der Schulrat hat die Dienstjubilarinnen und Dienstjubilare an einer kleinen Feier mit einer spannenden Führung durch den Walter-Zoo für ihren langjährigen Einsatz für die Schule Gossau geehrt. (pd/dh)

Vor sieben Jahren durfte die Mutter von zwei erwachsenen Kindern die neu eröffnete Deutschintegrationsklasse übernehmen. Drei Jahre war sie mit ihrer Klasse im Lindenberg-Pavillon –«es war herrlich dort oben» – und wechselte vor vier Jahren ins Othmarschulhaus. Womit sich der Kreis schliesse.

Bei den Kindern der Deutschintegrationsklasse sei damals wie heute die Entwurzelung spürbar. Auch sei spürbar, ob sich die Eltern mit ihren Kindern in der Muttersprache oder auf Deutsch unterhalten. «Ich sage immer, die Muttersprache ist die Herzenssprache, und verschiedene Kulturen bereichern den Unterricht und das Leben.» Die fremdsprachigen Kinder besuchen am Morgen den Deutschunterricht und am Nachmittag die Regelklasse. Die Schüler kommen aus der ganzen Region Gossau und haben einen unterschiedlichen Level an Deutschkenntnissen.

Der Garten als Erdung

Der grosse Garten bedeutet auch viel Arbeit für die Deutschlehrerin. Bild: Arthur Gamsa

Katharina Keller Gächter unterrichtet seit 40 Jahren in Gossau, wohnt in einem älteren, aber hübschen Häuschen etwas abseits des Flawiler Zentrums. Mit ihrem grossen Garten hat sie alle Hände voll zu tun. Rund um das Haus sind kleine Sitzecken angeordnet. Diese seien auch für das Optische, für ein schönes Bild, sagt sie lachend. Ihr Lieblingsplatz liegt die Treppe hoch vor der Haustüre, auf einer kleinen Terrasse. Von dort aus sieht sie einen Teil ihrer grünen Oase. «Der Garten erdet mich», sagt sie.

In einem Jahr wird sie pensioniert. Mental habe sie sich schon mit der Pensionierung befasst. Sie hofft, dass sie ihre Deutschklasse bis zur Pensionierung behalten darf. Was danach ist, lässt sie auf sich zukommen. «Ich hatte im Leben immer wieder viel Glück», sagt die fröhliche Lehrerin.

Sie hat auch zahlreiche Hobbys. Sie liest gerne und wenn sie einen Tapetenwechsel braucht, fährt sie mit ihrem Partner auf dem E-Bike in die Ferien. Sie ist Mitglied im Ross & heiter Improvisationstheater Flawil. Eine bedeutende Rolle spielt bei ihr die Musik: «Meine Mutter war Musikerin», sagt Katharina Keller Gächter. Sie selber spielt Gitarre und Posaune, war schon in einer Guggenmusik und in verschiedenen anderen Formationen. Sie hat noch Träume: «Ich möchte lernen, Saxofon zu spielen, eine Band gründen und mit meiner Freundin einen Krimi schreiben.»