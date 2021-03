Porträt «Der typische Naturschützer haut zu wenig auf den Tisch»: Robert Schmid, der grüne St.Galler SVPler, wollte es anders machen Robert Schmid liebt die Motorfliegerei und hat ein Herz für Frösche, Igel und Vögel. Er ist Mitglied der SVP und kämpft für grüne Anliegen. Was viele überrascht, ist für ihn kein Widerspruch. Nach über 20 Jahren tritt der Präsident des Naturschutzvereins der Stadt St.Gallen und Umgebung zurück. Christina Weder 04.03.2021, 05.00 Uhr

Robert Schmid im Naturgarten des Naturschutzvereins St.Gallen: Nach über 20 Jahren tritt er als Präsident zurück. Bild: Tobias Garcia

Einen typischen Naturschützer stellt man sich anders vor. Robert Schmid, langjähriger Präsident des Naturschutzvereins, macht kein Geheimnis daraus: Der 67-Jährige liebt die Motorfliegerei, fährt Auto und Motorrad. «Aber ich würde nie einen Frosch überfahren», sagt er. Jeder Amphibie würde er den Vortritt lassen.

Für Schmid passt das zusammen. Er sei eben kein Fanatiker, sondern gehe den Umweltschutz pragmatisch an. Seit über 20 Jahren präsidiert er den Naturschutzverein der Stadt St.Gallen und Umgebung (NVS), der mit rund 2700 Mitgliedern als grösste lokale Naturschutzorganisation in der Schweiz gilt. Am schönsten sei es für ihn zu sehen, wie viele Vereinsmitglieder sich mit Herzblut engagieren, Feuchtgebiete, Riedflächen, Hecken und Wiesen in der Stadt und Region pflegen, Frösche und Kröten retten und Nistkästen reinigen.

Der Nachfolger steht in den Startlöchern

Schmids Interesse für den Naturschutz wurde schon in der Primarschule geweckt. Sein Lehrer war Christian Zinsli, Gründer und erster Präsident des Naturschutzvereins. Schmid wurde sein Nachfolger, auch wenn er das Amt gar nicht angestrebt habe. «Von Anfang an habe ich betont, dass ich es abgebe, sobald ein Nachfolger gefunden ist.» Das war leichter gesagt als getan. Nach über 20 Jahren steht nun mit dem 31-jährigen Christoph Noger sein Nachfolger in den Startlöchern. Er muss noch von den Vereinsmitgliedern gewählt werden.

St.Gallen soll weiterhin den Namen der «Stadt im grünen Ring» verdienen: Dafür zu sorgen, bleibt laut Robert Schmid die Aufgabe des Naturschutzvereins. Bild: Tobias Garcia

Schmid tritt zwar als Vereinspräsident zurück. Beruflich hat er sich aber noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ursprünglich hat er Maschinenmechaniker gelernt. Heute unterrichtet er Mathematik am Zentrum für berufliche Weiterbildung in St.Gallen und hat ein Beratungsmandat inne. Er ist am Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld am Aufbau eines Medizintechniker-Lehrgangs beteiligt.

Bekannt wurde er vor allem durch sein politisches Engagement. Robert Schmid sass zwölf Jahre für die SVP im Stadtparlament, er hat die Kantonalpartei mitgegründet. Dass der oberste Naturschützer der Stadt Mitglied der SVP ist, hat immer wieder Stirnrunzeln ausgelöst. Wie denn das zusammenpasse, ist er unzählige Male gefragt worden. Doch für Schmid ist auch das kein Widerspruch.

«Mein Ziel ist es immer gewesen, den Naturschutz dorthin zu bringen, wo er nicht unbedingt vorhanden ist.»

Robert Schmid mag es nicht, wenn alle nur «Ja und Amen» sagen. Dann wird ihm schnell langweilig. Er sucht geradezu die Konfrontation und findet: «Der typische Naturschützer haut zu wenig auf den Tisch.» Er wollte es anders machen. In der Politik habe er gelernt, Forderungen zu stellen und Tiefschläge wegzustecken. «Ich vergesse sie schnell wieder», sagt er. Und so muss er denn auch einen Moment überlegen, als er nach seinen Niederlagen gefragt wird.

Die wohl bitterste war, als die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons 2007 das Verbandsbeschwerderecht ablehnten. Damit verlor der Naturschutzverein sein Einspracherecht in Bau- und Planungssachen und büsste an Einfluss ein. «Eine grosse Enttäuschung», sagt Schmid. Dennoch ist er überzeugt, dass der Naturschutzverein aufgrund seiner Mitgliederstärke weiterhin eine gewichtige Stimme in der Stadtpolitik spielt. Er müsse sich einfach umso mehr Gehör verschaffen.

Die Stadt im grünen Ring erhalten

Zu den grössten Erfolgen zählt Schmid, dass es dem Naturschutzverein gelungen sei, eine Verkleinerung des Stadtparks zu verhindern. So war der NVS massgeblich dafür verantwortlich, dass das Bauprojekt für eine Erweiterung des Kunstmuseums 2003 scheiterte. 2019 durchkreuzte er dann die Pläne der Rösseler, die Pläne für ein nationales Reitsportzentrum im Breitfeld, einem Amphibienlaichgebiet, schmiedeten. Und 2020 weihte er die Bachoffenlegung im Tal der Demut ein, die Robert Schmid besonders am Herzen lag.

Auch in Zukunft müsse es die Aufgabe des Naturschutzvereins sein, dafür zu sorgen, dass St.Gallen weiterhin den Namen der «Stadt im grünen Ring» verdiene. Neue Renaturierungsprojekte seien in der Pipeline. Themen, die sich der Verein auf die Agenda gesetzt hat, sind laut Schmid Dachbegrünungen, die zunehmende Erwärmung der Innenstadt oder das Verhindern von Schotter- und Steingärten. Von seinem Nachfolger erhofft er sich zudem, dass er vermehrt junge Mitglieder rekrutiert.

Entspannung beim Fischen

Schmid tritt künftig in den Hintergrund zurück. Auch seine Frau Ursula, die jahrelang das Sekretariat des Naturschutzvereins geführt hat, gibt ihre Aufgaben ab. Die neu gewonnene Zeit will Schmid nutzen, um öfter mit seinem Boot auszufahren und zu fischen. Und so stellt er sich das vor:

«Ich nehme eine Zigarre hervor, öffne einen halben Weissen – und dann wird relaxt.»

Ob ein Fisch anbeisst, sei ihm nicht so wichtig.

Obwohl, nach mehr Ruhe sehnt sich Robert Schmid eigentlich nicht. Denn er liebt es, wenn etwas läuft. Und so weiss er schon jetzt, was er aus seiner Zeit als oberster Naturschützer am meisten vermissen wird: die hitzigen Diskussionen mit seinen Streitkollegen.