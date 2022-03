Naturmuseum St.Gallen: Direktor Matthias Meier im Porträt

Porträt «Mich interessiert die grosse Frage nach dem Woher»: Was den neuen Direktor des Naturmuseums St.Gallen mit dem Weltall verbindet Als Geologe hat Matthias Meier jahrelang Meteoriten erforscht. Seit kurzem leitet er das Naturmuseum St.Gallen. Im Gespräch verrät er, was künftig im Museum zu sehen sein wird und warum er sich einen Flug ins Weltall durchaus vorstellen könnte. Christina Weder Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Wie ist die Erde zu einem bewohnbaren Planeten geworden? Das ist eine der Fragen, mit denen sich Museumsdirektor Matthias Meier auseinandersetzt. Bild: Reto Martin

Es wird kaum jemandem aufgefallen sein. Matthias Meier, der neue Direktor des Naturmuseums, hat bereits ein neues Exponat in der Dauerausstellung platziert: einen Stein in der Grösse einer Kokosnuss. So unscheinbar seine Gestalt, so ungewöhnlich ist seine Geschichte. Er wurde vor 15 Millionen Jahren durch die Wucht eines Asteroidenaufschlags weggespickt und 180 Kilometer durch die Luft geschleudert, bevor er im st.-gallischen Bernhardzell zu Boden fiel und liegen blieb. Das Exponat sagt einiges über die Interessen des neuen Museumsdirektors aus: Matthias Meiers ist fasziniert von Steinen und vom Weltall.

Der 41-jährige Geologe hat im Februar die Nachfolge von Toni Bürgin angetreten, der in Pension gegangen ist. Meier ist kein Neuling im Museumsneubau an der Rorschacher Strasse. Er arbeitet bereits sei drei Jahren im Team. Bisher leitete er den Bereich Sammlung und Forschung und war als stellvertretender Museumsdirektor tätig. Im Mai vergangenen Jahres wählte ihn der Stiftungsrat zum neuen Direktor.

Meier sagt, er schätze sich glücklich, die Leitung eines so modernen Museums übernehmen zu dürfen. Er sei gut gestartet, auch wenn gerade viel Neues auf ihn zukomme. Grosse Veränderungen hat er derzeit keine im Sinn. Das Museum sei gut auf Kurs. Und er vertrete die Haltung:

«Wenn etwas gut läuft, kann man es ruhig laufen lassen.»

Das heisst für ihn aber nicht, die Hände in den Schoss zu legen. Er mache sich bereits Gedanken über die strategische Ausrichtung und über Neuerungen in der Dauerausstellung, die alle zehn bis fünfzehn Jahre aktualisiert werden soll.

Steine, die vom Himmel fallen

Meier führt ins oberste Geschoss des Museumsneubaus. Umgeben von jahrtausendealten Steinen und prähistorischen Funden wie dem Skelett eines Entenschnabeldinosauriers fühlt er sich thematisch zu Hause. «Mich interessieren die grossen Fragen, woher alles kommt und wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat.» Jahrelang hat er als Geologe über Meteoriten geforscht – über jene Steine also, die von anderen Himmelskörpern auf die Erde fallen. Er untersuchte die darin enthaltenen Edelgase, um herauszufinden, wie lange die Meteoriten der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren. Er ist überzeugt:

«Wer die Ursprünge des Lebens verstehen will, muss beim Weltall beginnen.»

Schon als Kind war Matthias Meier fasziniert von der Entstehungsgeschichte der Erde und vom Universum. Er erinnert sich, wie er Anfang der 1990er-Jahre auf die Fotos der Raumsonde Galileo wartete. Es handelt sich um die erste Sonde, die auf ihrem Weg zum Jupiter Asteroiden aus der Nähe fotografierte. Bis heute lässt ihn auch die Entwicklung der Raumfahrt nicht los. Die Vorstellung, selbst ins Weltall aufzubrechen, klingt für ihn reizvoll. «Aber dafür bin ich wohl 100 Jahre zu früh zur Welt gekommen.»

Statt ins Weltall ins Museum

Tatsächlich hat Meier als junger Forscher kurz überlegt, sich bei der ESA, der europäischen Weltraumorganisation, als Astronaut zu bewerben. Museumsdirektor zu werden, gehörte damals noch nicht zu seinen Zukunftsplänen. Erst in den vergangenen drei Jahren sei dies eine Option geworden. Als Vater von drei kleinen Kindern habe er sich nach Stabilität gesehnt. Als Forscher habe er viele Freiheiten gehabt, aber auch viele Unsicherheiten in Kauf genommen. «Der Wechsel ins Museum passt für mich deshalb sehr gut.»

Zur Person Bild: Reto Martin Matthias Meier – Direktor des Naturmuseums St.Gallen Matthias Meier ist in Genf geboren und im zürcherischen Hinwil aufgewachsen. Der heute 41-Jährige hat an der ETH Zürich Erdwissenschaften studiert und dissertiert. Danach war er mehrere Jahre in der Forschung tätig – in den USA, in Schweden, Frankreich und der Schweiz. Seine Spezialgebiete sind Meteoriten und die Kosmochemie, die sich mit der Entstehung und Verteilung der chemischen Elemente und Verbindungen im Universum befasst. Daneben sammelte er im Sauriermuseum Aathal Erfahrungen und unterrichtete Physik an der Kanti Wil, bevor er eine Stelle im Naturmuseum St.Gallen antrat. Matthias Meier wohnt mit seiner Frau und drei Kindern im Alter zwischen null und fünf Jahren in St.Gallen. (cw)

Man müsse jetzt aber nicht befürchten, dass das Ausstellungsprogramm künftig von Gestirnen, Meteoriten und Steinen dominiert werde. Natürlich könne das einmal ein Thema sein, sagt Meier: «Aber es wird einen Ausgleich zwischen unbelebter und belebter Natur geben. Der Fokus wird auf Letzterer liegen.»

Küken, Stadtnatur und Kieselsteine

Bis Meiers Handschrift im Ausstellungsprogramm ersichtlich wird, dauert es allerdings noch. Soeben wurde die traditionelle Frühlingsausstellung «Alles rund ums Ei» eröffnet. Im Juni folgt eine Sonderausstellung mit dem Titel «Wildes St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur», die noch von seinem Vorgänger Toni Bürgin aufgegleist wurde. Es hätte dessen Abschiedsausstellung werden sollen, doch aufgrund der Coronapandemie kam es zu Verzögerungen. Meier, der das Ausstellungsprojekt übernahm, ist sich bewusst, dass es sich um ein Herzensprojekt seines Vorgängers handelt. «Ich will es möglichst behutsam zum Abschluss bringen», sagt er.

Fürs kommende Jahr kündigt er dann doch noch Steine an: 2023 wird eine Wanderausstellung über die Vielfalt der Kieselsteine gezeigt. Ergänzt wird sie mit den schönsten Stücken aus einer Mineraliensammlung, die das Naturmuseum geschenkt bekommen hat. Über das weitere Ausstellungsprogramm hüllt er sich noch in Schweigen und verrät nur so viel: «Ich kann versprechen, dass es danach wieder belebt wird.»

Auch die Forschung und Vermittlung liegen dem neuen Museumsdirektor am Herzen. Meier führt Besucherinnen und Besucher gerne auch persönlich durchs Museum. So kann er direkt erfahren, welche Fragen ihnen auf den Lippen brennen und welche Exponate besonders gut ankommen. Ziel müsse sein, stets aktuell und attraktiv zu bleiben. Einen thematischen Schwerpunkt will der neue Museumsdirektor bei der Frage setzen, wie der Mensch und seine natürliche Umwelt auf Dauer koexistieren können. Dabei wird es um Themen wie den Klimawandel, die Biodiversitätskrise und Umweltbelastungen gehen. «Das Naturmuseum ist der richtige Ort, um sich damit auseinanderzusetzen und die Grundlagen für Diskussionen zu liefern.»

