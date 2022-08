Stadtautobahn St.Gallen: Chefbauleiter über die Herausforderungen

Porträt «Nur schon zwei Stunden auf dieser Baustelle sind streng»: Der Chefbauleiter über die Herausforderungen bei der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn An der Sanierung der Stadtautobahn in St.Gallen sind zahlreiche Personen beteiligt – vom Planer über den Polier bis zum Polizisten. Allein auf der Baustelle stehen täglich 150 Arbeiterinnen und Arbeiter im Einsatz. Da muss einer den Überblick behalten: Chefbauleiter Christian Epper. Christina Weder Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Unmittelbar neben der Baustelle donnern Lastwagen und Autos vorbei: Chefbauleiter Christian Epper kennt die Herausforderungen bei der Sanierung der Stadtautobahn. Bild: Ralph Ribi

Geht es um die St.Galler Stadtautobahn, dreht sich das Gespräch schnell einmal um Stau und Lärm. Doch für Chefbauleiter Christian Epper hat die Stadtautobahn viel mehr zu bieten: Auf einer Strecke von 10,4 Kilometern finden sich vier Tunnels, vier Galerien, vier Autobahnanschlüsse, mehrere Unter- und Überführungen und Brücken – darunter das Sitterviadukt aus den 1980er-Jahren. Für den 56-jährigen Bauingenieur steht fest: «Das ist ein sehr spannender Autobahnabschnitt.»

Epper kennt die Stadtautobahn so gut wie kaum jemand. Seit zehn Jahren hat er beruflich mit ihr zu tun. 2012 startete die Projektierung für die Sanierung. Seit einem Jahr laufen die Hauptarbeiten. 2027 sollen sie abgeschlossen werden. Kostenpunkt: rund eine halbe Milliarde Franken. Die Sanierung der Stadtautobahn ist das grösste Projekt in Eppers Karriere. Er ist der Chefbauleiter. Als solcher muss er den Überblick bewahren.

Zur Person Bild: Ralph Ribi Christian Epper – Chefbauleiter Stadtautobahn Christian Epper wohnt in Gossau, ist verheiratet und hat einen 18-jährigen Sohn. Aufgewachsen ist er in einer Baumeisterfamilie. Von daher lag ein Bauingenieurstudium auf der Hand, wie er sagt. Nach dem Abschluss an der ETH Zürich trat Epper in das Büro Wepf + Wepf Ingenieure AG in Flawil ein, das schliesslich mit dem international tätigen Ingenieurbüro Gruner AG fusionierte. Bei Gruner ist der heute 56-Jährige für den Bereich Infrastruktur Ostschweiz verantwortlich. (cw)

Hitze, Lärm, wenig Platz

An diesem Spätsommermorgen setzt er den Bauhelm auf und zieht die leuchtend orange Jacke über, bevor er auf dem Autobahnviadukt den Fortschritt der Arbeiten inspiziert. Auf der linken Spur in Richtung St.Margrethen wird aktuell der Belag erneuert und die zweite Schicht Asphalt gegossen. «Pass auf, dass du keine warmen Füsse bekommst!», ruft ihm ein Polier entgegen und lacht.

Wie ein Lavastrom wälzt sich die schwarze Masse über den Boden. 260 Grad heiss ist sie. Sechs Arbeiter stehen im Dampf, verteilen den Asphalt mit Schiebern, streichen ihn glatt. Mittels einer Reihe von Messgeräten wird ihre Arbeit kontrolliert. Sogenannte Tachymeter bestimmen die Höhe und Lage der Asphaltschicht und übermitteln die Daten elektronisch an die Belagseinbaumaschine. Die Höhe muss exakt stimmen. Im Schritttempo geht es vorwärts, während unmittelbar daneben Lastwagen und Autos vorbeirollen.

Auf dem Autobahnviadukt wird der Asphalt gegossen: Chefbauleiter Christian Epper (vorne rechts) schaut bei Bauführer Christian Debrunner (l.) und seinem Team vorbei. Bild: Ralph Ribi

Der Lärm, die Hitze, die engen Platzverhältnisse: Daran gewöhne man sich nur langsam, sagt Epper.

«Es ist anstrengend, nur schon zwei Stunden hier draussen zu stehen.»

Er selbst verbringt mehr Zeit im Büro als auf der Baustelle. Dieses befindet sich in einem Industriebau direkt am Autobahnanschluss Winkeln. Der Raum wirkt, als wäre er noch gar nicht bezogen. Tisch und Bürostuhl stehen darin. Ein paar Pläne hängen an der Wand, ein paar Leuchtjacken an der Garderobe. «Es ist ein bisschen spartanisch», sagt Epper fast entschuldigend und erklärt, dass er vor Ort keinen fixen Arbeitsplatz habe.

Hunderte Pläne, regelmässige Sitzungen, Absprachen ohne Ende

Seine Hauptaufgabe ist die Koordination. «Ich schaue, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.» Eine Herausforderung bei so vielen Beteiligten. Allein im Team der Bauleitung sind über 20 Mitarbeitende beschäftigt. 150 Arbeiterinnen und Arbeiter stehen auf der Baustelle im Einsatz – manche nachts, andere tagsüber. Die Teams wechseln sich ab. Auf der Autobahn wird an mehreren Orten gleichzeitig gebaut. Die Abläufe sind durchorchestriert. «Alleine kann ich wenig ausrichten», sagt Epper. Alle müssten am selben Strang ziehen.

Bereits Hunderte Pläne wurden laut dem Chefbauleiter für das Megaprojekt schon gezeichnet. Auf seinem Tablet werden sie laufend aktualisiert. Alle zwei Wochen leitet Christian Epper eine Koordinationssitzung, um alle Beteiligten auf den gleichen Stand zu bringen. «Dieser Abgleich ist extrem wichtig», sagt er. Die 25 Stühle, die sich um den langen Tisch im Sitzungszimmer reihen, sind dann alle besetzt.

Doch es gibt noch mehr Absprachen, die der Chefbauleiter treffen muss –zum Beispiel mit der Oberbauleitung, der Stadt- und Kantonspolizei, der Umweltbaubegleitung, den Mitarbeitenden, die sich um die Elektrifizierung oder den Unterhalt der Autobahn kümmern und vielen mehr.

Am Sitz der Bauleitung Stadtautobahn bespricht sich Christian Epper mit Josefine Gerarts, der Hauptbauleiterin Tunnels. Bild: Ralph Ribi

Reklamationen aus der Bevölkerung landen auf dem Tisch des Chefbauleiters

Bauingenieur sei für ihn nach wie vor ein Traumberuf, sagt Epper. Die Technik, Statik und insbesondere der Brückenbau faszinieren ihn. Was er aber an seiner Arbeit besonders schätze, sei der Kontakt und Austausch – «auch wenn er manchmal herausfordernd ist».

So landen auch Reklamationen und Fragen aus der Bevölkerung auf seinem Tisch. Wenn zum Beispiel Anwohnerinnen und Anwohner vermuten, auf der Baustelle werde die Mittagsruhe nicht eingehalten, klärt Epper ab, woher der Lärm kommt. Wenn Wasser auf die Fahrbahn tropft, suchen er und sein Team das Leck. Und wenn sich Autofahrerinnen und Autofahrer über die Verkehrsführung beschweren, schaut er mit Projektpartnern, ob man sie optimieren könnte.

Das grösste Projekt seiner Karriere

Immer wieder Probleme zu lösen, gehört zum Job des Chefbauleiters dazu. Eppers Motivation: «Auf dem Bau können wir etwas realisieren. Wir sehen, was wir geleistet haben.» Wenn er mit seiner Frau und seinem Sohn in der Schweiz unterwegs sei, zeigt er ihnen stolz die Brücken und Strassenabschnitte, an denen er mitgewirkt hat. Der Radius des Ingenieur- und Planungsbüros Gruner, für das er arbeitet, reicht weit über die Ostschweiz hinaus. Er sagt:

«Da ist es besonders schön, einmal direkt vor der Haustür zu arbeiten.»

Die Sanierung der Stadtautobahn ist zwar das grösste, nicht aber das einzige Projekt, das ihn derzeit beschäftigt. Nebenbei leitet Epper beim Ingenieurbüro Gruner den Infrastrukturbereich Ostschweiz mit 40 Mitarbeitenden. Er betreut weitere Projekte und kümmert sich auch um die Akquise neuer Aufträge. Da sei ein Ausgleich wichtig. Epper findet ihn bei der Familie und beim Sport. «Auf dem Rennvelo kann ich den Kopf lüften.» Voraussichtlich bis 2024 wird er Chefbauleiter Stadtautobahn bleiben. Mit Beginn der zweiten Sanierungsetappe wird ihn ein Nachfolger ablösen.

