Florian Kobler (SP) wird neuer Präsident des Gossauer Parlaments

Auf dem Weg an die Spitze: SP-Politiker Florian Kobler wird neuer Präsident des Gossauer Stadtparlaments Florian Kobler kommt aus einer CVP-Familie, politisiert aber für die SP. Am Dienstag wird er voraussichtlich zum neuen Gossauer Parlamentspräsidenten gewählt. Linke Themen hätten es in Gossau noch immer schwer, sagt er. Aber die Stadt wandle sich. Michel Burtscher 08.01.2022, 05.00 Uhr

Weiss, wo er hin will: Florian Kobler setzt sich für den Velo- und Fussverkehr ein. Bild: Benjamin Manser (7. Januar 2022)

Doch, sagt Florian Kobler, ein bisschen frustrierend sei es manchmal schon, als Linker im bürgerlich dominierten Gossau zu politisieren. «Wir müssen immer kämpfen für unsere Anliegen.» Es brauche Zeit, mehrere Anläufe – und der Erfolg sei nicht garantiert. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – sitzt der SP-Politiker seit mittlerweile zwölf Jahren im Stadtparlament, zu dessen Präsident er am Dienstag voraussichtlich gewählt wird. Als zweiter Sozialdemokrat. «Ich hoffe es», sagt er und lacht.

Als Treffpunkt für das Gespräch hat er das «Werk 1» ausgesucht, eines seiner Lieblingslokale in Gossau. Er bestellt einen Tee und erzählt dann über seinen Werdegang, seine Politik und die bevorstehende Wahl. Ein bisschen nervös sei er schon. «Aber es ist eine positive Anspannung.» Der 43-Jährige gehört zu den amtsältesten Mitgliedern des Parlaments. Er ist auch einer, der sich in den Debatten gerne einbringt, bei Sitzungen oft am Rednerpult steht, seine Voten mit Verve vorträgt.

Vater von vier Kindern

Bei den politischen Diskussionen muss er sich als Präsident dieses Jahr zurücknehmen. Trotzdem freut er sich auf das Amt und darauf, die Stadt in dieser Funktion zu repräsentieren. Er sagt:

«Ich bin ein Gossauer durch und durch.»

Man treffe ihn an den Spielen des FC Gossau, mit Kollegen organisiert er – selber passionierter Läufer – jedes Jahr einen Laufcup. Er fühle sich sehr wohl hier, ein «super Wohnort» sei Gossau. Kobler lebt mit seiner Familie im Mettendorf. Er ist Vater von vier Kindern im Alter von 14 Monaten bis 13 Jahren, zwei Mädchen und zwei Buben. «Da läuft immer etwas, vom Schöppele bis zur Lehrstellensuche.» Er mag es, wenn viel los ist, bezeichnet sich als «sehr aktiv». Kobler sagt:

«Ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal langweilig war.»

Vom Verkäufer zum Gewerkschafter

Kobler lebt in Gossau, seit er sieben Jahre alt war – und ist nie weggegangen. Sein Vater war hier Polizist, die Mutter Verkäuferin. Auch er ging zuerst in den Verkauf, absolvierte eine Lehre im Detailhandel und bildete sich später zum Verkaufskoordinator weiter. Irgendwann wollte er beruflich aber etwas machen, das mehr mit Politik zu tun hat.

Nach 17 Jahren in der Privatwirtschaft wechselte er darum als Regionalsekretär zur Gewerkschaft Syna. Seit 2016 arbeitet er bei der Unia und leitet dort die Abteilung GAV-Vollzug. Diese Aufgabe komme seinem Naturell entgegen, sagt er: «Man hat mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tun, muss diplomatisch sein und mit beiden Seiten diskutieren.»

Ein Gegenpol zur «Abschottungspolitik»

Wie man diskutiert, hat er als Kind am Küchentisch gelernt. Da sei viel über Politik gesprochen worden. Der SP-Politiker kommt aus einer bürgerlichen Familie. Sein Vater war CVP-Mitglied, sein Grossvater sass für diese Partei sogar im Kantonsrat. «In meiner politischen Findungsphase war mir aber schnell klar, dass die SP meine Heimat ist», sagt Kobler.

Soziale Themen sind ihm wichtig. Als er jünger war und noch keine Familie hatte, sei er viel und gerne gereist, nach Ost- oder Südeuropa. «Da war ich in Ländern, in denen es den Menschen nicht so gut geht.» Prägend war auch der Kampf der SVP gegen die EU. Diese «Abschottungspolitik» habe ihn enorm geärgert. «Ich wollte eine Partei unterstützen, die ein Gegenpol dazu ist.» Nachdem er 2008 oder 2009 – ganz genau weiss er es nicht mehr – der SP beigetreten war, sass er schon bald im Parlament, wurde schon bald Fraktionspräsident.

Sportwelt liegt ihm am Herzen

Sein Ziel als Parlamentspräsident sei es, sagt Kobler, zu einem «lebendigen und konstruktiven Parlamentsbetrieb» beizutragen und Vertrauen zu schaffen in der Bevölkerung, gerade auch im Hinblick auf die Volksabstimmung über das erste Modul der Sportwelt Gossau im Mai. Es ist ein Geschäft, das Kobler am Herzen liegt und das er seit Beginn seiner politischen Karriere begleitet. Er sass in allen vorberatenden Kommissionen, die sich damit beschäftigt haben. Er sagt:

«Es gelingt uns hoffentlich, dieses Geschäft im Parlament und später auch an der Urne durchzubringen.»

Und er hofft, dass die Sportwelt Schub gibt für andere Themen wie die neue Fuss- und Veloquerung am Bahnhof oder den neuen Bushof, der seit Jahren blockiert ist. «Das ist eine Schwäche von Gossau: Manchmal fehlt der Mut, manchmal geht es zu lange», sagt Kobler.

Florian Kobler im Stadtparlament (links). Bild: Ralph Ribi (10. Januar 2017)

Zu seinen politischen Kernthemen gehören neben der Sportinfrastruktur der gemeinnützige Wohnungsbau und die Verkehrspolitik. Er setzt sich für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs ein. Damit konnte er erst kürzlich im Parlament einen Erfolg feiern, als ein Antrag von den Fraktionen der SP, FDP, Flig und Mitte angenommen wurde, um Geld für eine versuchsweise Erweiterung des Busnetzes ins Budget aufzunehmen. «Ich habe riesige Freude, dass das gelungen ist.» Dies zeige, dass sich Gossau wandle und offener werde für urbanere Themen. «Vor zwölf Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen.»

Kobler für Stadtrat?

Die Wahl zum Parlamentspräsidenten ist für Kobler ein Höhepunkt, nicht aber der krönende Abschluss seiner politischen Karriere. Diese soll weitergehen. Ihn würde es reizen, sagt er, im Kantonsrat zu politisieren. Er ist schon mehrmals zu den Wahlen angetreten, 2016 hat er den Einzug fast geschafft. Als Linker aus der Agglomeration von St.Gallen sei es aber schwierig, weil die SP in der Gallusstadt so stark sei und viele bekannte Köpfe habe.

Und was wäre mit einem Stadtratsamt in Gossau? Kobler überlegt, wählt seine Worte sorgfältig. Die Lokalpolitik mache ihm viel Freude, betont er. «Und grundsätzlich würde eine SP-Vertreterin oder ein SP-Vertreter dem Stadtrat guttun.» Er fände das Amt zwar durchaus reizvoll, die Situation müsste aber stimmen. So oder so ist für Kobler klar: «Ich möchte weiterhin Politik machen in dieser Stadt.»

