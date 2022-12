Christof Helbling ist neuer Stadtbaumeister von St.Gallen

Porträt «Mein Ziel ist eine menschengerechte Stadt»: Ein Frauenfelder ist St.Gallens neuer Stadtbaumeister Seit rund 100 Tagen hat St.Gallen einen neuen Stadtbaumeister. Bloss schöne Häuser zu bauen, genügt Christof Helbling nicht. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Helbling, St.Gallens Stadtbaumeister, sagt: «Wir bauen mit Menschen für Menschen.» Bild: Benjamin Manser

Dass er Architekt wird, war für Christof Helbling schon als Kind klar. Während andere den Wunschberuf wechseln wie die Kleidung, änderte Helbling seine Meinung nie. Heute ist er Stadtbaumeister, leitet also das Hochbauamt der Stadt St.Gallen. Etwas über 100 Tage ist es her, dass der 45-Jährige die Stelle antrat. «Ach, schon?», sagt er und schmunzelt. Die Zeit ist schnell verstrichen. «Ein gutes Zeichen.»

Zwischen seinem Abschied als Frauenfelder Stadtbaumeister und dem Antritt als St.Galler Stadtbaumeister lag ein Wochenende, nicht mehr. Andere nutzen Stellenwechsel für eine längere Pause. Er hätte das gerne getan, sagt der 45-Jährige, um mal aufräumen zu können. Doch früher gehen war nicht möglich, die Stelle in St.Gallen noch später antreten, ebenfalls nicht.

Ein monatelanges Vakuum

Im Amtshaus herrschte bereits seit Monaten ein Vakuum: Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner hatte seine Stelle Ende 2021 verlassen, seine Stellvertreterin Katrin Eberhard ihre im Frühling 2022. Dass beide hintereinander kündigten, war dem Zufall geschuldet. Die längere Doppelvakanz der Personalsuche, die sich hinzog.

Hansueli Rechsteiner hatte im Sommer 2020 bekannt gemacht, dass er als Stadtbaumeister aufhört. Bild: Ralph Ribi

Zur Überbrückung leiteten die drei Abteilungsleiter des Hochbauamtes die Dienststelle interimistisch. Das habe gut funktioniert, stellt Helbling fest, auch dank der «sehr guten Übergabe» durch Rechsteiner und Eberhard. Beim Stellenantritt legte Helbling sofort los. Er musste: Es standen Entscheide zu Projekten an, die etwas liegengeblieben waren. «Klar, wenn zwei Leute fehlen, kann man nicht gleich viel Arbeit erledigen.»

Viel Lob in Frauenfeld

Nach dem Studium an der ETH hatte Helbling für verschiedene Architekturbüros gearbeitet. 2010 wechselte er zur Stadt Frauenfeld. Dort wird man ihn vermissen: Er habe stets die Sache in den Vordergrund gestellt, nicht sich selbst, sagt Robert Scherzinger, der in Frauenfeld unter Helbling arbeitete und nun als Amtsleiter auf ihn gefolgt ist. «In diesem Sinne hat er ein gutes Gespür für seine Umgebung und weiss, sein Umfeld für die Sache zu gewinnen.» Helbling habe Frauenfeld zu einem neuen Selbstverständnis gebracht, hiess es zum Abschied in der «Thurgauer Zeitung». Es sei kein miefig-bürgerliches Beamtenstädtli mehr, sondern der urbanste Ort im Kanton.

Als Urfrauenfelder kennt Helbling die Gallusstadt über Architekturwettbewerbe und den Bruder, bei dem er manchmal übernachtete. Kann so jemand St.Gallen gestalten? Ja, findet Helbling. Vom frischen Blick könne die Stadt auch profitieren.

Hier nimmt er vor allem die Stärke der Quartiere wahr. Die Gebäude und Plätze einer Stadt prägten die Menschen, die darin leben, und damit das Grundverständnis der Bevölkerung, sagt Helbling. Das Konzept «Grünes Gallustal» sei ein Beispiel. Dieses bietet Ansätze für eine grüne Stadtentwicklung, wie eine Stadt lebenswert bleiben kann. Es sei kein Zufall, dass der WWF dieses für St.Gallen erstellen liess.

Es genügt nicht, die städtischen Bauten nur zu verwalten

Das Hochbauamt betreut rund 840 Objekte, vom Rathaus über Schulanlagen bis zum WC-Häuschen. Die Dienststelle, im Kernteam 26 Personen, könnte diese Objekte nun einfach verwalten. Doch das widerspräche Helblings Anspruch.

Er möchte nicht bloss schöne Gebäude bauen, sondern eine «menschengerechte Stadt». Eine, die die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen und Bewohner möglichst erfüllt. «Selbstverständlich müssen Gebäude und Aussenräume funktionieren. Aber nicht um der Funktions willen. Wir bauen mit Menschen für Menschen.» Partizipation scheut er nicht. «Ich habe Freude am Austausch.» Er sei bereit, seine Arbeit auch mal zu hinterfragen.

Er kommt auf den Klimawandel zu sprechen, darauf, was es braucht, damit die Stadt bewohnbar bleibt. Plötzlich wirkt Helbling ungeduldig. «Die Klimaerwärmung passiert so schnell.» Öffentliches Bauen ist aber ein langsames Geschäft. Bis ein Projekt ausgearbeitet ist, die Kredite gesprochen und die Bewilligungen eingeholt sind, bis ein Bau eröffnet wird, vergehen Jahre.

«Überspitzt gesagt, eröffnen wir in ein paar Jahren Bauten, die bereits wieder aus der Zeit gefallen sind.»

Fassadenbegrünungen sind so ein Thema. Durch die Bepflanzung heizt sich ein Gebäude weniger auf. Doch was, wenn die Begrünung Feuer fängt? Dann kann die Feuerwehr niemanden über die Fenster retten. «Bis die Fragen des Brandschutzes geklärt sind, ist es wieder ein Grad wärmer», sagt Helbling. Manchmal geht es ihm zu langsam. Und manchmal müsse man auch mutig sein – mit dem Risiko, Kritik zu ernten. «Wenn man Neuland beschreitet, besteht nun mal die Gefahr, zu scheitern.»

Eine der Ideen aus dem Konzept «Grünes Gallustal»: die Fassade der Olma begrünen. Visualisierung: GSI Architekten

Diskussion über Baubewilligung, auch beim Einkauf

Helbling kommt aus einer Architektenfamilie. Der Grossvater hatte ein Architekturbüro, zwei Onkel und zwei Brüder haben ebenfalls eigene Büros. Das erklärt den frühen Berufswunsch. Nach Stationen in Bern und Zürich lebt er wieder in Frauenfeld. Ein Umzug nach St.Gallen kommt mittelfristig nicht in Frage.

Mit dem Stellenwechsel wollte er auch Arbeits- und Wohnort voneinander trennen. «Weniger für mich, mehr für die Familie.» In Frauenfeld war er mehr öffentliche denn private Person. So konnte es schon mal passieren, dass er beim Einkauf auf eine hängige Baubewilligung oder ein Bauvorhaben angesprochen wurde.

Helbling wohnt mit seiner Frau und den fünf Kindern – vier Buben und ein Mädchen zwischen fünf und 14 Jahren – im Zentrum von Frauenfeld. Nicht in einem Haus, sondern in einer vergleichsweise kleinen Wohnung. Eine Werkstatt, ein Gemeinschafts- und ein Spielraum werden gemeinsam genutzt.

«Ich bin ein bescheidener Mensch. Ein gutes Wohnumfeld ist mir wichtiger als ein grosses Haus mit einem grossen Garten.»

Da die Familie zu siebt unterwegs ist, besitzt sie einen VW-Bus. Zum Einkauf geht es aber mit Velo und Anhänger. «Eine Frage der Einstellung.» Heute singt Helbling in einem Vokalensemble, früher spielte er in mehreren Orchestern Geige. So lernten seine Frau und er sich bereits als Kinder kennen. Ab und an musiziert die Familie gemeinsam. Sowieso verbringt Helbling seine Freizeit mit ihr. Kürzlich haben die Buben und er das Fischerbrevet abgelegt. Und auch dem Modellfliegen, einem Hobby, das Helbling seit der Kindheit pflegt, gehen die Kinder und er gemeinsam nach.

In St.Gallen steht derweil mit der Schulraumentwicklung das nächste grosse Projekt an. Wo braucht es wie viele Schulzimmer? Wie sind diese gestaltet, damit sie noch in Jahrzehnten die Ansprüche erfüllen? Auch ein Büro sieht heute anders aus als vor 50 Jahren. Klimawandel, der technologische Fortschritt und der Wandel in der Gesellschaft zeigen sich auch in der Architektur. «Diese Transformation müssen wir schaffen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen