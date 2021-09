Porträt Im St.Galler Figurentheater aufgewachsen, jetzt inszeniert er dort: Wie Sebastian Ryser den Einstieg als Regisseur erlebt Auf der Bühne des Figurentheaters St.Gallen stand er bereits als Akteur. Jetzt feiert er hier mit seiner ersten Arbeit als Regisseur Premiere. Über Umwege fand der St.Galler Sebastian Ryser zum Puppenspiel, das ihm eigentlich schon in die Wiege gelegt worden war. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 16.09.2021, 05.00 Uhr

Sebastian Ryser im Figurentheater St.Gallen: Hier inszeniert er «Romeo und Julia».

Bild: Benjamin Manser (14. September 2021)

«Allright, Danke Danke Danke, schön schön schön!», ruft Sebastian Ryser. Der Lichttechniker schaltet das Saallicht ein. Grundsätzlich sei der Durchlauf viel besser gewesen, sagt Ryser zu der Darstellerin auf der Bühne. Er freut sich. Schon während der Probe hat er wieder und wieder «schön» gesagt, als würde er die Darstellerin anfeuern, gute Vibes auf die Bühne schicken. Szenische Korrekturen werde er am Nachmittag durchgehen. Einige Lichtübergänge hätten sie irritiert, sagt Darstellerin Frauke Jacobi. Ja, Korrekturen am Licht machen sie gleich nachher, sagt Ryser. Jetzt ist kurz Pause für alle.

Noch wenige Proben, dann steht seine erste Premiere als Regisseur am Figurentheater St.Gallen an. Sebastian Ryser, 29, hat im Sommer sein Diplom-Studium Puppenspielkunst an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin abgeschlossen. Hier hat er 2014 schon einmal eine kleine Produktion inszeniert. Jetzt ist es anders: Seine St.Galler «Romeo und Julia»-Inszenierung ist Abschlussarbeit, Heimspiel und grosse Produktion für den Abendspielplan. Ja, sagt er und grinst, benotet wird die Inszenierung noch von seiner Hochschule. Das gehört dazu. Aber viel wichtiger: Sie ist der Start in sein Leben als freischaffender Künstler.

Er wuchs im und mit dem Figurentheater auf

Dass er zum Theater möchte, zum Figurentheater, das wurde Sebastian Ryser erst während seines Studiums in Zürich klar. Kunstgeschichte und Literaturwissenschaften, auch spannend, aber das Theater liess ihn nicht los. Im Nachhinein könnte man denken, das musste so sein, Rysers Vater leitete lange Jahre das Figurentheater St.Gallen.

Sebastian und seine Zwillingsschwester Franziska Ryser, heute Nationalrätin, wuchsen mit und im Figurentheater auf. Jede Produktion sahen sie mehrfach, halfen dem Vater beim Scheinwerfer-Aufhängen, der half ihnen dafür bei den Hausaufgaben. Ryser erzählt vom Geist der Künstlerfamilie, vom grossen Zusammenhalt, auch heute noch. Schwester Franziska Ryser, studierte Maschineningenieurwissenschafterin, helfe ihm manchmal bei technischen Dingen, er lese dafür ab und an ihre Reden kritisch vorab.

Sebastian Ryser bekam mit, wie hart es ist und wie viele Kämpfe es bedeutet, ein Figurentheater zu leiten. Auf der anderen Seite war da diese wahnsinnige Lust, Geschichten zu erzählen, der reiche Theaterfundus, die Werkstatt – «es war fantastisch», sagt Ryser. Dann gab es eine Phase, wo er seinen eigenen Weg, seine eigene Welt finden wollte. Es war gut, dass er nicht direkt ins St.Galler Figurentheater einstieg, sagt er, sondern das Studium in Zürich, dann das Studium in Berlin und erste eigene Produktionen machte.

Er arbeitet sich ab am übergrossen Mythos der absoluten Liebe

Jetzt also die erste Premiere als Regisseur in St.Gallen. Hier spielte er vergangenes Jahr das Kinderstück «An der Arche um acht». Frauke Jacobi, Co-Leiterin des Figurentheaters, war seine Bühnenkollegin.

Sebastian Ryser (rechts), Frauke Jacobi (links) und Lukas Bollhalder spielten 2020 das Kinderstück «An der Arche um acht». Bild: PD

Jetzt inszeniert Ryser, und Jacobi spielt. Hier zu arbeiten, sei auf eine Art wie nach Hause kommen, sagt Ryser. Berührungsängste, weil das Theater jetzt anders ist als früher, hat er nicht. Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit Frauke Jacobi empfindet er als bereichernd.

«Ihre grosse Erfahrung und totale Offenheit und Neugierde, das hat mir viel gebracht.»

Anfangs hätten sie viel improvisiert, die verschiedenen Figuren gesucht – und gefunden. Am Schreibtisch hat Ryser die Fassungen erarbeitet, dann ging es wieder in die Proben.

Sebastian Ryser verlegt Shakespeares Tragödie in ein Institut für anrührende Liebesgeschichten, Frauke Jacobi erzählt mit Tischpuppen vom Mythos der Liebe.

Bild: Benjamin Manser

Ryser nimmt Shakespeares «Romeo und Julia» als Vorlage für seine neue Überschreibung. Ihn interessiert nicht das blosse Nachspielen eines Theatertextes. Ryser arbeitet sich ab am übergrossen, seit Jahrhunderten erzählten Mythos der absoluten Liebe von Romeo und Julia. Er lässt Frauke Jacobi als Archivarin im Institut für anrührende Liebesgeschichten inmitten unzähliger Romeo-und-Julia-Memorabilien Shakespeares Tragödie mit verschiedenen Tischfiguren nacherzählen. Eine vergessliche Seniorin, ein unglücklich verliebter Teenager, eine coole Provinzschauspielerin, ein Regie-Despot, eine Diva. Ryser arbeitet so das Universelle an der Geschichte heraus, was uns alle über Jahrhunderte und Generationen verbindet: die Liebe.

Am Freitag ist Premiere. Langsam komme die Nervosität, sagt Ryser. Das gehöre ja irgendwie dazu. Wie es für ihn danach weitergeht? Noch offen. Er kann sich eine Rückkehr in die Schweiz gut vorstellen, zugleich überlegt er, das Zuhause in Berlin zu behalten. Im Frühjahr inszeniert Ryser in Leipzig am Theater der jungen Welt ein interaktives Jugendstück, eine Mischung aus Theater und Game, sagt er. Figurentheater hat einen verstaubten Ruf, ihn reizt es, nach neuen visuellen Mitteln zu suchen, das theatrale Potenzial digitaler Erzählformen auszuloten.

Ryser wird sich bei Festivals bewerben, bei Theatern, eigene Produktionen versuchen auf die Beine zu stellen. Ja, Corona erleichtere den Einstieg in die Theaterwelt nicht gerade. An den Häusern sind die Positionen für junge, neue Theaterschaffende eh schon rar. Durch den lockdownbedingten Produktionsstau gibt es nun noch weniger Möglichkeiten, als Anfänger an einem Theater zu inszenieren. Doch Ryser ist zuversichtlich:

«Ich habe einen Grundoptimismus, dass sich immer wieder neue Sachen ergeben werden.»

Der Anfang jedenfalls, der ist gemacht.

Sebastian Ryser: «Romeo und Julia», nach William Shakespeare (ab 12 Jahren und für Erwachsene); Premiere Freitag 17.9.2021, Figurentheater St.Gallen. Weitere Vorstellungen 18./19./24.9. sowie im März 2022.