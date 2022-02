Der Gossauer Garagist Andreas Latzer geht in Pension

Porträt Im Bentley von Gossau nach Egnach: Nach 40 Jahren als Garagist verabschiedet sich Andreas Latzer in die Pension Der Gossauer Andres Latzer hat seine Autogarage Latzer AG verkauft. Er widmet sich jetzt Oldtimern und Enkelkindern. Rita Bolt Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr

Für seine Oldtimer hat Andreas Latzer weiterhin einen Platz in der Garage. Bild: Belinda Schmid

Der schwarz-graue Bentley ist sein Lieblingsoldtimer. «Er hat den gleichen Jahrgang wie ich», sagt der Gossauer Andreas Latzer lachend. «1952.» Er sei der vierte Besitzer dieser Limousine, die von London über Paris und Lausanne nach Gossau gekommen ist. «Wir mussten ihn von Grund auf restaurieren», sagt der Garagist. Mit diesem Auto überquere er heute noch Schweizer Pässe und überrasche andere mit der Fitness dieses Fahrzeugs; der Bentley fahre gut und gerne noch 150 Stundenkilometer.

Neben dem Bentley steht in der Garage Latzer AG ein knallgelbes Cabriolet, ein Triumph TR6, Jahrgang 1976. «Eine lustige Geschichte», sagt Latzer. Sein Bruder habe während einer Weltreise in Vancouver einen TR4 und ebendiesen TR 6 gesehen, gekauft und verladen lassen.

«Als wir den Container hier geöffnet haben, waren beide Autos übereinander, oder besser gesagt, ineinander, angekommen.»

Oldtimer sind ein grosses Hobby des 69-Jährigen. Jetzt hat er Zeit, sich den Oldtimern und anderen Hobbys zu widmen: Er hat seine Garage an die MP Automobile AG verkauft. Ein Plätzchen in seiner ehemaligen Garage hat er sich als Untermieter dennoch gesichert. «Hier kann ich Oldtimer reparieren und restaurieren.»

Beide Söhne wollten die Garage nicht übernehmen

Andreas Latzer hatte 15-jährig bei den Garagen Guido Casutt AG an der Bischofszellerstrasse – einen Steinwurf von der Wilerstasse entfernt – die Lehre als Automechaniker und anschliessend die Meisterprüfung absolviert. 1982 hatte er sich an der Kirchstrasse im Zentrum von Gossau selbstständig gemacht – Kerngeschäft waren Toyotas und Fiats. In diesem Autohaus mit Garage und Werkstatt an der Kirchstrasse ist Latzer geboren – heute steht es nicht mehr. Vor wenigen Tagen wurde es dem Erdboden gleichgemacht. Alles muss der Überbauung «Trium in Centro» weichen.

Die Latzer AG ist nicht nur eine Autogarage, sondern hat auch eine Waschanlage sowie eine Tankstelle. Sie wird nun zur MP Automobile AG. Bild: Belinda Schmid

Für Andreas Latzer ist es nah 40 Jahren nicht einfach, seine Garage an der Wilerstrasse loszulassen. Nicht alles ist gelaufen, wie er es sich vorgestellt oder besser gesagt erträumt hat. «Wir haben in der Familie den Entscheid getroffen, 2002 den Betrieb von der Kirchstrasse an die Wilerstrasse zu verlegen.» Im Wissen darum, dass einer seiner Söhne die Latzer AG dereinst übernehmen wird. 2015 wurde mit einer Car-Wash-Anlage erweitert. Zwei der drei Söhne sind Automechaniker, der Ältere hat die Latzer AG schliesslich bis im Juli 2021 als Geschäftsführer geführt. Beide Söhne haben sich dann aber entschieden, die Garage nicht zu übernehmen. Andreas Latzer erklärt:

«Ich selber hatte mir das Ziel gesteckt, am 31. Dezember 2022 nicht mehr Besitzer dieser Garage zu sein.»

Da die Söhne nicht wollten, habe er sich anderweitig umsehen müssen: Die Garage Latzer AG wird nun zur MP Automobile AG. Dank seiner Familie und guten Freunden habe er die Enttäuschung gut wegstecken können und er blicke jetzt in eine neue Zukunft.

Die Latzer AG steht laut Aussage des Firmengründers auf gesunden Beinen. 2005 habe er sich entschieden, die Vertretung für Fiat und Toyota abzugeben. Für Latzer ein guter Entscheid, der sein Unternehmen mit dem Handel mit Neuwagen und Occasionen, der BP-Tankstelle und dem Car-Wash-Center auf Erfolgskurs gebracht hatte.

Ein Gossauer zieht nach Egnach

Nach 40 Jahren als selbstständiger Garagist wird sich Andreas Latzer nun anderen Dingen zuwenden. «Die Garage war mein Leben. Ich hatte an keinem einzigen Tag Motivationsprobleme», sagt er überzeugend. Der gebürtige Gossauer hatte meist lange Arbeitstage, spielte Fussball beim FC Gossau und engagierte sich im TSV Fortitudo, war eine Zeit lang Mitglied des Männerchors Gossau. «Und ich hatte Familie.» Es sei manchmal nicht ganz einfach gewesen, alles unter einen Hut zu bringen.

Dieser Bentley ist das Lieblingsauto von Andreas Latzer. Bild: Belinda Schmid

Dieses Problem hat er heute noch, alles unter einen Hut zu bringen. Nebst den Oldtimern sind das die neun Enkelkinder, mit denen er gerne Zeit verbringen möchte. Und zwischendurch ist er von Fernweh geplagt. Er hat schon viel von der Welt gesehen, war beispielsweise zwei Mal in Japan, zwei Mal in China, war 1994 an der Fussball-WM in den USA und nennt Florida als seine zweite Heimat. Einer seiner Freunde habe dort ein Haus, das er benutzen dürfe. Seine derzeitige Wunschdestination liegt in Europa: «Andalusien, eine wunderschöne Region Spaniens an der Südküste des Landes.»

Noch ist die Gossauer Geschichte für Andreas Latzer nicht fertig geschrieben: Er wird die gesamte Liegenschaft an der Wilerstrasse in absehbarer Zeit an die MP Automobile AG verkaufen. Und er wird mit seiner Frau nach Egnach in eine Attikawohnung ziehen, von der er den Bodensee und den Alpstein sehen wird.

«Ich brauche die Weite und den räumlichen Abstand.»

