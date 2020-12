porträt Fast wie der heilige Franziskus: Seit vierzig Jahren redet Hans Oettli im St.Galler Freudenberg-Wald mit den Tieren Die Eichhörnchen-Fotos von Hans Oettli sind derzeit im Naturmuseum St.Gallen zu bewundern. Wer ist dieser Fotograf, der Tieren so nahe kommt wie kein anderer und sie gestochen scharf ablichtet, jeden Tag, im Sommer wie im Winter? Martin Preisser 12.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schärfe stellt Hans Oettli immer manuell ein. Bild: Raphael Rohner

«I biis», ruft er den Tieren im Freudenberg-Wald zu. Und sie kommen zu ihm, weil sie längst wissen: Hans Oettli ist keine Gefahr. Sie vertrauen ihm, wie einst die Tiere dem heiligen Franziskus, dem Vogelprediger aus Assisi. Und Oettli bringt Futter mit. 20 Kilo Pinienkerne hat er dieses Jahr eingekauft, 1200 Franken kosten sie. Und Erdnüsse und gehackte Haselnüsse. Die Nüssli hat ihm auch schon einmal ein Eichhörnchen aus der Tasche geklaut und ihm dabei ziemlich eins gefitzt.

Die Freudenberg-Hündeler grüssen ihn oft mit Namen

Im Wald zu fotografieren ist für den 79-Jährigen, der früher bei der Migros Fernseher repariert hat und mit 57 in Pension gehen konnte, «Nervenkitzel und Erholung zugleich». Seit vierzig Jahren ist Hans Oettli, ein gebürtiger Thurgauer, der im Lämmlisbrunnenquartier in einer Eineinhalbzimmerwohnung wohnt, im Wald unterwegs, fast täglich. Er wolle das auch noch die nächsten hundert Jahre tun, sagt er und lacht. Man kennt ihn am Freudenberg. Die Hündeler grüssen ihn, oft sogar mit Namen.

«Im Wald sind mir oft die Bäume im Weg.»

Dass ihm Bäume im Weg sind, wie er witzelt, merkt man seinen Fotografien nicht an. Sie sind perfekt scharf, perfekt ausgeleuchtet. Mit einer Nähe zu Tieren, die man kaum glaubt.

Ackerkratzdistel und Laubholz-Säbelschrecke

Sicher 12'000 Bilder hat er gemacht von der Fauna des Schutzgebiets Drei Weieren/Notkersegg. Davon 5'000 Vogelbilder. Die rund fünfzig Arten dort erkennt er am Gesang. 700 Insektenarten hat er ausfindig gemacht. Für diese Insektenfotos interessiert sich auch die Wissenschaft.

Dass auf einer Ackerkratzdistel zwölf Nachtfalterarten zu Hause sind, weiss Hans Oettli genauso, wie er auf einem Blatt sicher eine Laubholz-Säbelschrecke ausmacht. Tiere, wie die vierzehn Rehe im Wald, die Füchse, Dachse, Mäuse und Eichhörnchen, kennen ihn. Sie sind mit den Jahren zutraulich geworden. Das macht Oettli stolz. Neugier brauche man, Geduld und Ausdauer, und die Schulung des Auges, sagt er.

Mit Pinienkernen, Erdnüssli und gehackten Haselnüssen lockt er seine Tiere. Bild: Raphael Rohner

Und Hans Oettli ist sich sicher, dass die Jungtiere dieses Gefühl, von ihm gehe keine Gefahr aus, vererbt bekämen. Er kennt die Familien der Füchse oder weiss genau, wann der Buntspecht seine zweite Partnerin gefunden hat.

Für die Waldkäuze hat er Nistkästen gebaut, 2003 war das. Erst 2009 haben die Käuze sie angenommen und nochmals drei Jahre später Junge bekommen. Seine Fotopirschtouren, sind sie Weltflucht? Will Oettli den Alltag vergessen? «Nein», sagt er. «Ich muss meinen Alltag nicht vergessen.»

«Das Gefühl, dass Tiere einem vertrauen, die Befriedigung darüber kann einem niemand nehmen.»

Das ist sein grosses Lebensglück, das spürt man aus jeder seiner Erzählungen. Seine Bilder haben inzwischen viel Erfolg. Da kommt das Naturmuseum immer wieder auf ihn zu. Seit achtzehn Jahren zieren seine bestechenden Tierfotos, welche die Nähe und das Vertrauen transportieren, das Cover der Zeitschrift des Naturschutzvereins St.Gallen. Die Jagdzeitschrift Hubertus publiziert seine Bilder, und Oettli ist in der Naturschule St.Georgen gern gesehener Gast.

Die jahrelange Schulung des Auges ist Garant für die aussergewöhnlichen Tieraufnahmen von Hans Oettli. Bild: Raphael Rohner

Drei Stunden ist er auch bei diesen kalten Temperaturen am Freudenberg und Kapf unterwegs. Hans Oettli geht am Stock. Als Kind erlitt er eine schwere Hüftarthritis. Und war damals sehr lange im Krankenhaus. Seitdem ist eine Hüfte versteift. Und das Knie schmerzt gerade wieder mal. Beim Arzt war er seit seiner Jugend aber nicht mehr. Auch heute möchte er nicht: «Kommen Sie mit dem Knie übermorgen zu mir, würde der Arzt sagen. Aber vielleicht ist da gerade ein traumhafter Tag, um zu fotografieren.»

Oettli ist freundlich unterwegs, grüsst links und rechts, ist guter Dinge. Was ihn aber ärgert, sind die Biker im Wald und die Hunde, die seine Rehe jagen. Da hat er auch schon einmal einen Hundebesitzer verzeigt. Der Hund hatte ein Reh gerissen.

Oettli hat eine Schachtelhalm-Mähmaschine gebaut

Hans Oettli wartet, beobachtet, übt sich im Ausharren, bis ihm die Tiere freiwillig vor die Linse laufen. Seine Bilder stellt er immer manuell scharf. Oettli ist nicht nur ein Waldmensch, ein Franziskus mit der Digitalkamera, sondern auch ein Tüftler.

Damit sich die Schachtelhalme in den Weiern nicht ausbreiten, hat er eine Schachtelhalm-Mähmaschine gebastelt. Seit sieben Jahren ist sie am Freudenberg im Einsatz. Mit sieben Akkus. Oettli wirkt zufrieden. Ohne die Natur könnte er nicht leben, sagt er heute nach vier Jahrzehnten in «seinem» Wald. Und erzählt schon wieder neue spannende Geschichten von Wanzen und ihrer Schönheit.

Eichhörnchen-Ausstellung: Bis 28.2.2021, Naturmuseum St.Gallen.