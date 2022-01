Weiere Sauna St.Gallen: Porträt von Badmeister Peter Büchler

Porträt «Hier oben kann man die Energie des Kraftortes Drei Weieren tanken»: Badmeister Peter Büchler ist das neue Gesicht der Weiere Sauna Im Winter ist er Saunachef, im Sommer Badmeister in der Badhütte Rorschach: Peter Büchler, der Chef der neuen Weiere Sauna. «Besser geht's nicht», findet der Schreiner, Hauswart und Florist. Der St.Galler liebt Blumen, das Wasser und die Stille. Melissa Müller Jetzt kommentieren 10.01.2022, 18.00 Uhr

Er putzt, kocht und verwöhnt Saunafans mit duftenden Aufgüssen: Peter Büchler, Betriebsleiter der Weiere Sauna. Bild: Ralph Ribi

Seit diesem Winter haben auch Männer Zutritt zum Frauenbad auf Drei Weieren. Die neue Natursauna steht allen offen. Im Entrée, wo man Strassenschuhe gegen Badelatschen tauscht, wird man von einer Blume empfangen: Eine rote Amaryllis leuchtet hinter einem knorrigen Zweig. Eine Dekoration wie eine Zen-Meditation.

«Den Ast habe ich nach einem Sturm auf der Wiese gefunden», sagt Betriebsleiter Peter Büchler, der auch gelernter Florist ist. Statt opulente Sträusse zu binden, setzt er lieber ein paar wenige Naturmaterialien in Szene. «Der Grundsatz hier oben ist: Weniger ist mehr.» Das sei auch die Linie der St.Galler Architekten Barão-Hutter, die bei der Einrichtung mitreden.

Die verglaste, leicht erhöhte Veranda mit Kasse und Bistro ist Herzstück und Schaltzentrale der Saunaanlage. Hier hat Peter Büchler den Überblick wie ein Kapitän auf seinem Dampfschiff. Am Tresen aus Messing empfängt er Gäste, serviert Kuchen und Rüebli-Ingwer-Suppe oder erzählt historische Anekdoten über die Jugendstilbadi.

Im Winter ist der 55-Jährige das Gesicht der Weiere Sauna, im Sommer ist er Badmeister in der Rorschacher Badhütte. Die beiden Jobs am Wasser sieht er als glückliche Fügung: «Besser gehts’ nicht», sagt Büchler, der auch schon als Koch tätig war. «Ich mag die Kombination von Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie.»

Auf einer Insel ohne Strom das Glück gefunden

Holz und Wasser – beides ist dem Schreiner und Weltenbummler nah. Früher jobbte er im Sommer als Badmeister und verbrachte den Winter in Ko Chang. Eine unberührte thailändische Insel ohne Strom und Strassennetz. «Dort gibt es nicht viel. Dafür Ruhe in Hülle und Fülle», sagt Peter Büchler. Er gehört zu den Menschen, die ihr Glück in der Stille finden.

Stille geniessen auch die Saunagäste, die mit glühend roten Wangen im Bademantel eingekuschelt im Ruheraum liegen. Die den Blick schweifen lassen über den eisblauen Winterhimmel, der sich über den Chrüzweier spannt. Enten ziehen Linien auf der silbernen Oberfläche. Schnee liegt wie Puderzucker auf den Bäumen.

Barbara Ochsner, Vorstandspräsidentin der Genossenschaft Weiere Sauna, lernte Büchler vor einigen Jahren als Besucherin der Frauenbadi kennen, wo er früher Badmeister war: «Ich schätze seine diskrete, freundliche und zurückhaltende Art.» Als Büchler vom Projekt Weiere Sauna erfuhr, bewarb er sich sofort.

So musste die Stelle gar nicht erst ausgeschrieben werden. Als Schreiner, Hauswart und Florist sei Büchler vielseitig begabt, sagt die Präsidentin: «Er legt Wert auf Schönheit und Hygiene und ist ein Putz-Crack.» Zudem ist Büchler Saunafan, seit er mit 19 Jahren im damals neu eröffneten Säntispark erstmals eine Schwitzkabine betrat. Er sagt:

«Ich gehe auch im Sommer in die Sauna.»

Bevor die Weiere Sauna aufgeht, putzt er täglich eine Stunde die Duschen, Toiletten, schrubbt die Holzböden. Wenn der letzte Gast weg ist, wird eine weitere Stunde geputzt. Während der Präsenzzeit sehe es oft so aus, als stehe der Badmeister nur am Wasser herum. «Aber vorher und nachher musst du Guzzi geben.» Eine saubere Anlage sei die beste Visitenkarte, «und hat auch etwas mit Berufsstolz zu tun.» Da die Weiere Sauna in ein sensibles Naturgebiet eingebettet ist, benutzt Büchler ökologische Putzmittel wie Schmierseife. «Es darf kein falscher Tropfen in den Weiher gelangen.»

Architekten vergessen Putzraum

Büchler ist des Lobes voll für das Prestigeobjekt des St.Galler Architekturbüros Barão-Hutter. Allerdings haben sie etwas vergessen: Es gibt keine Lagerplätze, keinen Reinigungsraum.

«Hinter den Kulissen ist die Sauna nicht sehr rational eingerichtet.»

Büchler musste improvisieren, eine Umkleidekabine zum Lagerraum für Toilettenpapier umfunktionieren.

Er ist in Flawil aufgewachsen als Sohn eines Bauarbeiters und einer Schneiderin. Nachdem die Schreinerei, in der er arbeitete, in Konkurs ging, sattelte er um auf Hauswart und war für das Schulhaus neben der St.-Mangen-Kirche in St.Gallen verantwortlich. Da er mit einer Floristin liiert war, eignete er sich auch dieses Handwerk an. «Der Hauswart oder Badmeister ist befähigt, ein gewisses Ambiente an einen Ort zu bringen. Der Duft, das Licht, die Einrichtung, die Art, wie er mit den Leuten umgeht – es kommt auf das ganze Paket an.»

Herausfinden aus dem Januarloch

Er gibt alles, um auf Drei Weieren eine Wohlfühloase zu gestalten. «Viele Gäste sind geflasht vom Ambiente und sagen, sie kommen wieder. Ich hoffe, dass sie das auch tun», sagt Peter Büchler.

«Hier oben kann man Ruhe tanken. Die Energie vom Kraftort Drei Weieren aufsaugen.»

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde die Natursauna überrannt. Jetzt macht sich aber das Januarloch breit. Gerade mal 30 Gäste pro Tag geniessen das Schwitzbad. «Es dürften ein paar mehr sein», sagt der Betriebsleiter – und nimmt sich vor, wieder einmal etwas im Instagram-Kanal der Sauna zu posten. Denn der Saunameister ist nicht nur Koch, Rettungsschwimmer, Putzmann und Florist, sondern auch Multimediamanager. Eigentlich sei er «extrem medienscheu», habe privat keinen Facebook-Account. «Ich exponiere mich nicht gern, bin lieber im Hintergrund.»

Ein schönes Ambiente ist ihm auch in seiner Jugendstilwohnung im St.-Otmar-Quartier wichtig, in der zwischen selbst restaurierten Brockenhaus-Möbeln ein Dschungel aus Zimmerpflanzen spriesst. «Ich bin ein häuslicher Typ.» Dort bekocht er Freunde, liest Abenteuerromane – oder lebt einfach mal in den Tag hinein. «Ich finde es total erholsam, mich auch einmal zu langweilen.»

