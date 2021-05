Porträt Er schützt Spielsüchtige vor sich selbst: Der liebe Rausschmeisser des Swiss Casinos St.Gallen Wer mehr Geld einsetzt, als er vermag, lernt Ryszard Pilat kennen. Der Pole verhindert, dass sich das Spiel negativ auf das Leben der Gäste auswirkt. Er sperrt Spieler zu ihrem Schutz. Diana Hagmann-Bula 13.05.2021, 05.00 Uhr

Psychologe, Polizist und Gutmensch in einem: Ryszard Pilat ist für das Sozialkonzept des Swiss Casinos St.Gallen verantwortlich. Bild: Ralph Ribi

Er sieht aus wie ein Rausschmeisser. Harter Blick, gebaut wie ein Kasten, der Schädel kahlrasiert. Im besten Fall gratuliert Ryszard Pilat zu einem hohen Gewinn, im schlimmsten Fall wirft er Menschen tatsächlich raus und erteilt ihnen Spielverbot in allen Schweizer Casinos. Um ihnen zu helfen.

Der 51-Jährige schreitet ein, wenn aus dem Vergnügen am Automaten oder Spieltisch Sucht wird. Wenn ein Gast sagt, er habe gerade seinen ganzen Monatslohn verspielt. Wenn eine Frau anruft und bittet, ihren Liebsten zu sperren, weil er seine freie Zeit nur noch im Casino verbringt. Wenn das System Alarm schlägt, weil ein Gast in drei Monaten über 36-mal zu Besuch war. Pilat sagt:

«Die Spielsucht nimmt alle. Junge und Alte, Handwerker und Akademiker. Selten jene, die fest auf dem Boden stehen. Eher jene, die psychisch labil sind.»

Er ist verantwortlich für das Sozialkonzept des Swiss Casinos St.Gallen. Das Gesetz verpflichtet Spieltempel zu solchen Vorkehrungen. «Unser Unternehmen soll rentieren, aber mit gesunden Gästen. Das Geldspiel ist mit Risiken verbunden. Wir verhindern mit allen Mitteln, dass Gäste über ihre Verhältnisse spielen.» Automatenspieler seien gemäss einer Studie gefährdeter als jene am Spieltisch, sagt Pilat. Weil sie meist alleine vor dem Gerät sitzen, ohne soziale Kontrolle wie beim Roulette, wo der Croupier oder der Gast nebenan mitbekommen, wenn jemand zu aggressiv spielt. Am Automat ist das Spiel rasant. Zwei gleiche Symbole auf der Anzeige, fast gewonnen. Neuer Versuch, wieder kein Treffer, dafür hohes Suchtpotenzial.

Persönliche Fragen von einem Fremden

Wer mit Pilat zu tun bekommt, muss persönliche Fragen beantworten. Zu Beruf und Lohn, Finanzen und Familie, zu Hobby und Spiel. Er muss Betreibungsauszüge der vergangenen drei Jahre und Bankauszüge der letzten drei Monate vorlegen. Rund 70 Prozent der Betroffenen reagieren gemäss Pilat verständnisvoll, 20 Prozent haben viele Vorbehalte, öffnen sich letztlich aber. 5 Prozent reden erst unter Androhung einer Sperre, die restlichen 5 Prozent machen auf dem Absatz kehrt und Pilat sieht sie nie wieder. 2019 hat er 40 Menschen gesperrt, 2020 waren es 45. 2019 verzeichnete das Swiss Casino St.Gallen zudem 260 Selbstsperren, 2020 188. Pilat: «Viele Gäste machen freiwillig präventiv eine Pause.» Sobald die Betroffenen beweisen können, dass die Gründe für die Sperre nicht mehr bestehen, ist sie aufgehoben. Eine Fachperson von der Suchthilfe muss den Fall beurteilen und die Aufhebung gutheissen.

«Ich bin Psychologe, Polizist und Gutmensch in einem», sagt Pilat. Dabei wollte der studierte Germanist mal Schauspieler werden. «Mich interessieren Schurken. Und ich höre oft, dass ich aussehe wie Actionfilm-Darsteller Jason Statham.» Einen Versuch wagte er, vor vielen Jahren. In Polen, wo Pilat aufgewachsen ist, suchte eine Produktionsfirma Statisten für den Kinofilm «Pirates Of Caribean». Pilat bewarb sich, kam eine Runde weiter, dann aber doch nicht aufs Set. Er lacht und sagt:

«Ich war wohl zu dick für einen Matrosen, der seit Jahren auf See ist und etwas abgemagert aussehen soll.»

Stattdessen beginnt er als Student im Casino zu arbeiten. «Ich kannte diese Welt von meiner älteren Schwester, die damals schon jahrelange Erfahrung als Croupière hatte», erzählt er. Nach dem Studium bleibt er. «Weil Croupiers in Polen mehr verdienten als Lehrer.» Später bedient Pilat auf Kreuzfahrtschiffen Roulettetische, kehrt dann an Land zurück und kommt in die Schweiz. Seit der Eröffnung des Swiss Casinos St.Gallen gehört er zum Team.

Er taucht ab, um die schlechten Momente zu vergessen

Pilat war schon fast überall auf dieser Welt, wie er sagt. Das helfe ihm, zu Beginn der Gespräche eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, ehe er mit den harten Fragen beginne.

«Egal, aus welchem Land mein Gegenüber kommt, ich finde stets ein Thema, über das ich mit ihm reden kann.»

Und manchmal erzählt er dann seine Geschichte. Pilat hat selber gespielt, mehrere tausend Franken verloren. Er weiss, wie bitter sich das anfühlt. Pilat erinnert sich an einen Mann, der wegen seiner vielen Besuche dem System aufgefallen war. Als er den Gast fragte, ob er Schulden habe, antwortete dieser: «50'000 bei meinem Vater, 30'000 bei Freunden, kein Problem.» Pilat hakte nach, erfuhr, dass der Mann arbeitslos war. Er sperrte ihn. «Der Mann konnte das zuerst nicht verstehen. Doch am Schluss verabschiedete er sich mit den Worten, dass er sich wie neugeboren fühle.» Das sind die schönen Momente in seinem Beruf.

Die schlechten Momente, die ihn bis ins Bett verfolgen, versucht er unter Wasser zu vergessen. Pilat taucht, am liebsten alleine vor Rorschach. «Diese Ruhe, nur ich und die Natur. Ein wunderschönes Erlebnis und gut für die Psyche.» Pilat, der in St.Gallen wohnt, reist gerne. Sein Vater war Kapitän und leistete als UNO-Soldat Auslandseinsätze. «Damals lebten wir hinter dem Eisernen Vorhang und konnten nur träumen vom Reisen. Flyer aus anderen Ländern, die mein Vater jeweils nach Hause brachte, waren eine willkommene Abwechslung für mich», sagt Pilat. Und seit er als 20-Jähriger einen Artikel über Pulau Tioman gelesen hat, will er auf die malaysische Insel. Letztes Jahr war es so weit. «Wir wären neun Tage geblieben. Nach fünf Tagen warfen sie uns wegen Corona von der Insel», sagt Pilat. Kein Bedauern in seiner Stimme. «Ich schaue das als Erlebnis an, nicht als Panne.» Er glaube stets an das Gute, auch im Menschen.

Ihm fehlt die internationale Zusammenarbeit

«Man könnte die Besucher noch besser schützen», ist Pilat überzeugt. Wer in St.Gallen gesperrt ist, weicht aus. Nach Liechtenstein, Bregenz oder Lindau ist es nicht weit, schon gar nicht, wenn die Sucht nagt.

«Unsere Lage ist unser Problem. Und dass Casinos nicht über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten.»

Auch wenn Ryszard Pilat äusserlich etwas von einem Rauswerfer hat: In ihm drinnen steckt viel Mitgefühl. «Ich wünsche den Menschen im Casino, dass sie nie von mir angesprochen werden.» Man glaubt ihm. Kein Bluff. Den überlässt er lieber den Menschen am Spieltisch.