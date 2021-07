Porträt «Die Schweiz braucht kreative Köpfe»: So tickt Anja Dogan, die neue Rektorin der Kantonsschule am Brühl Anja Dogan sieht Diversität als Vorteil und setzt sich für eine praxisnahe Ausbildung ein. So bereitet sich die 34-Jährige auf das Rektorat der Kantonsschule am Brühl vor. Dinah Hauser 28.07.2021, 19.00 Uhr

Anja Dogan übernimmt ab 1. August das Rektorat der Kantonsschule am Brühl. Bild: Andri Vöhringer

Eine kleine Hand stellt ein Fläschchen auf den Esstisch. Die Hand gehört dem zweijährigen Sohn von Anja Dogan. Sie hilft ihm, es zu öffnen. Später stillt sie ihren zweiten, knapp halbjährigen Sohn. Die Wohnung ist noch nicht fertig eingerichtet, das Balkongeländer noch provisorisch, der Umzug von Pfäffikon SZ nach Gommiswald ist in vollem Gang.

Dogans Familie und die ihres Mannes leben in der Nähe. «Mein Mann und ich sind beide Familien- und Berufsmenschen», sagt die 34-Jährige. Beides können und einander ermöglichen, so lautet das Motto des Haushaltes. Auch die Freizeit ist familienkompatibel. «Wir sind schon vor der Geburt des Ältesten viel gereist und gewandert. Das können wir nun auch mit den Kids weiterhin machen.»

Kurze Vorbereitungszeit

Dogan tritt am 1. August die Rektoratsstelle der Kantonsschule am Brühl an. Sie ist ein Fan von Heterogenität.

«Je diverser ein Team, desto erfolgreicher ist es.»

Dies spüre sie auch an der Kantonsschule. Die Geografie- und Geschichtslehrerin hat sich dort bereits vorgestellt und sich zu ersten Sitzungen mit den Prorektoren getroffen. David Keller, der die Leitung der Schule ad interim übernommen hatte, habe sie «breit eingearbeitet und die Dossiers strukturiert übergeben». Da sie erst Mitte Juni vom kantonalen Bildungsrat zur Rektorin gewählt wurde, ist die Vorbereitungszeit kurz. «Aber die Schule steht und der Betrieb läuft. Daher will ich mir die bekannten 100 Tage Einarbeitungszeit geben.»

Zur Person Anja Dogan ist im bayrischen Weiden nahe der Grenze zu Tschechien aufgewachsen. Als sie 15 Jahre alt war, wurde ihr Vater als Ingenieur in die Schweiz gerufen. Sie schloss die Matura an der Kantonsschule am Burggraben ab. Sie studierte Geschichte und Geografie in Zürich und erlangte das Lehrdiplom für Maturitätsschulen mit der berufspädagogischen Zusatzqualifikation. Anschliessend arbeitete sie erst bei einem Ostschweizer IT-Unternehmen und bildete auch Lehrlinge aus. Dann war sie für eine soziale Institution tätig, die sich mit der Integration von Erwachsenen in den Arbeitsmarkt beschäftigt. Während ihrer Ausbildung unterrichtete Dogan an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe II. Im Jahr 2016 trat sie ihre Stelle als Gymnasiallehrerin an der Privatschule Obersee Bilingual School in Pfäffikon (SZ) an. Ab 2019 war sie stellvertretende Leiterin der Oberstufe sowie Leiterin der Maturitätsabteilung. (dh)

Ihr erster grosser öffentlicher Auftritt erfolgt dann im Herbst an der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) zusammen mit dem ebenfalls neuen Rektor der Kantonsschule am Burggraben, Michael Lütolf. Dabei wird Dogan über die Fachmittelschule (FMS), Informatikmittelschule (IMS) und Wirtschaftsmittelschule (WMS) informieren. Die beiden Vorgänger Mathias Gabathuler und Marc König haben dies jahrelang gemeinsam gemacht. «Wir müssen uns nun neu finden. Es wird sicher einige Änderungen geben, die auch unseren Persönlichkeiten entsprechen.»

Zusammenspiel ist wichtiger

Dogan gedenkt sich als Nächstes mit weiteren Schlüsselpersonen der Kantonsschule am Brühl zusammenzusetzen. Für sie braucht es «Austausch, Austausch, Austausch». Sie gibt sich als nicht autoritär, für Dogan ist das Zusammenspiel des Führungsteams wichtiger. Mit eigenen Projekten will sie noch warten, bis sie die Schule besser kennen gelernt hat. «Mir ist aber aufgefallen, dass viele tolle Ideen auch von den Lehrpersonen kommen.» So sei etwa ein Pilotversuch eines Selbstlernsemesters geplant, wo die Jugendlichen lernen, wie sie sich selbstständig organisieren können – «eine wichtige Voraussetzung für die Hochschule und das Berufsleben». Der Pilotversuch muss aber noch vom Bildungsrat bewilligt werden.

Sowieso sieht Dogan die Schule als einen Ort, wo man lernt, fürs Leben zu lernen. «Wir geben den jungen Menschen einen Rucksack voll Werkzeuge mit, mit denen sie sich erfolgreich in die Gesellschaft integrieren können.» Sie spricht auch den schnellen digitalen Wandel an. Daher müsse eine Schule am Puls sein und enger mit Unternehmen zusammenarbeiten.

Anja Dogan reist und wandert in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Familie. Bild: Andri Vöhringer

Führungserfahrung bringt sie bereits mit. Nach Leitungen einer Verwaltungs-, Marketing- und einer Bildungsabteilung hatte sie zuletzt an der Privatschule Obersee Bilingual School in Pfäffikon (SZ) die stellvertretende Leitung der Oberstufe und die Leitung der Maturitätsabteilung inne. «Ich hatte das Glück, dass Vorgesetzte immer wieder mein Potenzial gesehen und gefördert haben, eine davon war Geneviève Appenzeller-Combe. Sie hat mich als Führungsperson zudem sehr geprägt», sagt Dogan. Trotzdem will sie sich kantonsintern wie auch an der Universität St.Gallen nochmals weiterbilden. «Das Führen verändert sich immer wieder, man muss flexibel bleiben.» Zudem sei es ein Unterschied, ob man für 25 Lehrpersonen oder für fast 70 verantwortlich ist, welche die rund 550 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Hinzu kommen noch die Mitglieder der Verwaltung und des Hausdienstes.

Rektorin als Traumstelle

Von der privaten zur staatlichen Schule. Wo sieht Dogan Unterschiede? «Staatliche Schulen sind anders organisiert und es sind Steuergelder, die ich zu verantworten habe. Auch sind sie grösser und man ist abhängiger von Entscheidungen von Regierung und Parlament.» Als Vorteil von öffentlichen Schulen sieht Dogan die Kontinuität. Dafür seien private Schulen schneller in der Umsetzung von Projekten, «das geht meist wenige Monate, während man bei staatlichen Schulen von Jahren spricht».

Dogan bezeichnet die Rektoratsstelle an der Kantonsschule am Brühl als Traumstelle, ihre Freude ist ihr nicht nur ins Gesicht, sondern auf den ganzen Körper geschrieben. Mit FMS, IMS und WMS seien die Ausbildungen praxisnah. Dogan ist überzeugt:

«Die Schweiz braucht kreative Köpfe, die Ideen praxistauglich umsetzen können.»

Die IT-Bildungsoffensive schreitet am Brühl voran, mit dem neuen Schuljahr wird ein Projekt im pädagogischen Profil der FMS umgesetzt. In Zusammenarbeit mit der PHSG lernen die Jugendlichen Programme kennen, die sie später im Berufsleben ebenfalls benutzen werden. Auch die Sprachaufenthalte in den Kantonsschulen, die mehr und mehr zunehmen, begrüsst die neue Rektorin.

Missen wird Dogan, dass sie am Anfang nicht mehr vor Klassen stehen wird – zumindest im ersten Jahr betreut sie nur Facharbeiten. Die Pensen seien bei ihrer Wahl schon festgelegt gewesen. Sie sieht aber auch den Vorteil, dass sie sich so an ihre neue Aufgabe herantasten kann. «Nachher ist geplant, dass ich zirka 20 Prozent Geschichte, Geografie und Ökologie unterrichte.» Das entspricht etwa vier bis sechs Lektionen wöchentlich für zwei bis drei Klassen. Dies ist ihr wichtig, denn: «Ich bin gerne selbst am Puls einer Schule.» Diese Möglichkeit zu haben, sei grossartig. Und sie ist überzeugt, so sinnvollere Entscheidungen für die Schule treffen zu können.