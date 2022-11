Wittenbach: Präsident ad interim Urs Schnelli über dreiste Bürger

Porträt «Ich habe dieses Amt nicht gesucht»: Der Wittenbacher Gemeindepräsident ad interim über seine Ambitionen, Schicksalsschläge und dreiste Bürger Vizepräsident Urs Schnelli übernahm in Wittenbach das Ruder, als der ausgebrannte Gemeindepräsident Oliver Gröble im September überraschend ausfiel. Wer ist der neue SVP-Mann an der Spitze? Melissa Müller Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.00 Uhr

«Es war herausfordernd»: Urs Schnelli hat die Krisensituation der Gemeinde Wittenbach mit seinem Team gemeistert. Bild: Marius Eckert

«Ich habe dieses Amt nicht gesucht», sagt Urs Schnelli, Wittenbacher Gemeindepräsident ad interim. Seit September führt er die Amtsgeschäfte für den erkrankten Oliver Gröble. «Ich wurde von heute auf morgen hineingeworfen. Das ist herausfordernd.» Kürzlich hat der 56-Jährige seine erste Bürgerinfo in der Aula Grünau geleitet. Als Gemeindepräsident kann er direkter Entscheidungen treffen als zuvor als Gemeinderat. Das mag er. Schnelli befasst sich mit einer Aufwertung des Gebiets Kronbühl und St.Gallerstrasse. Dort seien einige Häuser in die Jahre gekommen und hätten Nachholbedarf – ästhetisch und energetisch.

Der SVP-Mann muss in seiner neuen Funktion auch unpopuläre Entscheidungen fällen – zum Beispiel, dass die Gemeinde dieses Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung aufhängt. «Ich finde diesen Entscheid auch nicht lässig», sagt Schnelli, der schon in Adventsstimmung ist und seine Wohnung mit Weihnachtskugeln und goldenen Hirschen dekoriert hat. «Ich mag es kitschig», bekennt er. Auf die Weihnachtsbeleuchtung in seinem Garten – Chläuse und Lichterketten mit Rentiergespann – verzichtet er in seiner Vorbildfunktion. «Es ist schade, aber eine Stromabschaltung würde uns noch viel härter treffen.»

«Der langweiligste Lebenslauf der Welt»

Vor dem Interview hatte er gewarnt: «Ich habe den langweiligsten Lebenslauf der Welt.» Er lasse sich in drei Sätzen zusammenfassen: «1980 nach Wittenbach gekommen. Seit 1990 bei der Allianz-Versicherung. Seit zehn Jahren Gemeinderat.»

Langweilig? Das ist tief gestapelt. Der grossgewachsene, schlanke 53-Jährige – Jeans, weisse Turnschuhe, Blazer, Goldketteli – ist eine extravagante Erscheinung. Seine Neubauwohnung wenige Meter neben dem Gemeindehaus, die er mit zwei Katzen teilt, ist wie ein edles Berghotel mit vielen Kerzen, Laternen, Eulen, Comicschafen und Igeln dekoriert. Im Hintergrund wummert elektronische Clubmusik aus den Boxen. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern geht gern in den Baumarkt und hat einige Sachen aus Holz selbst gezimmert. «Mein Zuhause ist mein Lieblingsort, ich mag es heimelig.»

Das Wohnen ist Urs Schnelli wichtig. Bild: Marius Eckert

Ein Raub der Flammen

Er schätze schöne Gegenstände, aber hänge nicht daran. Vor 19 Jahren sei seine Wohnung abgebrannt. Sein Nachbar hatte das Cheminée angezündet und war in den Säntispark gegangen, worauf das Haus in Flammen aufging. Schnelli verlor sein Hab und Gut. «Da lernt man, loszulassen.» Das Einzige, was ihm am Herzen liege, seien die Fotos seiner Frau. Sie ist 2020 mit 47 Jahren verstorben.

«Seither hinterfrage ich viele Dinge – im Bewusstsein, dass das Leben sehr schnell vorbei sein kann», sagt der Witwer. Er halbierte sein Pensum, arbeitete nur noch 50 Prozent als Versicherungsverkäufer. Er brauchte drei Monate, um zu entschleunigen. Fortan ging er nachmittags golfen oder setzte sich einfach in ein Café und beobachtete die Menschen. «Das ist Lebensqualität.»

Mit seinem reduzierten Pensum war Schnelli flexibel und konnte in der Krisensituation am 5. September für Gröble einspringen. «Im Gemeinderat sind wir dafür verantwortlich, dass der Karren am Laufen bleibt», sagt der gelernte Automechaniker und Präsident des Audi R8 Club Schweiz, der ein rotes Cabriolet R8 Spider fährt. Er sei kein Verwaltungsmensch, komme aus der Privatwirtschaft.

«Wir mussten uns in der kurzen Zeit schnell finden», sagt Ratsschreiberin Kathrin Kuhn über ihre Zusammenarbeit mit Urs Schnelli. Das habe sehr gut geklappt. «Er hat sich gut in seiner neuen Rolle zurechtgefunden.»

Ratsschreiberin Kathrin Kuhn. Bild: Belinda Schmid

Der Gemeindepräsident ad interim kommuniziere klar und wertschätzend. «Unsere Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen», sagt Kuhn.

Hat Schnelli Ambitionen, dauerhaft Gemeindepräsident von Wittenbach zu sein? Er sagt:

«Ich bin froh, dass ich dieses Amt ohne Gedanken an eine Wiederwahl ausführen kann.»

Wann und ob Oliver Gröble überhaupt zurückkommt, ist nicht bekannt. Schnelli geht davon aus, dass er noch die nächsten Monate im Amt bleibt. Ein Gemeindepräsident müsse viele Vorgaben des Kantons ausführen, etwa bei der Ortsplanung. Gebiete entwickeln, das Grossprojekt Bahnhof Wittenbach vorantreiben, die Wünsche der IG Langsamverkehr berücksichtigen. «Jede Gruppierung hat das Gefühl, sie sei die Wichtigste.»

Unverschämte Sprachnachricht nach der Olma

Das Amt werde künftig anspruchsvoller, die Aufgaben komplexer. Eine öffentliche Person müsse zudem ein dickes Fell haben. Nach der Olma hat er morgens um 2 Uhr eine Sprachnachricht erhalten. Ein Mann wollte wissen: «Warum waren Sie so lange an der Olma, müssen Sie nicht arbeiten?» Es gebe Bürger, die unter die Gürtellinie zielen, den Präsidenten und Angestellte der Gemeinde anfeinden. «Das tue ich mir nicht unbedingt an, da gehe ich eigentlich lieber golfen.»

Wenn es sein muss, greift Schnelli durch. Manche Einwohner würden die Gemeinde für ihre finanziellen Probleme verantwortlich machen, etwa, wenn sie ihre Steuern nicht zahlen können. Oder wenn ihnen das Geld für Zigaretten fehlt. Einem frustrierten Einwohner, der das Personal im Gemeindehaus beleidigte, erteilte Schnelli kurzerhand Hausverbot. «Der Bürger bezeichnete eine Dame auf der Kanzlei als Kampflesbe, das kann ich nicht dulden. Er nennt mich einen Hampelmann, damit kann ich leben.»

Der Präsident ad interim legt Wert aufs Gesellige, dass man auch nach einer hitzigen Gemeinderatssitzung zusammen essen geht. Allgemein wünscht er sich für Wittenbach, «dass wir mehr für die Gemeinschaft schauen als jeder nur für sich».

